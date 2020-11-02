Один человек погиб в результате ДТП под Симферополем

Под Симферополем столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погиб один человек, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Два пассажира погибли после падения автомобиля в Северо-Крымский канал ДТП произошло в селе Пионерское (Симферопольский район) в понедельник утром.

«ДТП произошло с участием двух автомобилей: Opel Vectra и Honda Jazz. Специалистами МЧС была проведена работа по ликвидации последствий ДТП. К сожалению, в результате аварии погиб один человек», – уточняется в сообщении.