Огнеборцы вывели мужчину из горящей квартиры

В Симферополе пожарные спасли мужчину, который едва не погиб, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Сотрудники МЧС потушили неэксплуатируемые склады в симферопольском поселке Пожар произошел на первом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Никанорова около семи часов утра. Горящее помещение было сильно задымлено.

«Звеном газодымозащитной службы проведена разведка помещений, в ходе которой был обнаружен пострадавший. Мужчину вывели из зоны задымления и передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — уточнили в сообщении.