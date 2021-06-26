Очищают улицы, готовят выплаты. Как Крым справляется с последствиями потопа

Крым очень давно не видывал таких сильных осадков, как на прошлой неделе. В минувший четверг разверзлись хляби небесные, и Керчь превратилась в подобие Венеции — во всяком случае, по многим улицам можно было передвигаться на лодках. Это был один из тех мощных ливней, что случаются чуть ли не раз в полвека. Последний раз «небесная канцелярия» была так щедра к Керчи в 1979 году.

А в пятницу «накрыло» Ялту. И ливни, как считают синоптики, могут претендовать на сильнейшие за столетие: выпало три месячных нормы осадков за сутки. Досталось, конечно, другим городам и сёлам Крыма. Но нигде последствия буйства стихии не были такими серьёзными, как в Ялте и Керчи. Как эти города возвращаются к обычной жизни, рассказывает «АиФ-Крым».

Ситауция стабилизируется

В понедельник затопленными в Керчи значились около 250 домовладений, пострадавших насчитывалось более 90. Идёт уборка улиц, откачка воды из подвалов. Было быстро восстановлено освещение улиц. А на двух спасатели установили «световые столбы». На тот случай, если в темноте мародёры попытаются проникнуть в оставленные дома.