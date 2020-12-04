Один человек пострадал в лобовом столкновении «Газели» и «Камаза»

Под Симферополем произошло лобовое столкновение «Газели» с «Камазом», в результате которого пострадал человек, передает Крыминформ со ссылкой на управление ГИБДД МВД по РК.

На трассе Симферополь — Алушта грузовой автомобиль упал в обрыв «На автодороге «западный обход Симферополя» водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗ» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Камаз» с прицепом», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии водитель авто «ГАЗ» получил телесные повреждения. Он был доставлен в больницу.