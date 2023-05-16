Огонек из помидоров на зиму — это острая приправа, которая подходит для мясных и колбасных изделий. В подборке собраны различные варианты. Любители пикантных закусок обязательно возьмут на заметку хотя бы один из рецептов. Острые закрутки согревают в ненастную погоду и придают яркости обыденной еде.

Огонек из помидоров и чеснока на зиму

Огонек из помидоров и чеснока на зиму готовится элементарно. Для соуса используют спелые и даже перезревшие плоды, а также некондицию. Сложностей в манипуляциях никаких не возникнет. Приготовление элементарное и занимает всего полчаса. Закуска хорошо дополняет макароны, пельмени или манты.

Ингредиенты –+2.5 л.

Помидоры 2 кг

Перец чили 3 шт.

Чеснок 12 зуб.

Перец болгарский 500 гр.

Соль 2 ст.л.

Шаги 30 мин.

Чтобы приготовить огонек из помидоров на зиму, тщательно промываем томаты и оба вида перцев. Обсушиваем полотенцем. Очищаем чеснок от верхнего слоя. Вырезав плодоножки, разрезаем томаты на сегменты. В болгарском перце извлекаем сердцевину. Прокручиваем помидоры и болгарский перец с помощью мясорубки. Затем повторяем действия с чесноком. Острый перец отделяем от хвостиков и, не извлекая семян, измельчаем таким же образом. Сыплем соль и размешиваем. Распределяем острый соус по заранее простерилизованным банкам. Закрываем чистыми сухими крышками. Сырую приправу храним в холодильнике. Хорошо охладив и дав настояться, можно снимать пробу уже на следующий день. Добавляем соус к любимым блюдам и дегустируем. Приятного аппетита!

Огонек из помидоров с хреном на зиму

Огонек из помидоров с хреном на зиму – соус для ценителей пикантных блюд. Острая закуска полностью оправдывает свое название. Если у вас проблемы с желудком, пробовать соус не рекомендуется. Если же все в порядке с пищеварением, непременно воплотите закрутку в жизнь.

Время готовки –1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг.

Перец чили – 10 гр.

Чеснок очищенный – 70 гр.

Корень хрена – 100 гр.

Соль – 2 ч.л.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Хмели-сунели – 1 ст.л.

Уксус 9% – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем томаты и перец, достаем оставшиеся составляющие соуса.

Шаг 2. Томаты опускаем в кипящую воду. Спустя полминуты отделяем кожицу.

Шаг 3. С чеснока удаляем шелуху, перец избавляем от внутренностей, а хрен – от верхнего слоя. Режем, как нравится.

Шаг 4. Компоненты выгружаем в емкость измельчителя.

Шаг 5. Пробиваем массу до желаемой консистенции.

Шаг 6. Выливаем массу в глубокую жаропрочную кастрюлю. Сдабриваем специями. Солим и солодим. Вливаем уксус. Разместив на огне, провариваем при регулярном помешивании. На процесс понадобится треть часа.

Шаг 7. Пока варится приправа, стерилизуем баночки. Горячей приправой наполняем их.

Шаг 8. Закрываем ключом. Проверяем, не подтекает ли, установив дном вверх. Накрываем и оставляем на сутки.

Шаг 9. Остывшую приправу переносим в погреб.

Шаг 10. Соус используем с любимыми продуктами. Приятного аппетита!

Огонек из помидоров с горьким перцем и чесноком на зиму

Огонек из помидоров с горьким перцем и чесноком на зиму – отличная альтернатива острым покупным соусам. Закуска из домашних овощей превзойдет все ожидания. Богатый вкус соуса великолепно дополняет постную пищу. Душистая приправа воплощается элементарно и без препятствий.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 800 гр.

Перец острый – 60 гр.

Чеснок – 40 гр.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты и промываем овощи под краном.

Шаг 2. Очищаем чесночные дольки и острый перец. Кладем в измельчитель, нарезав кусками.

Шаг 3. Томаты делим на сегменты, вырезая плодоножки. Кладем к остальным составляющим.

Шаг 4. Прокручиваем до состояния густой массы. Измельчить компоненты можно любым электрическим прибором. Кладем соль и сахарный песок. Размешав, даем настояться 20 минут. Пока масса отдыхает, кипятим крышки и прокаливаем банки.

Шаг 5. Разливаем ядреный соус по стерильным банкам. Плотно закрываем их и переносим в холод.

Шаг 6. Используем со всем, что нравится. Намазываем на сало, мясо или колбасу. Подаем с разнообразными гарнирами во время поста. Приятного аппетита!

Огонек из помидоров без варки на зиму

Огонек из помидоров без варки на зиму обладает шикарным вкусом. Сырая приправа готовится очень просто и под силу каждому. Для начинающих кулинаров это самый оптимальный вариант, чтобы испробовать свои способности в деле. Проще варианта я не встречала.

Время готовки – 30 мин

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 12

Ингредиенты:

Помидоры – 3 кг.

Перец красный острый – 150 гр.

Чеснок – 500 гр.

Перец болгарский – 1 кг.

Соль – 0,5 ст.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Специи – по желанию.

Кориандр – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Складываем томаты, болгарский и горький перец в раковину и обдаем водой, просушиваем плоды. Освобождаем овощи от плодоножек. Достаем в перцах семена. Очищаем чеснок, предварительно разделив на дольки.

Шаг 2. Режем, чтобы куски проходили через желоб мясорубки. Прокручиваем.

Шаг 3. Отмеряем любимые специи.

Шаг 4. Перетираем кориандр с солью в ступке. Приправляем специями, солим и солодим. Хорошо размешав и прикрыв, оставляем до утра в прохладе. Спустя время собираем жидкость образовавшуюся сверху.

Шаг 5. Густую массу раскладываем по стерилизованным небольшим баночкам. Убираем в холодильную камеру.

Шаг 6. Перед употреблением промываем и измельчаем любимую зелень, добавляем в соус. Используем приправу по назначению. Она идеально подходит ко всем домашним блюдам. Приятного аппетита!

Аджика огонек из помидор на зиму

Аджика огонек из помидоров на зиму – изумительный соус практически ко всей домашней пищи. Аджику используют везде, разве что в чай не кладут. Для соуса не обязательно выбирать отборные плоды. Здесь подойдет некондиция, которая не подойдет для маринования помидоров целиком.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3-4 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 3 шт.

Перец жгучий – 3 шт.

Чеснок – 150 гр.

Яблоко – 1 шт.

Морковь – 500 гр.

Перец болгарский – 500 гр.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Уксус столовый 9% – 3 ст.л.

Масло подсолнечное – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбираем головки чеснока на дольки и очищаем их. Используя мелкую терку, измельчаем.

Шаг 2. Томаты, оба вида перцев, яблоки и морковь тщательно промываем. Морковку избавляем от кожи и разрезаем на части. Из яблок и перца извлекаем сердцевину, разрезаем на сегменты. Томаты режем дольками, удаляем плодоножку. Подготовленные компоненты пропускаем, применив механическую или электрическую мясорубку.

Шаг 3. Перекрученную массу переливаем в таз или другую толстостенную посуду. Увариваем соус в течение 2 часов. Кладем соль, сахарный песок. Вливаем масло без запаха и вводим измельченный чеснок. Провариваем 5 минут, затем добавляем уксусную кислоту, размешиваем и убираем с огня.

Шаг 4. Стерилизованные банки наполняем кипящим соусом. Винтовые закрутки кипятим, стряхиваем влагу и закручиваем баночки.

Шаг 5. Закатанную приправу укладываем на бок и укутываем одеялом. Дождавшись остывания, переносим к остальным зимним запасам. Приятного аппетита!

Огонек из помидоров и болгарского перца

Огонек из помидоров и болгарского перца выходит ярким не только по внешнему виду, но и богатым по вкусу. Острая приправа станет фаворитом для ценителей пикантных соусов. После приготовления вы навсегда забудете о магазинных соусах. Огонек превосходно дополняет как макароны, так и картошку.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 6 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 6 кг.

Сахар-песок – 3 ст.

Красный болгарский перец – 10-12 шт.

Чеснок – 10 головок.

Уксус 9% – 200 мл.

Красный острый перец – 8-10 стручков.

Специи – по вкусу.

Соль крупная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясистые томаты выгружаем в раковину, перебираем и хорошенько промываем под сильной струей воды. Предварительно при необходимости удаляем изъяны.

Шаг 2. Разрезав томаты на сегменты, перекручиваем через мясорубку.

Шаг 3. Ополоснув перец, вычищаем внутренности, режем на ломтики и отправляем в мясорубку.

Шаг 4. С острым перцем поступаем таким же образом, но, не удаляя семена.

Шаг 5. Сняв с чеснока верхний слой, натираем его на мелкой терке.

Шаг 6. Объединив компоненты в общей емкости, сдабриваем солью, сахарным песком и другими специями. Вводим уксусную кислоту. Тщательно перемешиваем до однородности. При необходимости балансируем вкус приправами.

Шаг 7. Переливаем соус в чистые сухие банки. Закручиваем сухими стерилизованными крышками. Перемещаем в холод, а когда потребуется, используем в качестве томатного соуса. Приятного аппетита!