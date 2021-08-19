Один человек пострадал в ДТП под Симферополем

На автодороге Симферополь-Бахчисарай произошло столкновение легкового авто Mitsubishi L200 и грузового «КамАЗа», передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на республиканский МВД.

Легковой автомобиль влетел в «КамАЗ» под Севастополем В результате ДТП, которое произошло накануне вечером, пострадал человек.

«По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Mitsubishi не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «КамАЗ» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадал водитель легкового авто», — уточнили в ведомстве.