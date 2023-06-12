Один из лучших творожных рецептов. Тесто рассыпчатое, начинка нежная

Пироги прошли большой исторический путь от Неолита до современности. Самое удивительное — за этот огромный промежуток времени рецептура не испытала каких-то особенных изменений. Пироги всегда были изделием из теста с начинкой.

Главное изменение состоит в том, что раньше данное блюдо было очень значимым. Пироги готовили по особым случаям. Сейчас готовить пироги можно каждый день.

Мы расскажем, как можно быстро приготовить вкусный сладкий пирог.

Ингредиенты для теста:

Мука – 350 г;

Разрыхлитель – 1 ч. л.;

Сливочное масло – 180 г;

Сахар – 180 г;

Желток яйца – 5 штук.

Ингредиенты для начинки:

Сахар – 200 г;

Творог – 500 г;

Сметана или йогурт – 350 г;

Лимонный сок – 40 мл;

Крахмал или мука – 40 г;

Белок яйца – 5 штук;

Ягоды или фрукты – по желанию.

Приготовление пирога:

Сливочное масло помещаем в одну емкость с сахаром и щепоткой соли. Перемешиваем несколько минут миксером ингредиенты, чтобы добиться пышности.

Добавляем в сливочную смесь желтки, работаем миксером несколько минут. Отдельно смешиваем муку и разрыхлитель, просеиваем в сливочную массу, замешиваем тесто.

Тесто делим на две части, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 30 минут.

В форме (диаметром 26 см) распределяем по дну ровным слоем первую часть теста. Вторую часть распределяем по краям формы.

Взбиваем белки до белой пены, всыпаем сахар. Продолжаем взбивать белки до устойчивых пиков.

Далее добавляем к белкам творог, сметану, сок лимона и муку. С помощью миксера перемешиваем ингредиенты, чтобы они объединились между собой.

Добавляем белковую массу в форму, выравниваем слой по поверхности. Фрукты или ягоды выкладываем на начинку.

Выпекаем пирог в духовке, разогретой до 170–180 градусов 1 час 15 минут.

В итоге, получается отличный сладкий пирог, который станет отменным десертом. При этом пирог, несомненно, украсит праздничный стол.