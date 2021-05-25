Очки оптом, дюжина причин купить в нашем интернет магазине Харькова

Солнцезащитные очки на все случаи жизни — выбор и покупка в Харькове

Как на пляжном отдыхе, так и на обычной прогулке в летние месяцы трудно обойтись без такого необходимого аксессуара как солнцезащитные очки. Но, как и любой другой дамский аксессуар, очки могут как украсить и подчеркнуть достоинства, так и испортить весь образ, если неграмотно отнестись к процессу их подбора. Изучив модные тенденции не стоит тут же спешить в ближайший бутик или оптику за очками. Самое главное в выборе очков – это учесть особенности собственной внешности. Прежде всего, особенности лица. А купить солнцезащитные очки на сайте https://sun-market.in.ua/ вы сможете прямо сейчас.

Если лицо женщины приближенно к форме вытянутого прямоугольника, то следует обратить внимание на очки нестандартной формы. Эффектно будет смотреться так же и очки с оправой в виде прямоугольников.

Если лицо относится к треугольному типу, подойдут очки массивной структуры, причем ширина их оправы не должна быть шире линии на уровне подбородка.

Если лицо имеет круглую форму, стоит подбирать очки с слегка угловатой оправой. Ширина ее должна быть больше высоты. Те же рекомендации используются в отношении овального лица.

Не меньшее значение для подбора очков имеет цвет волос женщины. Женщинам со светлым волосом удастся подчеркнуть свою красоту с помощью солнцезащитных очков в оправе золотого и серебряного цветов. Шатенки и брюнетки эффектнее всего смотрятся в оправах с красным и коричневым оттенками. Русые и рыжие модницы будут удачно выглядеть в очках с медной и бронзовой оправами. Черный цвет таких очков подходит исключительно жгучим брюнеткам.

Известно так же, что помимо общего дизайна очков следует подбирать и их «посадку» на лице. К примеру, если лоб женщины высокий, то следует подобрать очки, не сидящие очень низко, т.к. это визуально увеличит высоту лба. Так же, длинный массивный нос корректируется большой оправой темного тона с двойной перемычкой. Слегка вздернутый нос можно поправить при помощи высоко сидящих солнцезащитных очков. Помимо вышеперечисленных моментов, относящихся к подбору очков на основе дизайна и внешних данных, необходимо помнить об основной функции таких очков, как средства защиты глаз от солнечных лучей. Таким образом, следует очень внимательно отнестись к подбору материала, служащего для изготовления очков. Дешевые пластмассовые очки, возможно, и могут выглядеть достаточно стильно и эффектно, гармонировать с нарядом и аксессуарами, но это не уменьшает опасности, которой во время ношения таких очков подвергается зрение.