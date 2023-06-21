Очень мало калорий. Рецепт творожного торта

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Этот торт больше напоминает нежный чизкейк с кокосовым ароматом.

Творожные торты и чизкейки любят многие, но особенно популярные такие десерты, если они готовятся без выпечки. Так ведь меньше возни и не нужно разогревать духовку.

Этот вкуснейший торт, который предлагает приготовить известный украинский кулинарный блогер Кристина, которая пишет в соцсетях под ником kristi_komaniuk.

Творожный кокосовый торт отличает отсутствие сахара и печенья в рецепте. Это в нем много творога, ванили и вкуснейший корж из орехов.

Творожный торт с кокосом без выпечки

Ингредиенты:

Для основы:

  • фундук — 50 г;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • финики — 70 г;
  • овсяная мука — 50 г (для нее лучше взять овсяные хлопья);
  • какао — 5 г.

Для начинки:

  • молоко 200 г;
  • желатин 9 г;
  • мягкий творог 330 г;
  • мед 20 г;
  • ванилин;
  • кокосовая стружка 10 г (для украшения).

Сначала приготовим основу. Возьмите овсяные хлопья, положите в блендер вместе с финиками и какао-порошком и хорошо перемешайте.

После положите смесь в форму и хорошо утрамбуйте. Лучше возьмите форму диаметром 16 см, она подойдет идеально.

После растворите желатин в молоке так как указано на упаковке. Иногда его нужно замочить, а потом слегка разогреть. Смешайте остальные ингредиенты для начинки, добавьте желатин и вылейте в форму. Посыпьте кокосовой стружкой. И отправьте в холодильник на пару часов. Или на ночь, тогда торт точно застынет.

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