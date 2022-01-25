Один человек погиб и пятеро травмировались в ДТП в Крыму

При столкновении двух легковых авто в Нижнегорском районе Крыма погиб человек и пятеро пострадали, передает пресс-служба республиканского главка МВД.

Три человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в кювет ДТП произошло с участием авто «Лада Калина» и Chery Amulet на автодороге Желябовка – Советский. Водитель иномарки не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным автомобилем.

«В результате ДТП пассажир иномарки смертельно травмирован, еще пятеро человек из обеих машин доставлены в медицинское учреждение», — уточняется в сообщении.