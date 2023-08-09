Одной банки будет мало: рецепт домашней аджики на зиму

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Какие популярные закрутки вы знаете? Мы обожаем аджику, ведь она не только ароматна и пикантна, но еще идеально подходит к мясу.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

24 канал подготовил рецепт точно вышедшей аджики. Попытайтесь заготовить ее на зиму и наслаждайтесь отличным вкусом в течение холодных месяцев.

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Также вкусно просто намазать ее на бутерброд или добавить в макароны.

Рецепт аджики

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 2 килограмма помидоров;
– 7 сладких перцев;
– 5 перчиков чили;
– кинза, петрушка;
– 1 стакан масла;
– 2 ложки сахара;
– 1 чайная ложка хмели-сунели;
– 1 чайная ложка кориандра;
– соль.

Приготовление:

  • Тщательно промойте овощи, очистите от семян и плодоножек.
  • Помидоры разрежьте на четверти.
  • Нарежьте чеснок мелким кубиком, а зелень нарубите ножом.
  • Измельчите овощи блендером или мясорубкой в пюре.
  • В большой кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло и обжарьте овощную смесь без чеснока и зелени.
  • Доведите овощную массу до кипения на небольшом огне, не забывайте помешивать ее ложкой.
  • Добавить чеснок, специи и зелень, перемешать и варить еще 10 минут.
  • Разлейте аджику в стерилизованные банки и закройте плотно крышками.
  • Переверните заготовки верхом дном и накройте полотенцем. Оставьте их охлаждаться при комнатной температуре.
  • Готовую аджику храните в прохладном месте.

Приятного аппетита!

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