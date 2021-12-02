Один человек получил травмы в результате ДТП в Севастополе

Один человек травмировался в результате ДТП с участием грузовых автомобилей в Севастополе, передает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Водитель авто Lada погиб после столкновения с трактором на трассе «Таврида» Авария произошла в четверг днем в районе улицы Нефтяной. Спасатели, прибывшие на место, провели деблокировку одного пострадавшего. Пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи.

В районе места аварии образовался дорожный затор, движение затруднено в обоих направлениях.