Очередной шторм вновь смыл плитку с пляжа «Хрустальный»

Тротуарная плитка упорно не приживается на пляже «Хрустальный» – волны вымывают её раз за разом. Качество укладки покрытия проверку стихией в пятницу и субботу снова не выдержало.

Севастопольцы активно обсуждают в очередной раз смытую плитку в социальных сетях. Прошло меньше двух недель спустя предыдущего подобного инцидента. Тогда глава Департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщал, что плитку планируют не только восстановить, но и усилить с помощью специальных растворов. Также чиновник рассказывал о специальных гидротехнических сооружениях, которые помогут защитить покрытие.

Напомним, на данном участке было уложено обычное плиточное покрытие, которое уже не раз за полгода смывало в море в результате очередного шторма.