Очень интересные факты про фильм Оно-2

Хоррор «Оно 2» когда-то стал главным фильмом ужасов осени 2019. Мы собрали наиболее удивительные факты и интересные детали, а также самые атмосферные и проникновенные фото со съемок.
О кино
Страшная картина изначально была задумана как проект, состоящий из двух частей. Вначале должны были сыграть дети, а потом уже взрослые артисты. Всё дело в том, что подобную историю было крайне сложно показать в кино, не потеряв её нить повествования. Всё-таки оригинальное произведение Стивена Кинга написано поочередными главами, и их разделяет целых двадцать семь лет.
Первая часть получила огромный успех, не только денежный, но и художественный. Это лишний раз подтвердило, что длительный перерыв не нужен, и надо снимать вторую часть сразу же после первой. К тому же, было задумано, что работать с сиквелом будут юные актёры, которые по мере своего быстрого роста могут сильно измениться. Авторы сумели реализовать задумку, и уже чрез пару лет вышла следующая часть фильма ужасов.
Удивительные факты
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Для съемок был выбран город Торонто, что находится в Канаде, всего было задействовано восемьдесят шесть съемочных дней.
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Невзирая на оперативность, юные актёры всё же подросли, и кое-где пришлось прибегать к искусственному омоложению посредством компьютерных программ.
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Фокус, при котором у страшного клоуна глаза вращаются в разные стороны, не нуждается в применении каких-либо спецэффектов. Дело в том, что гениальный актёр, сыгравший ужасного Пеннивайза, способен на подобный трюк, чем неоднократно ввергает в страх других артистов, это можно увидеть по фото оно со съемочной площадки.
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Также актёр рассказал, что работа над второй частью оказалась настоящим бальзамом для его души и принесла массу искренних позитивных эмоций. Ведь на этот раз в съёмках принимали участие и взрослые коллеги, а в 2017 общение с юными актерами находилось под строжайшим запретом, так распорядился режиссёр. Для мальчиков и девочек была создана атмосфера отчужденности и напряжения, чтобы они испытывали страх к клоуну и воспринимали его в качестве врага.
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Актрисы, которым достались две главные женские роли, на самом деле, поддерживают тесные дружеские отношения.
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Актёр Билл Хейдер, который ранее исполнял лишь комические роли, получил роль в хорроре благодаря своему удивительному таланту к пародии. Следует напомнить, что герой мог виртуозно демонстрировать в фильме самые различные голоса.
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Помимо этого романа, в 2019 также были экранизированы такие произведения Кинга, как «Доктор Сон» и «Кладбище животных».
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Было отснято немало кровавых эпизодов, которые не попали в версию для кинотеатров. Тем не менее, авторы уверены, что в расширенное режиссерское издание обязательно войдут самые устрашающие сцены.