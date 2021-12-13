Выкуп битых авто – покупки и продажи автомобилей у специализированных фирм

Решив продать свой автомобиль, сегодня каждый его владелец может воспользоваться услугой срочного выкупа. Такую услугу предлагают многие компании, специалисты которых для осмотра машины подъедут по указанному адресу, а после его проведения, тут же могут предложить энное количество денег за авто, бывший в эксплуатации. Услугу выкуп автомобилей предоставляет компания, на официальном сайте которой можно узнать предварительную стоимость своего транспортного средства, заполнив в режиме онлайн специальную форму. Оценка авто на онлайн калькуляторе дает вам возможность сразу понять, на что рассчитывать.

Преимущества срочного выкупа автомобиля

Если владельцу автомобиля торопиться некуда, то разумеется, можно подойти к продаже своего транспортного средства «традиционным» способом. Однако, даже в этом случае подсчитав финансовые затраты на проведение предпродажных мероприятий, на исправление технических неполадок, на подачу объявлений, на снятие с учёта и так далее, экономически привлекательнее кажется обращение в компанию, которая примерно часика за три может купить вашу машину. Оценка авто на онлайн калькуляторе вот тут https://avtovikup-mo.ru/onlinecalculator.html доступна каждому желающему.

Как производится выкуп

Обычно владельцу машины необходимо оставить свою заявку либо на сайте компании, занимающейся срочным выкупом автомобилей, либо позвонить по указанному там же номеру телефона. Как правило в течение часа специалисты, официальные представители компании, подъедут по указанному адресу, и проведут технический осмотр транспортного средства. После чего будет озвучена справедливая, по их мнению, цена, если она устроит владельца автомобиля, то можно двигаться дальше, то есть, предоставить представителям компании свои документы и документы на продаваемый автомобиль.

После подтверждения личности владельца авто и проверки «юридической чистоты» документов на машину происходит передача денег. Обо всё остальном, а именно о снятии с учёта и о переоформлении документов компания позаботиться самостоятельно. Разумеется, окончательная сумма, которую можно выручить за подержанный автомобиль зависит от его технических данных и от года выпуска.