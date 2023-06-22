Очень простой рецепт. Как приготовить кебаб из баранины

На смоченные деревянные шпажки нанизывайте мясо, вот так, как на видео (если фарш будет слишком влажным из-за овощей, то его надо стабилизировать немного в холодильнике, и все будет ок). Выкладывайте на противень, застеленный пергаментом, и запекайте 20 минут при 200 градусах. Всё, самая вкусная в вашей жизни баранина готова.
Последний штрих — это придать блюду восточный вайб: выложите кебаб на лаваш, посыпьте луком и зернышками граната, полейте кетчупом чили и ешьте, хватайте руками, дышите огнем от остроты, потому что так вкуснее всего.
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Если после всего этого магии с бараниной у вас не произошло, можете заменить говядиной. Но все же дайте баранине шанс.
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