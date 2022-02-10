Очистные сооружения в Орловке планируют ввести в эксплуатацию в конце 2022 года

В селе Орловка продолжается реконструкция канализационных очистных сооружений. Мощность объекта планируется увеличить с 400 до 3 000 кубометров в сутки. Работу подрядчика проверил заместитель директора Департамента капитального строительства Правительства Севастополя Игорь Ахмедов.

ИГОРЬ АХМЕДОВ, заместитель директора Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Мы ставили перед собой несколько задач: увеличить производительность, повысить качество очистки стоков, а также применить современные технологии по глубокой очистке. Очень важно, что на реконструированных очистных сооружениях будут выполняться биологическая очистка и доочистка, разделение осадка со стоками — это очень важно».

На объекте смонтировано основное оборудование, ведутся работы по установке пожарных резервуаров и резервуаров-усреднителей, проводится монтаж стеклопластиковых емкостей, а также идет реконструкция административного корпуса. Строительная готовность объекта составляет 65%, ввести очистные сооружения в эксплуатацию планируется до конца 2022 года. Реконструкцию выполняет организация «Экос» – разработчик современного оборудования. В прошлом году подрядчик завершил работы на очистных сооружениях в Дальнем, которые сегодня обеспечивают полную биологическую очистку стоков.

НИКИТА БУЛГАКОВ, руководитель обособленного подразделения АО «Экос»: «В Орловке у нас уже полностью собраны три технологических станции очистки. На объекте остались работы в основном общестроительного характера: инженерные сети, благоустройство, остаток работ по монолиту, отделочные и пусконаладочные работы. Это уже конец года».

Напомним, в Севастополе также ведется строительство канализационных очистных сооружений «Южные» и Мартыновского канализационного коллектора. Кроме того, в 2022 году запланировано проектирование локальных очистных сооружений поверхностного стока №4 с глубоководным выпуском в районе бухты Карантинной, магистральных коллекторов для сбора и отвода ливневых стоков на ЛОС №4 и сетей ливневой канализации в районе Артиллерийской бухты с оборудованными автоматизированными подземными компактными канализационными насосными станциями.