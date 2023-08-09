Одной банки будет мало: рецепт домашней аджики на зиму

Какие популярные закрутки вы знаете? Мы обожаем аджику, ведь она не только ароматна и пикантна, но еще идеально подходит к мясу.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

24 канал подготовил рецепт точно вышедшей аджики. Попытайтесь заготовить ее на зиму и наслаждайтесь отличным вкусом в течение холодных месяцев.

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Также вкусно просто намазать ее на бутерброд или добавить в макароны.

Рецепт аджики

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма помидоров;

– 7 сладких перцев;

– 5 перчиков чили;

– кинза, петрушка;

– 1 стакан масла;

– 2 ложки сахара;

– 1 чайная ложка хмели-сунели;

– 1 чайная ложка кориандра;

– соль.

Приготовление:

Тщательно промойте овощи, очистите от семян и плодоножек.

Помидоры разрежьте на четверти.

Нарежьте чеснок мелким кубиком, а зелень нарубите ножом.

Измельчите овощи блендером или мясорубкой в пюре.

В большой кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло и обжарьте овощную смесь без чеснока и зелени.

Доведите овощную массу до кипения на небольшом огне, не забывайте помешивать ее ложкой.

Добавить чеснок, специи и зелень, перемешать и варить еще 10 минут.

Разлейте аджику в стерилизованные банки и закройте плотно крышками.

Переверните заготовки верхом дном и накройте полотенцем. Оставьте их охлаждаться при комнатной температуре.

Готовую аджику храните в прохладном месте.

Приятного аппетита!

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