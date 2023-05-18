Рецепты Одна лучше другой: украинские повара похвастались своими вышиванками По Admin - 18 мая, 2023 0 45 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp В День вышиванки, 18 мая, украинские шеф-повара и эксперты кулинарного шоу «Мастер шеф» поделились с читателями своими фотографиями в вышиванках. Украинские шеф-повара, хоть и не все они родились в Украине, как Эктор Хименес-Браво, ценят традиции. Украинская вышиванка это не только наряд, это генетический код, который находится в каждом из нас. 24 канал подобрал яркие фото поваров в вышитых сорочках, чтобы и вы могли полюбоваться их красотой. Читайте также Невероятно вкусные: 3 рецепта бургеров на мангале, которые могут заменить шашлык Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, неизменный судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво поделился с читателями фотографией на которой впитал темно-зеленую вышиванку, а на руках у него его верный друг Лупита. Эктор Хименес-Браво / Фото из инстаграммы повара Коллега по шоу Эктора, Владимир Ярославский тоже нарядил свою вышиванку в большой украинский праздник. Образ Владимира дополнил гуцульский строй, который ему чрезвычайно к лицу. Новатор и борец за популяризацию украинской кухни в мире Евгений Клопотенко призвал своих читателей наряжать вышиванки и делать фото у них. А еще лучше, носить их не только на праздник, а каждый день. Евгений Клопотенко / Фото из инстаграммы повара Экссудия кулинарного шоу «Мастер Шеф», победительница и известная украинская кондитерка Елизавета Глинская нарядила белоснежную вышиванку с аккуратной вышивкой. Лиза Глинская / Фото из инстаграммы повара Девушка заметила, что, несмотря на тяжелую и бессонную ночь (после обстрелов российских военных территории Украины) мы остаемся свободными и сильными! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Невероятно вкусные: 3 рецепта бургеров на мангале, которые могут заменить шашлыкНачинаем сезон жареного мяса правильно: вкусные блюда из курятины, которые порадуют друзейСочная кесадилья или рагу: что можно приготовить с сосисками «МИНИ»Как приготовить идеальный бургер – рецепт от булочки до котлетыФранцузский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощами