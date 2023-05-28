Описание приготовления:

Кеци — специальная сковорода, сделанная из глины. Перед приготовлением ее необходимо залить холодной водой на 15 минут, чтобы в духовке она не треснула. Для оджахури можно использовать любой вид мяса на ваше усмотрение. Чтобы картофель и мясо быстрее приготовились и не пригорели, закройте их в конце приготовления фольгой для выпечки.

Назначение: На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Мясо / Овощи

Блюдо: Горячие блюда

География кухни: Грузинская / Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Свинина 500 Грамм

Винный уксус 40 Миллилитров

Лук репчатый 1 Штука

Перец болгарский 1 Штука

Картофель 5 Штук

Помидор 2 Штуки

Чеснок 2 Зубчика

Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Томатный соус 4 Ст. ложки (или кетчуп)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Паприка (молотая) По вкусу

Специи "Аджика" По вкусу

Зелень По вкусу

Вода 50 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

131 ккал

Калорийность

6 г

Белки

9 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Оджахури на кеци»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления оджахури на кеци. Овощи вымойте и обсушите.

Свинину сполосните, обсушите и порежьте средними кусочками. Полейте мясо винным уксусом, перемешайте и оставьте на один час. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте свинину на сильном огне до золотистой корочки.

Картофель почистите и порежьте дольками. Выложите картофель в миску, посолите, поперчите, добавьте специи и перемешайте. Влейте растительное масло, перемешайте и дайте постоять 15 минут.

Помидоры порежьте на дольки, репчатый лук полукольцами, чеснок дольками. У перца удалите плодоножку и семена, порежьте соломкой. Выложите овощи в миску и посолите.

Соедините порезанные овощи с картофелем, перемешайте и выложите в кеци.

Поверх овощей выложите обжаренное мясо с маслом после обжаривания. Кетчуп разведите с водой и полейте мясо с овощами.

Поставьте кеци с оджахури в холодную духовку и установите температуру 180 градусов. Готовьте оджахури в течение 40-60 минут до готовности картофеля. Достаньте готовый оджахури, украсьте зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!