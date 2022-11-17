Очень интересные факты про фильм Оно-2

Хоррор «Оно 2» когда-то стал главным фильмом ужасов осени 2019. Мы собрали наиболее удивительные факты и интересные детали, а также самые атмосферные и проникновенные фото со съемок.

О кино

Страшная картина изначально была задумана как проект, состоящий из двух частей. Вначале должны были сыграть дети, а потом уже взрослые артисты. Всё дело в том, что подобную историю было крайне сложно показать в кино, не потеряв её нить повествования. Всё-таки оригинальное произведение Стивена Кинга написано поочередными главами, и их разделяет целых двадцать семь лет.

Первая часть получила огромный успех, не только денежный, но и художественный. Это лишний раз подтвердило, что длительный перерыв не нужен, и надо снимать вторую часть сразу же после первой. К тому же, было задумано, что работать с сиквелом будут юные актёры, которые по мере своего быстрого роста могут сильно измениться. Авторы сумели реализовать задумку, и уже чрез пару лет вышла следующая часть фильма ужасов.

Удивительные факты