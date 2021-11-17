Оформление недвижимости на себя

Для получения документального аналога на двух листах в цифровом формате, оформляют заявку на официальном веб-ресурсе Госреестра. Процедура не занимает много времени и не требует сложной регистрации аккаунта. Для оформления заявки выбирают вкладку необходимых электронных услуг. Руководствуясь онлайн-подсказками системы, заполняют форму и оплачивают госпошлину с банковской карты, либо с помощью зарегистрированного QIWI-кошелька.

В каких ситуациях может понадобиться документ?

Запланированная перепланировка квартиры или дома.

Распорядительное действие с жилыми квадратными метрами (сделка купли-продажи, оформление дарственного договора и т.д.).

Необходимость выселения, прописанного в квартире (доме) члена семьи в судебном порядке.

Покупка квартиры в новостройке.

Квартирный паспорт оформляют в нескольких учреждениях: Кадастровой палате или городском многофункциональном центре, также через официальный веб-ресурс Росреестра. Для внесения изменений в кадастровый учет о перепланировке квартиры или помещения новоприобретенного жилища, нужно заказать кадастровые работы специально обученных технических экспертов. При подаче заявки на оформление через веб-сайт государственного ведомства выбирают способ получения заказанного документа (личное получение на руки в госведомстве, цифровой аналог в электронном письме, бумажный вариант оригинала — почтовым отправлением по месту жительства).

Важно вовремя вносить информационные коррективы в инвентаризационный реестр недвижимого имущества с последующим оформлением нового паспорта инвентаризации жилья с обновленными графическими схемами. Замена документа не доставит больших хлопот, если доверить техническую часть замеров изменений профессионалам своего дела. Если вы не планируете вносить изменения в планировку жилплощади, квартирный инвентаризационный паспорт будет актуален на протяжении долгого времени и послужит гарантией законности сделок.