Обзор сервиса beting-rating.ru

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Рейтинг

В этом разделе аналитики BettingRating составили рейтинги:

букмекеров с российской лицензией;

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самых надежных букмекерских контор;

букмекеров с лучшими условиями для ставок в Live и на киберспорт;

где самые высокие коэффициенты и прочее.

Рейтинги составляются на основе анализа разных критериев. Главный из них – наличие лицензии, которая является гарантией надежности букмекера и честных выплат выигрышей игрокам. Также учитывается качество бонусов, ширина линии и росписи, количество вариантов для внесения депозитов и вывода денег, эффективность работы службы поддержки.

Бонусы

Подробно расписаны виды бонусов, которые дарят букмекеры новым и самым активным клиентам:

Приветственные – получают новички за регистрацию. На депозит – процент от суммы при пополнении баланса. Бездепозитные – обычно, разыгрываются в акциях.

Гости BettingRating узнают, что такое кэшбэк, фрибет и эксклюзивные бонусы, условия их получения и использования. Посетив этот раздел, можно выбрать букмекера с самыми выгодными предложениями.

Промокоды

Ведущие букмекеры регулярно дарят своим клиентам промокоды. Они позволяют делать ставки за счет компании, с зачислением чистого выигрыша на счета игроков. Бетторы узнают, какие бонусные коды предлагают букмекерские конторы за депозит, о самых популярных прмокодах на сегодня, и как их применить для ставок на спорт.

Прогнозы

Аналитики BettingRating предлагают бесплатные прогнозы на матчи таких видов спорта:

баскетбол;

футбол;

хоккей;

шахматы.

Каждый прогноз составляется углубленной аналитикой. Эксперты учитывают текущую форму участников, результаты последних матчей и статистику очных противостояний, наличие травмированных или дисквалифицированных игроков, место проведения встречи, турнирное положение и мотивацию.

FAQ

Информация о лучших стратегиях, которые позволяют обыгрывать букмекеров на дистанции. Также начинающие капперы изучат обозначение ставок в линиях букмекерских контор. Если останутся вопросы, получить ответы на них можно в разделе «вопрос – ответ».

Зеркала

Бывает, когда доступ к официальному сайту букмекерской конторы ограничен. Оптимальным решением проблемы является зеркало — резервная копия основного ресурса с идентичным функционалом.

Посетители BettingRating узнают, как получить ссылки на рабочее зеркало 1Win и других популярных в России букмекеров:

Betwinner;

Пин-Ап;

1xBet;

Mostbet;

Мелбет.

Сервис BettingRating работает бесплатно. Он доступен пользователям ПК и владельцам гаджетов, которые могут скачать приложение Pin Up на Андроид или iOS с мобильной версии сайта.