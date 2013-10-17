Очищение кожи лица и тела. Корейская косметика в Киеве

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Представительницы прекрасного пола сильно любят приходить в магазины косметики! Кстати, рекомендуем интернет магазин косметики https://cosmic.net.ua/. Здесь их окутывают приятные запахи, а пестрота витрин поднимает настроение. Не удивляет, что хочется приобрести все и сразу … Но торопиться ни к чему! Сначала попытаемся разобраться, как правильно подбирать косметику. И на что нужно смотреть: на модную рекламу, советы торгового представителя или большие скидки.

Стоит ли покупать корейскую косметику для ухода за лицом?

Выбираем хорошую косметику

1. ГДЕ Приобретать

Соприкоснуться с плохой, просроченной или поддельной косметикой можно и в магазинах, и напротив, неказистый магазинчик может вполне оказаться кладовой конкурентоспособной продукции. При подборе средств с косметическим эффектом опирайтесь на опыт знакомых и свой личный. Но не забывайте, что на уличных лотках и в подземных переходах вы, быстрее всего, найдете фальшивку китайского изготовителя. Предпочтение отдавайте товарам популярных парфюмерных фирм – они дорожат престижем собственной марки и кладут в производство большое количество средств.

2. СОВЕТУЙТЕСЬ!

Среди сотрудников магазинов есть на самом деле квалифицированные консультанты, которые подскажут, какую косметику подобрать. Не гонитесь за большими скидками – нередко со скидками продаётся залежавшийся товар. Внимательно посмотрите на витрины. Если средство пользуется востребованностью, то под него выделяется больше места. Это выполняется менеджером магазина, чтобы регулярно не докладывать продукцию.

Стоит ли покупать корейскую косметику для ухода за лицом?

3. ИЗУЧАЙТЕ ЭТИКЕТКИ

Не доверяйте многообещающей рекламе. Не ленитесь прочесть состав препарата.

В хорошей косметике содержатся витамины ( А, Е и С ), растительные экстракты (сок алоэ вера, масло жожоба, миндаля, авокадо, концентрат розмарина, календулы, ромашки), гиалуроновая кислота. Эти элементы помогают увлажнению и питанию кожи.

Если ваша кожа чувствительна к аллергиям, ищите на упаковке надпись «Гипоаллергенно». Подбирайте средство без резкого запаха и содержания спирта. Красители, входящие в состав косметики, не опасны. А вот прополис, мёд и многообразные гормоны могут вызвать большое раздражение.

На бирке обязаны быть указаны советы по применению. Так увлажняющая база под макияж не подходит для жирной кожи, а крем для взрослых представительниц прекрасного пола не подходит девушкам в молодом возрасте.

Преимущество отдавайте средствам с маленьким сроком годности (максимум до 2-ух лет), косметика, чей срок использования превосходит эту дату, ничего, не считая букета консервантов, не имеет.