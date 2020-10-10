Очередной рекорд с приставкой «анти-»: 157 заражённых в Крыму и 5 летальных исходов

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Очередной рекорд с приставкой «анти-»: 157 человек обнаружено с новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки в Республике Крым. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил руководитель соседнего региона Сергей Аксёнов.

«130 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал глава Крыма.

Всего с начала пандемии в республике известно о 5710 заражённых новой коронавирусной инфекцией, из которых всего 107 – это т.н. «завозные» из-за границы, и 128 – из других субъектов Российской Федерации. Остальные почти 5,5 тысяч – местные жители. Выздоровело 3443 человека, 53 – за последние сутки. Второй день подряд в Крыму фиксируется 5 смертей среди людей с диагнозом COVID-19. Таким образом, общее число летальных исходов в соседней Республике достигло 87.