Ограничения на работу общепита ночью власти Крыма снимут с 15 января

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Власти Крыма снимают ограничения на работу фудктортов и общепита в ночное время с 15 января. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Власти Севастополя смягчили веденные из-за пандемии ограничения «С 15 января фудкорты работают, ограничения, связанные со временем работы общепита, снимаются, переходим в прежний режим», — отметил Аксенов.

Напомним, что ввод ограничений власти объясняли сложной ситуацией с распространением COVID-19 и ожидающимся потоком туристов в Крым на Новый год.