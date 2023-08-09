Рецепты Одной банки будет мало: рецепт домашней аджики на зиму По Admin - 9 августа, 2023 0 39 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Какие популярные закрутки вы знаете? Мы обожаем аджику, ведь она не только ароматна и пикантна, но еще идеально подходит к мясу. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подготовил рецепт точно вышедшей аджики. Попытайтесь заготовить ее на зиму и наслаждайтесь отличным вкусом в течение холодных месяцев. Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом Также вкусно просто намазать ее на бутерброд или добавить в макароны. Рецепт аджики Время: 45 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 2 килограмма помидоров; – 7 сладких перцев; – 5 перчиков чили; – кинза, петрушка; – 1 стакан масла; – 2 ложки сахара; – 1 чайная ложка хмели-сунели; – 1 чайная ложка кориандра; – соль. Приготовление: Тщательно промойте овощи, очистите от семян и плодоножек. Помидоры разрежьте на четверти. Нарежьте чеснок мелким кубиком, а зелень нарубите ножом. Измельчите овощи блендером или мясорубкой в пюре. В большой кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло и обжарьте овощную смесь без чеснока и зелени. Доведите овощную массу до кипения на небольшом огне, не забывайте помешивать ее ложкой. Добавить чеснок, специи и зелень, перемешать и варить еще 10 минут. Разлейте аджику в стерилизованные банки и закройте плотно крышками. Переверните заготовки верхом дном и накройте полотенцем. Оставьте их охлаждаться при комнатной температуре. Готовую аджику храните в прохладном месте. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить кабачковый рулет с помидорами. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Хруст будет на весь дом: как приготовить огурцы с кетчупом на зимуСладкая и пьянка: простой рецепт вишневой наливки к праздникуТри десерта на лето без выпечки – самые вкусные рецепты на каждые выходныеРецепты проверены временем: как закрутить огурцы на зиму, чтобы было вкусноРецепт кабачковой икры, как из магазина