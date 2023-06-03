Один неожиданный ингредиент поможет сварить рассыпчатый рис, который не будет склеиваться

Каждый раз у вас будет получаться вкусный и рассыпчатый рис благодаря готовке в два шага.

Чаще всего приварке рис склеивается или превращается в вязкую кашу, и это мало кому понравится.

Сделать рис рассыпчатым получится, если заливать его кипятком и в конце варки добавить один ингредиент – сливочное масло.

Как вкусно сварить рис

Базовый рецепт риса не подразумевает использование специй, и для его приготовления понадобятся 200 г длиннозернистого риса, 300 мл воды и сливочное масло по вкусу.

Предварительная подготовка риса включает его промывание в нескольких водах.

Это позволит избавиться от крахмала, который всякий раз делает рис клейким и слишком слипшимся.

После промывания закладываем рис в глубокую кастрюлю и заливаем кипятком.

Важно ставить рис на максимальный огонь на 3 минуты, чтобы не позволить ему разбухнуть и сделаться вязким.

Затем убавляем огонь до среднего на 7 минут, и затем продолжаем варить рис на минимальном огне еще 3-4 минуты.

В конце кладем к рису немного сливочного масла, и аккуратно трясем кастрюлю, позволяя маслу пропитать каждое рисовое зернышко.

Для любителей острого риса полезно добавить в кастрюлю немного специй и трав (тмин, корицу, гвоздику).