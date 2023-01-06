25 февраля 2022 г. во Дворце Спорта произойдет событие, которого после гибели лидера и распада группы не ждали даже преданные фанаты. Но чудеса случаются – и Группа Кино практически полным составом выступит перед зрителями. Современные технологии позволят насладиться голосом легендарного Виктора Цоя, а вы сможете окунуться в ностальгию или открыть для себя что-то новое в музыке. Такая уникальная возможность появилась благодаря его сыну, Александру Цою, который выступает одним из продюсеров шоу. Это будет нечто невероятное! Огромная база фильмов и подборок похожих фильмов и сериалов доступна тут https://intmix.ru/.

Немного истории

Группа «Кино» была создана в 1981 году Виктором Цоем, в то время выступавшим в составе «Палаты № 6», гитаристом Алексеем Рыбиным и ударником Олегом Валинским, участниками группы «Пилигрим». Втроем они дали всего несколько квартирных концертов перед тем, как барабанщик ушел в армию. На тот момент название было совсем другое – «Гарин и гиперболоиды», а уже в 1982 году произошло переименование коллектива.

Весь репертуар группы написал ее лидер – Виктор Цой, а первый альбом вышел под покровительством музыкантов группы «Аквариум». Он назывался «45» и, несмотря на то, что записанный материал был еще недостаточно качественным, был принят слушателями с большим энтузиазмом.

Второй альбом вышел в 1984 году, когда группу покинул Алексей Рыбин, но были приглашены новые музыканты: гитарист Юрий Каспарян, басист Александр Титов и барабанщик Георгий Гурьянов. В таком составе группа «Кино» выпустила еще несколько пластинок, а потом снова произошла замена: Александра Титова сменил Игорь Тихомиров, игравший до самого распада коллектива.

За время своего существования группа «Кино» выпустила 7 альбомов, причем последний, вышел уже после гибели Виктора Цоя. После распада группы музыканты продолжили творческую деятельность, каждый свою.

«Кино» сейчас

Прошло уже 30 лет после прекращения деятельности легендарной группы, которая в свое время взбудоражила миллионы людей всего Советского Союза и даже за его пределами. И вот случилось невероятное: музыканты собрались снова вместе, чтобы выступать и дарить слушателям необыкновенные эмоции.

Современные технологии позволили сделать невозможное: вернуть на сцену легенду рока – Виктора Цоя. Оцифрованный голос, 3д-анимация, архивные записи – все это воссоздаст ту самую атмосферу, которая царила на концертах в 80-х годах ХХ столетия. На огромных экранах вы увидите рисунки и наброски лидера «Кино», фотографии, уникальные кадры старых записей, смонтированные и синхронизированные с музыкой. Это будет настоящий полнометражный фильм о творчестве коллектива. Прозвучат все самые любимые хиты, ставшие визитной карточкой группы. «Цой жив!» – долгие годы утверждали фанаты. Приходите на концерт, и вы поймете, что творческое наследие и современные визуальные эффекты способны творить чудеса. Вы действительно увидите «живого» Цоя и сможете наладиться его вечными песнями.