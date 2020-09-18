Один человек пострадал при обрушении строительных лесов в Севастополе

Фото: ГУ МЧС России по Севастополю

18 сентября сотрудники Главного Управления МЧС России по Севастополю спасли рабочего, который находился под обрушившимися строительными лесами. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

По данным МЧС, в пятницу около 11 часов утра в оперативную дежурную службу поступило сообщение, что у одного из домов по проспекту Октябрьской Революции произошло обрушение строительных конструкций с седьмого этажа. На место сразу же выехали отделения двух пожарно-спасательных частей, специализированный отряд, а также служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. Прибыв на место, спасатели приступили к разборке конструкций, под которыми был обнаружен один рабочий. Он получил травмы средней степени тяжести и находился в сознании.

БОГДАН ХРАПАЧ, начальник дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Севастополю: «Травмы средней степени тяжести. Передан карете скорой помощи и отправлен в 1 городскую больницу».

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Известно, что падение строительных конструкций случилось во время ремонта фасада жилого дома.

Всего на месте работали 35 человек и 12 единиц техники.