Огромная пробка парализовала движение на Корабельную сторону Севастополя

Фото: ForPost

Огромная пробка образовалась на дорогах, ведущих из центра города на Корабельную сторону. Движение парализовано из-за обрыва контактной троллейбусной линии в районе железнодорожного вокзала, пишет новостной портал ForPost.

По их данным, это случилось около 18:00, с тех пор ситуация только ухудшается. На Яндекс.Картах пробка на улицах Большая Морская, 4-я Бастионная, Героев Севастополя и Розы Люксембург окрашены в красный и бордовый цвета.

Как отмечает ForPost, некоторые троллейбусы пытаются проехать участок, где случился обрыв, на автономном электропитании. Но в большинстве случаев пассажирам приходится выходить из транспорта и идти пешком. Аварийная служба проводит необходимые технические работы.