Очень простой рецепт. Как приготовить кебаб из баранины

Наш Telegram Канал Подпишись Это блюдо поразит вас своим умопомрачительно свежим ароматом Как насчет баранины? Нам надо немного о ней поговорить. Потому что это прикольный продукт, к которому у украинцев может быть предубеждение, но с ним просто надо уметь взаимодействовать. Вот, например, вам может не нравиться его запах? Может, ок, но это легко изменить. Я вам сейчас покажу как, потому что есть такое блюдо, как кебаб, и есть этот очень простой рецепт. Смешайте красный перец, чеснок, лук, несколько веточек кинзы, перетрите в блендере и добавьте в фарш. Теперь это новый аромат блюда, умопомрачительно свежий, и рецепторы аж начинают суетиться, потому что столько всего вкусного улавливают, ух. Добавьте еще кетчуп чили, с овощами и мясом он составит идеальную комбинацию, придав весьма уместную остринку.

На смоченные деревянные шпажки нанизывайте мясо, вот так, как на видео (если фарш будет слишком влажным из-за овощей, то его надо стабилизировать немного в холодильнике, и все будет ок). Выкладывайте на противень, застеленный пергаментом, и запекайте 20 минут при 200 градусах. Всё, самая вкусная в вашей жизни баранина готова.

Последний штрих — это придать блюду восточный вайб: выложите кебаб на лаваш, посыпьте луком и зернышками граната, полейте кетчупом чили и ешьте, хватайте руками, дышите огнем от остроты, потому что так вкуснее всего.

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Если после всего этого магии с бараниной у вас не произошло, можете заменить говядиной. Но все же дайте баранине шанс.

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