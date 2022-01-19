Очистка скважин и замена насоса в скважине

Вес всего узла насоса висит на водяном шланге, который насос использует для подачи воды в дом. Возле верха водопроводная труба попадает в так называемый «беззерный соединитель», где она поворачивает вправо к дому.

Видите, как насос выглядит как бутылка из двух частей? Нижняя часть — мотор. Верхняя часть — это рабочее колесо, которое высасывает воду из колодца и отправляет ее в дом.

Вот как это работает:

Когда кто-то включает раковину, чтобы вымыть руки, или когда мы спускаем воду в туалете, мы склонны думать, что мы вытягиваем воду непосредственно из колодца, чтобы сделать это. На самом деле, мы не! В правильно оборудованном доме вы вытягиваете воду из бака под давлением, который действует как «средний человек». (В некоторых артезианских скважинах этого нет, но давайте представим, что они есть!)

Когда вы включаете воду , чтобы вымыть руки или промойте туалет, количество воды , хранящейся в резервуаре высокого давления уменьшается. Уменьшенная вода в резервуаре означает пониженное давление. Реле давления на резервуаре настроено таким образом, чтобы он знал, в какую точку включить насос (вытягивание воды из скважины, чтобы заменить использованную вами), и в какой точке отключить насос (чтобы система не работала). взрываются). Имея бак давления делает две вещи для вас:

Это обеспечивает хороший, стабильный объем давление воды по всему дому … все время. Это экономит электроэнергию и износ насоса, который находится глубоко под землей.

В идеале, ваш скважинный насос должен иметь возможность выталкивать больше воды, чем требуется для домашнего использования выше среднего. (В большинстве домов рекомендуется иметь насос, который будет поддерживать 5 галлонов в минуту.) Таким образом, из колодца будет выталкиваться больше воды в минуту, чем вы можете (обычно) ожидать, чтобы выйти из раковины или душ. Имея насос, который превосходит ваше практическое использование, бак высокого давления способен поддерживать постоянный поток. В баке всегда будет больше воды, чем вы можете вытащить из крана. С правильным насосом у вас может быть два душа, раковина и унитаз, которые текут одновременно без какого-либо заметного падения давления.