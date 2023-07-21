Очень просто приготовить: рецепт вкусного картофельного салата

В Италии этот салат известен под названием Пантеллерия.

Салат из картофеля с помидорами и базиликом – это настоящий триумф средиземноморских вкусов и красок. В Италии такой салат готовят на острове Пантеллерия, оттуда и название блюда. Этот салат – это отличный гарнир к рыбным и мясным блюдам или легкое, но очень вкусное самостоятельное блюдо. Как его приготовить, рассказали на кулинарном сайте Cucchiaio.

На острове этот салат традиционно готовят с местными каперсами, которые являются визитной карточной Пантеллерии. Их, конечно, заменить маленькими пряными консервированными огурчиками, но лучше попробовать именно с каперсами. Они придают особый пикантный вкус.

Картофельный салат Пантеллерия

Ингредиенты:

5 средних картофелин;

1 красная луковица;

15 помидоров черри;

20 г черных оливок;

1 столовая ложка каперсов;

несколько листьев базилика;

орегано;

1 стакан красного винного уксуса;

оливковое масло, соль.

Чтобы приготовить салат Пантеллерия, сначала отварите картофель в мундире, который должен быть готовым, но не разваливаться на части.

Дайте картофелю остыть, очистите его и нарежьте кружочками. Нарежьте лук, положите его в небольшую миску с уксусом и оставьте на полчаса. Тем временем помойте помидоры черри и разрежьте их пополам. Через полчаса слейте маринад и выложите лук поверх картофеля. Добавьте помидоры, оливки, каперсы, базилик и орегано. Полейте оливковым маслом, посолите и подавайте к столу.

Также вы можете приготовить вкусный картофельный салат с вялеными помидорами и сыром.