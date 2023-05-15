Обзор современных технологий в сетевом оборудовании

В современном мире, где информационные технологии играют ключевую роль во всех аспектах жизни, активное сетевое оборудование становится основой развития и роста организаций, предприятий и общества в целом.

С каждым годом технологии в этой области развиваются и совершенствуются, предоставляя новые возможности для оптимизации сетевых инфраструктур и повышения их безопасности, производительности и надежности.

Цель данной статьи — предоставить обзор современных технологий, используемых в активном сетевом оборудовании (nexen.com.ua), а также рассмотреть перспективы их развития в ближайшем будущем.

Какие новые технологии применяют в Wi-Fi маршрутизаторах?

В последние годы производители внедряют в Wi-Fi роутерах несколько новых технологий и стандартов, которые улучшают производительность, безопасность и простоту использования беспроводных сетей. Вот некоторые из них:

Wi-Fi 6E. Это новый стандарт беспроводной связи, предоставляющий улучшенную пропускную способность, меньшее время задержки и более эффективное использование спектра. Wi-Fi 6E расширяет предыдущий стандарт, добавляя поддержку нового 6 ГГц спектра, что позволяет использовать больше каналов и обеспечивает лучшую производительность с меньшими помехами. OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access). Эта технология позволяет маршрутизаторам эффективнее обрабатывать трафик, разделяя каналы на меньшие частоты и предоставляя независимый доступ к каждому устройству. Это позволяет оптимизировать использование спектра и снижает время задержки. MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output). Позволяет роутерам одновременно отправлять и принимать данные от нескольких устройств, что улучшает пропускную способность и повышает общую производительность сети. Beamforming. Эта технология определяет местоположение устройств в сети и направляет сигнал Wi-Fi непосредственно к ним, обеспечивая более сильный и стабильный сигнал с меньшим количеством мертвых зон.

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Новейшие разработки, используемые в сетевых коммутаторах

В последнее время производители сетевых коммутаторов интегрировали ряд новейших разработок и технологий, чтобы повысить производительность, безопасность и управляемость сетевых систем. Некоторые из этих нововведений включают: