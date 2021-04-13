Ограничения на полеты в Турцию привлекут туристов в Крым — власти РК

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что ограничение авиасообщения с Турцией привлечет туристов на полуостров, передают «РИА Новости (Крым)».

Он отметил, что в ограничениях нет ничего хорошего и выразил надежду, что их снимут как можно быстрее.

«И тогда весь туристический бизнес во всем мире будет «дышать свободно». Но пока у всех крымчан, не только у турбизнеса, есть большая ответственность: обеспечить качественный летний отдых и оздоровление жителей России», — подчеркнул министр.