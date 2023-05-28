Описание приготовления:
Кеци — специальная сковорода, сделанная из глины. Перед приготовлением ее необходимо залить холодной водой на 15 минут, чтобы в духовке она не треснула. Для оджахури можно использовать любой вид мяса на ваше усмотрение. Чтобы картофель и мясо быстрее приготовились и не пригорели, закройте их в конце приготовления фольгой для выпечки.
Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Мясо / Овощи
Блюдо: Горячие блюда
География кухни: Грузинская / Кавказская
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 500 Грамм
- Винный уксус 40 Миллилитров
- Лук репчатый 1 Штука
- Перец болгарский 1 Штука
- Картофель 5 Штук
- Помидор 2 Штуки
- Чеснок 2 Зубчика
- Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
- Томатный соус 4 Ст. ложки (или кетчуп)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Паприка (молотая) По вкусу
- Специи "Аджика" По вкусу
- Зелень По вкусу
- Вода 50 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
131 ккал
Калорийность
6 г
Белки
9 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Оджахури на кеци»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления оджахури на кеци. Овощи вымойте и обсушите.
Свинину сполосните, обсушите и порежьте средними кусочками. Полейте мясо винным уксусом, перемешайте и оставьте на один час. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте свинину на сильном огне до золотистой корочки.
Картофель почистите и порежьте дольками. Выложите картофель в миску, посолите, поперчите, добавьте специи и перемешайте. Влейте растительное масло, перемешайте и дайте постоять 15 минут.
Помидоры порежьте на дольки, репчатый лук полукольцами, чеснок дольками. У перца удалите плодоножку и семена, порежьте соломкой. Выложите овощи в миску и посолите.
Соедините порезанные овощи с картофелем, перемешайте и выложите в кеци.
Поверх овощей выложите обжаренное мясо с маслом после обжаривания. Кетчуп разведите с водой и полейте мясо с овощами.
Поставьте кеци с оджахури в холодную духовку и установите температуру 180 градусов. Готовьте оджахури в течение 40-60 минут до готовности картофеля. Достаньте готовый оджахури, украсьте зеленью и подавайте к столу.
Приятного аппетита!