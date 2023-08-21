Рецепты Один ингредиент, который испортит огурцы: что нельзя добавлять в консервацию По Admin - 21 августа, 2023 0 63 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Когда дело доходит до зимней консервации, мы начинаем искать не только проверенный рецепт закрутки, но и советы по приготовлению. Например, что нельзя добавлять в банк, чтобы не испортить заготовку. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Поговорим о консервировании именно огурцов на зиму, ведь их мы закручиваем чаще всего. Их можно мариновать, засаливать, квасить (ферментировать). Читайте также отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами Что же нельзя класть в банку с огурцами При консервировании огурцов учитывайте количество чеснока, ведь он влияет на состояние продукта. На банке объемом 3 литра достаточно одного зубчика, а на 1 л банка хватит и дольки. Если вы хотите придать огурцам дополнительные упругость и хруст, положите в банку дубовые листья. Те, кто использовал на практике эти рекомендации, уверяют – на хруст огурцов совпадут все соседи. Популярны варианты консервации из огурцов с медом, горчицей в зернах, но сегодня мы подготовили с кетчупом чили. Рецепт маринованных огурцов с кетчупом чили Время: 2 часа Порции: 5 литровых банок Ингредиенты: – 2,5 килограмма огурцов; – 7 стаканов воды (по 250 граммов); – 250 граммов сахара; – 250 г уксуса 9%; – 2 ложки соли – 1 чайная ложка сухого имбиря – 6 – 8 ложек кетчупа чили от Торчин; – 5 бутонов гвоздики; – 10 горошин черного перца; – 5 горошина душистого перца. Приготовление: Моем огурцы, выкладываем в большую миску и оставляем в воде на 4 часа. Далее срезаем хвостики. Если у вас маленькие огурцы размером с мизинец, можно не срезать, чтобы они не стали слишком мягкими и остались хрустящими. В разогретую до 180 градусов духовку ставим банки на 20 минут для стерилизации. Для маринада в большую кастрюлю выливаем 7 стаканов воды. Доводим до кипения и высыпаем сахар и соль. Приготовление огурцов / Фото Клопотенко Добавляем кетчуп и сухой имбирь. Провариваем на небольшом огне, помешивая ложкой примерно 3 – 5 минут, соль и сахар должны раствориться. Затем снимаем кастрюлю с огня и вливаем уксус – перемешиваем. На дно каждой стерилизованной банки выкладываем по 1 бутону гвоздики, 2 горошины черного перца и 1 горошину душистого. Сверху вертикально выкладываем огурцы. Старайтесь делать так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Заливаем банки с огурцами горячим маринадом. Приготовление огурцов / Фото Клопотенко В отдельной кастрюле провариваем крышки в кипящей воде, чтобы они также стерилизовались. Накрываем банки с огурцами крышками, но пока не закручиваем. Берем одну большую кастрюлю, ставим на плиту. Дно покрываем полотенцем или кладем тарелку вверх дном, чтобы банки не треснули. Выставляем банки с огурцами и маринадом в кастрюле и наливаем на дно воды, она должна достигать примерно 1/3 высоты банок. Включаем огонь, даем воде на дне кастрюли закипеть и стерилизуем банки с огурцами примерно 10 – 15 минут. После этого закрываем банки с огурцами и оставляем, чтобы они немного остыли. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить маринованные сливы по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вы забудете об обычном картофеле: готовим вареники с особой начинкойВкуснее не придумаешь: вареная кукуруза в молоке и специяхИменно то, что нужно летом: готовим овощную запеканку на скорую рукуВкусная и сочная курочка в маринаде запеченная с овощами – домашний рецептСладкие консервированные огурцы – идеальный вариант закрутки на зиму