Оформление спальни. Как выбрать и купить покрывало из Италии?

Сколько романтики содержит в себе розовая спальня. Чувственность, нега, блаженство, женственность, наконец, все это спальня в розовых тонах. Если вы думаете, что такая спальня уместна только в детских интерьерах, вы ошибаетесь. При правильно соблюденных сочетаниях тонов она великолепно подойдет взрослым.

Конечно, розовый цвет в одиночку не создаст той атмосферы неординарности и гламура, здесь верными помощниками будут не менее привлекательные цвета белого, серого и сиреневого.

Свежо

Спальня это не только место, где мы отдыхаем после тяжелого трудового дня, также она нас приветствует по утрам, а красивая и стильная спальня зарядит нас хорошим настроением для начала рабочего дня. Розовая спальня – это лаконичный современный стиль. Белые стены, высокая кровать с розовым покрывалом и такими же декоративными подушками. Рекомендуем вам заказывать итальянские качественные покрывала тут www.soultex.ru. Маленький прикроватный столик с небольшим розовым абажуром. Мягкое ворсистое напольное покрытие в глубоком насыщенно розовом тоне и легкие шторы цвета слоновой кости, разве это не прекрасно и чувственно, разве это по-детски, скажите вы.

Уютно

Возможно, вас не устроит такая простота и вам хочется, что бы ваша спальня была еще более необычной. Попробуйте разбавить сочетание глубоким серым цветом. Не бойтесь впускать в свою спальню темные глубокие тона, в компании с прохладным розовым и белым это будет свежо и стильно. Великолепно смотрится кровать с покрывалом прохладного розового цвета белыми декоративными подушками разных размеров, небольшие прикроватные кремово-розовые столики с настольными лампами с матово-белыми плафонами. Над изголовьем можно разместить розовые полки для книг и декоративных элементов, это могут быть маленькие вазочки, белые рамки с фотографиями, свечи и т. д. Конечно, такое бодрящее ощущение по утрам вы вряд- ли испытаете, но зато она отлично расслабит вас после тяжелого трудового дня.

Современно

Часто современная спальня выполняет не только свою функцию, но и служит кабинетом или детской одновременно. Тогда к розовому уместно добавить немного голубого и белого цвета, это визуально добавит простор, что особенно важно, когда помещение многофункционально. Для того, чтоб ваш интерьер заиграл по особенному привлекательно, воспользуйтесь декоративными элементами- вазочками, статуэтками, зеркалами и т. д. Можно поставить небольшое кресло под торшером, напольную восковую лампу. Использовать легкий текстиль на окнах, добавить уюта помогут множество декоративных подушечек разного размера. Главное, чтобы все тона не выходили за рамки восприятия розового. Голубой, салатовый, бирюзовый, светло-зеленый, белый это все неизменные спутники и помощники розового цвета, сочетания, которые наполнят ваш интерьер свежестью и простором.

Так, что если вам все еще хочется чего-то свежего, нового и необычного, попробуйте создать свой авторский коктейль, главное учесть, что как и в кулинарии, дизайн не любит суеты, немного ошиблись с ингредиентом и блюдо уже не достойно похвалы.