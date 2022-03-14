Обзор на самые дорогие, редкие и красивые ножи в КС:ГО

В то время как самый дорогой скин cs go, который когда-либо был в истории Counter-Strike, — это скин AWP Dragon Lore, существует множество других скинов CSGO, которые можно продавать по очень высокой цене на официальном рынке Steam , а также на других сторонних рынках, таких как СкинКасса. В то время как любые скины для оружия, такие как для AK 47, могут снова и снова сделать вас серьезными, было доказано, что среди самых дорогих доступных скинов для ножей CS: GO, которые в худших условиях могут принести вам десятки, даже сотни долларов. При этом давайте взглянем на некоторые из самых дорогих скинов для ножей CS:GO, которые доступны в игре.

Какой самый дорогой нож CSGO?

Самым дорогим ножом CSGO является StatTrak M9 Bayonet Crimson Web Factory New , который был продан более чем за 60 000 долларов, что делает его самым дорогим ножом, когда-либо проданным в истории Counter Strike Global Offensive. Несколько других ножей CSGO были проданы за десятки тысяч долларов, но уже упомянутый штык-нож оказался самым дорогим из тех, что нам удалось найти. Рекомендуем вам рассмотреть топ-10 лучших и дорогих ножей в КС ГО тут https://cs-go.ru/skins/top-10-samyh-dorogih-nozhej-v-csgo/.

Говоря о ножах CSGO, высокая цена в значительной степени идет рука об руку с темой, и, поскольку существует так много дорогих скинов для ножей, вполне естественно спросить: «Какой самый дорогой скин для ножей CSGO?» и хотя за прошедшие годы на рынке было доступно много дорогих скинов для ножей, мы составили список ТОП-7 самых дорогих ножей CSGO!

Керамбит Синяя Драгоценная Закалка

Когда дело доходит до ножей CSGO, одними из самых дорогих скинов для ножей CSGO являются скины Karambit, однако, как правило, среди самых дорогих скинов обычно можно найти скины Case Hardened. Закаленные скины очень редки и уникальны, на самом деле, они настолько уникальны, что каждая закаленная кожа отличается из-за количества видимого синего оттенка. Те скины, которые имеют лучший плавающий синий цвет, встречаются редко, и цена, как правило, отражает это. Как только вы объедините эти два редких фактора, вы получите скин Karambit Case Hardened Factory New, который является одним из самых редких, если не самым редким скином для ножей CSGO в игре.