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Один пациент с коронавирусом скончался в Крыму за минувшие сутки. Это следует из информации министерства здравоохранения республики о ситуации с распространением новой инфекции. Таким образом число умерших с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Крыму достигло 28 человек.

Кроме того, 26 августа на территории соседнего региона зарегистрировано 56 новых случаев коронавируса. Об этом на своих страницах в социальных сетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов. «21 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 – при скрининге здорового населения».

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 2187 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период – 1557 человек. 26 августа всеми профильными лабораториями на полуострове обследовано – 3108 человек.