Очистные, недострои и газ: губернатор Севастополя съездил в Верхнесадовский округ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев совершил рабочую поездку в Верхнесадовский муниципальный округ. Глава города осмотрел уже готовые локальные очистные сооружения в селе Дальнее, а также незаконченные в срок объекты – физкультурно-оздоровительный комплекс и местный Дом культуры. Отдельно Михаил Развожаев провёл встречи с жителями улицы Отаркойской в селе Фронтовое – речь шла о «проблемной» газификации частного сектора.

Свой первый в этом году рабочий выезд в сёла глава города начал с осмотра новых очистных сооружений. В конце декабря было завершено их строительство в селе Дальнее. Объект стоимостью более ста миллионов рублей возведён в достаточно короткие сроки – в течение года. Финансирование велось в рамках Федеральной целевой программы.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Современные компактные очистные сооружения. Очищают воду до очень хорошего качества, соответствующего рыбохозяйственным прудам Iкатегории – это высокое качество очистки. Соответственно, Бельбек больше не загрязняется на этом участке, раньше всё это стекало – неочищенные сточные воды в Бельбек, и дальше ниже по течению в море».

Очистка воды на новых канализационных очистных сооружениях проходит в четыре этапа. Первый – механический, процесс осуществляется с помощью УФС (устройство фильтрующее самоочищающееся). Далее идёт ступень биологической очистки, затем сточная вода проходит стадию глубокой доочистки и обеззараживается.

Весь процесс полностью автоматизирован – следить за исправностью механизма достаточно одному специалисту. После обработки вода попадает в русло реки Бельбек.

АЛЕКСЕЙ СТЕПАКИН, директор ГУП «Водоканал»: «Производительность данных очистных сооружений. Порядка 120 метров кубических в сутки. В настоящее время поступает порядка 40-45 метров кубических в сутки. Данные стоки полностью очищаются. Плюс у нас есть резерв мощности на данных очистных сооружениях для подключения новых абонентов».

Речь идёт о жителях не только Дальнего, но и Поворотного. Как рассказали представители «Водоканала», это первые подобного рода современные канализационные очистные сооружения в Севастополе. В планах городских властей в наступившем году также завершить модернизацию станции в селе Орловка, а в 2024-м – подвести финальную черту под эпопеей с реконструкцией КОС «Южные».

Второй остановкой в маршруте губернатора Севастополя стало село Верхнесадовое. И если в Дальнем Михаил Развожаев осмотрел уже готовый объект, то здесь, на улице Севастопольской градоначальник посетил недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс. Изначально первый полноценный крытый зал (сейчас в Верхнесадовом и соседних Фронтовом и Пироговке оборудованы только открытые площадки для занятия спортом) должен был появиться в конце 2021 года. Однако, как это часто бывает с крупными объектами капитального строительства в регионе, подрядчик сорвал сроки из-за «непроработанности проектной документации».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «По ФОКу прогресс есть, тоже потребовалось перепроектирование в связи с удорожанием. Самый главный вопрос – это технологическое присоединение к котельной. Мы обсуждали, сейчас как раз это проектирование идёт. Котельная должна быть новая спроектирована, тем более она должна быть газовой, экономичной».

Михаил Развожаев озвучил новый срок сдачи готового объекта – сентябрь 2022 года. После этого градоначальник посетил местный Дом культуры, расположенный по соседству. В нём с 2019-го идёт капитальный ремонт. Однако, за три года строители успели только заменить кровлю и отремонтировать фасад здания. Внутри работы не закончены до сих пор. Причина задержки такая же, как и у физкультурно-оздоровительного комплекса.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Та же самая проблема, связанная с некачественным проектом. К подрядчику претензий нет, просто очень большое количество работ не было учтено в проекте. Потом пришлось расторгать контракт, сейчас будут перепроектированы эти работы, повторно будет заключен контракт с тем же подрядчиком – потому что они делают перепроектирование за свой счёт. И тоже мы постараемся к сентябрю там ремонтные работы завершить».

Новая газовая котельная, построенная для нужд физкультурно-оздоровительного комплекса, также будет обслуживать и отремонтированный Дом культуры, который, по словам Михаила Развожаева, «за пятнадцать лет вообще никогда не отапливался».

В завершение своей рабочей поездки губернатор Севастополя посетил Фронтовое. Именно здесь, по словам градоначальника, в своё время началась работа по догазификации севастопольских сёл.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Мы находимся на улице Отаркойской, которой вообще не было в проекте газификации села Фронтовое. В прошлом году было принято решение после поручения Президента, когда все населённые пункты, где есть физически газ, должны быть обеспечены возможностью догазификации до непосредственно участка. И в том числе и вот эта новая улица, которой не было в проекте, когда по ФЦП здесь строили газопровод. Были приняты тогда оперативно мной решения».

Глава Севастополя распорядился выделить дополнительные средства для догазификации домов по улице Отаркойской из регионального бюджета. Михаил Развожаев посетил несколько домовладений и пообщался с местными жителями. Один из них поведал губернатору, что из-за переноса срока подключения, был вынужден заказать на зиму уголь для отопления.

«- Где-то тонну, понимаете.

— Теперь продадите.

— Куда?

— Тому, кто ещё не подключился.

— Да нет».

Как стало известно, изначально городские власти обещали догазифицировать улицу Отаркойскую к октябрю прошедшего года. Фактически, газ к домам сельчан подвели только к концу декабря.

РИДВАН КАРАБАШЕВ, житель дома №20 по улице Отаркойской: «Стало, конечно, немножко проще. Меньше мусора домой таскаем, меньше мусора выносим. Не знаю, как это назвать, наверное, немножко ближе, на один шаг к цивилизации продвинулись».

В общении с журналистами, Михаил Развожаев озвучил результаты работы специального штаба по газификации села.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «У нас сейчас в целом по Фронтовому, где штаб уже больше года работает, обеспечено более 200 участков возможностью подключения. Сейчас подключено порядка 60, около 70 в работе – заявка на техническое присоединение есть. В принципе, в селе Фронтовом каждый земельный участок, каждое домостроение сейчас может самой простой возможностью газифицировать свой дом, или построив дом, его подключить к газу – потому что здесь выполнена разводящая сеть полностью так, как должно быть по стандартам социальной газификации».

По словам Михаила Развожаева, теперь поставлена задача провести голубое топливо во все дома севастопольских сёл, где есть газ. В ближайшее время губернатор планирует посетить Андреевку.

Николай Кузнецов, Александр Устич «Севинформбюро»