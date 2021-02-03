Очередь на вакцинацию от коронавируса в Крыму расписана до мая

Очередь на вакцинацию в Крыму расписана до мая. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусу рассказала министр труда и социальной защиты региона Елена Романовская. Она поблагодарила жителей Республики за проявленную активность и высокий уровень гражданской ответственности.

ЕЛЕНА РОМАНОВСКАЯ, министр труда и социальной защиты Республики Крым: «С учётом того, что мы активно продолжаем работу по увеличению поставок в Крым вакцины, мы будем сдвигать очередь и открывать дополнительные кабинеты. Сегодня необходимости в дополнительных кабинетах нет».

Глава Крыма Сергей Аксёнов попросил особый упор сделать на проведение выездных вакцинаций.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, глава Республики Крым: «Взяли автобус оборудованный, выехали на место, проводите прививки. Мы это уже все прошли, коллеги. Не заставляйте людей ездить в районные центры. Все делайте на месте. Даже если не хватает бригад медицинских работников – освободили, выбрали один день и объехали по близлежащим селам, выехали в район».

Власти Крыма напоминают, что вакцинацию можно проходить в любой поликлинике Крыма, а не только в той, к которой гражданин прикреплён.