Один человек погиб в ДТП на «Тавриде»

На трассе «Таврида» в районе Бахчисарая ограничено движение из-за ДТП, передает пресс-служба ФКУ «Упрдор Тамань».

В Евпатории пьяный водитель снес часть забора школы ДТП произошло с участием двух иномарок. В результате аварии погиб один из водителей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике, передают «РИА Новости (Крым»).

«Водитель автомобиля Xonda1987 г.р., двигаясь со стороны Симферополя в направлении Севастополя, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем Opel, после чего наехал на ограждение и опрокинулся», — уточнили в ведомстве.