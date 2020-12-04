Одарённым детям из многодетных семей Севастополя увеличат стипендии

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Одарённым детям из многодетных семей увеличат стипендии. С соответствующей инициативой выступил директор Департамента труда и социальной защиты населения Правительства Севастополя Станислав Борисенко. Предоставляемая сумма увеличится с 850 до 1500 рублей.

СТАНИСЛАВ БОРИСЕНКО, директор Департамента труда и социальной защиты Правительства Севастополя: «Мы нашли эту возможность. В этом году произведем доплату. Выплата идет на 9 месяцев, с сентября по май. С 1 января следующего года будем выплачивать полторы тысячи».

Станислав Борисенко также сообщил, что в Севастополе увеличивается количество случаев, когда в семье рождается третий и последующие дети. При этом юные жители города-героя всё чаще показывают высокие результаты на всероссийских олимпиадах. Об одном из юных дарований Севастополя Станислав Борисенко решил рассказать на заседании Правительства.

СТАНИСЛАВ БОРИСЕНКО, директор Департамента труда и социальной защиты Правительства Севастополя: «Диплом I степени в Международной олимпиаде по русскому языку, диплом I степени в Международной олимпиаде по математике, диплом за первое место в танцевальном фестивале. Дата рождения: 5 сентября 2013 года».