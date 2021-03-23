Один человек погиб в результате ДТП в Крыму

В Крыму водитель авто Renault врезался в дерево и скончался до приезда медиков, передает пресс-служба МВД РФ по республике.

В Ялте задержали водителя, который сбил ребёнка и скрылся ДТП произошло на автодороге граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь.

Еще одна авария произошла накануне вечером в районе села Лозовое. Водитель авто Skoda Fabia врезался в опору линии электропередач. Отмечается, что он не справился с управлением из-за сложных погодных условий. Водитель травмировался и был госпитализирован.