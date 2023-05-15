Обзор современных технологий в сетевом оборудовании

По
Алина
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Обзор современных технологий в сетевом оборудовании

В современном мире, где информационные технологии играют ключевую роль во всех аспектах жизни, активное сетевое оборудование становится основой развития и роста организаций, предприятий и общества в целом.

С каждым годом технологии в этой области развиваются и совершенствуются, предоставляя новые возможности для оптимизации сетевых инфраструктур и повышения их безопасности, производительности и надежности.

Цель данной статьи — предоставить обзор современных технологий, используемых в активном сетевом оборудовании (nexen.com.ua), а также рассмотреть перспективы их развития в ближайшем будущем.

Какие новые технологии применяют в Wi-Fi маршрутизаторах?

В последние годы производители внедряют в Wi-Fi роутерах несколько новых технологий и стандартов, которые улучшают производительность, безопасность и простоту использования беспроводных сетей. Вот некоторые из них:

  1. Wi-Fi 6E. Это новый стандарт беспроводной связи, предоставляющий улучшенную пропускную способность, меньшее время задержки и более эффективное использование спектра. Wi-Fi 6E расширяет предыдущий стандарт, добавляя поддержку нового 6 ГГц спектра, что позволяет использовать больше каналов и обеспечивает лучшую производительность с меньшими помехами.
  2. OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access). Эта технология позволяет маршрутизаторам эффективнее обрабатывать трафик, разделяя каналы на меньшие частоты и предоставляя независимый доступ к каждому устройству. Это позволяет оптимизировать использование спектра и снижает время задержки.
  3. MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output). Позволяет роутерам одновременно отправлять и принимать данные от нескольких устройств, что улучшает пропускную способность и повышает общую производительность сети.
  4. Beamforming. Эта технология определяет местоположение устройств в сети и направляет сигнал Wi-Fi непосредственно к ним, обеспечивая более сильный и стабильный сигнал с меньшим количеством мертвых зон.

Кстати, выбрать и купить Wi-Fi роутер, поддерживающий перечисленные технологии, Вы можете здесь https://nexen.com.ua/ru/routery-i-wi-fi-marshrutizatory.

Новейшие разработки, используемые в сетевых коммутаторах

В последнее время производители сетевых коммутаторов интегрировали ряд новейших разработок и технологий, чтобы повысить производительность, безопасность и управляемость сетевых систем. Некоторые из этих нововведений включают:

  • Поддержка PoE++. Power over Ethernet позволяет передавать электроэнергию через Ethernet-кабель вместе с данными, что упрощает установку и снижает затраты на оборудование. Обычно свитчи с этим стандартом используются для подключения камер видеонаблюдения, точек доступа Wi-Fi и IP-телефонов. PoE++ обеспечивает еще большую мощность, что расширяет возможности использования PoE для более требовательных устройств.
  • Поддержка SDN (программно-определяемых сетей). SDN позволяет централизованно управлять сетевым оборудованием, что упрощает настройку, мониторинг и обслуживание сети. Коммутаторы с поддержкой SDN могут интегрироваться с контроллерами SDN и использоваться для автоматизации сетевых задач и политик.
  • Функция глубокого обучения. Некоторые современные свитчи используют алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта для оптимизации производительности сети и обнаружения аномалий в трафике, что может указывать на сетевые атаки или проблемы с оборудованием.

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