Очень нежный и очень вкусный. Рецепт шоколадного кремового торта

У этого десерта волшебная кремовая текстура и его очень просто готовить.

Для тех, кто любит шоколадные торты, этот рецепт настоящая находка. В нем нет теста, а только нежный шоколадный крем.

Готовится он очень просто, понадобится меньше десяти ингредиентов. А рецептом поделилась украинская кулинарка, которая пишет под ником kristi_komaniuk. Она заверяет подписчиков, что этот десерт получится даже у тех, кто только пробует себя в готовке.

Шоколадный кремовый торт

Ингредиенты:

сливочный творог (60%) 450 г;

яйца 3 шт;

кукурузный крахмал 15 г;

подсластитель (8 л), или сахар по вкусу (около 50 г);

сливки 33% 300 г;

шоколад 70% 100 г.

Форму лучше взять диаметром в 16 см. Сливочный сыр можно любой жирный, дойдет даже «Филадельфия».

Соедините сыр с яйцами, крахмалом и подсластителем, или 50 граммами сахара. Но сахар подбирайте на свой вкус. Если любите сладкие десерты, этого количества сахара может быть недостаточно.

Сливки с шоколадом растапливаем на водяной бане и оставляем немного остыть. После добавляем в творожную массу и аккуратно перемешиваем.

Выливаем в форму и отправляем в духовку, разогретую до 225 градусов на 30-35 мин. Серединка чизкейка должна дрожать. Корочка получится неравномерной, но вкусной. Хотите пропеченную корочку – выставляйте температуру на 240 градусов.

Как остынет, отправляем в холодильник на ночь для стабилизации, не доставая из формы. А после можете украсить торт свежими ягодами, шоколадной стружкой, или ломтиками фруктов.

Если у вас газовая духовка, то придется поэкспериментировать, подбирая верную температуру.

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