Огромный торговый комплекс может вырасти в историческом центре Севастополя

Новый торгово-развлекательный комплекс с подземной парковкой хотят построить прямо в историческом центре города, на улице Ленина. Концепция и визуализация проекта оказалась в распоряжении «Независимого телевидения Севастополя». Как будет выглядеть очередной новодел, смотрите в нашем материале.

Построить огромный торговый центр попытаются на участке между Штабом Черноморского флота и Екатерининским сквером. Сейчас там расположена одна из немногих бесплатных парковок, где могут оставить машины люди, приезжающие по делам в центр города.

Судя по информации, изложенной в концепции, под создание ТЦ уйдет участок в 5 434 квадратных метров.

Новое здание хотят сделать от трёх до четырех этажей, а у паркинга – аж пять этажей, но часть из них будет под землей. В общей сложности там можно будет разместить 173 автомобиля. В самом же ТЦ одновременно смогут находиться 983 человека. И пока не понятно, будет ли ограничиваться доступ к парковке только для посетителей, и будет ли она бесплатной.

Крыша ТЦ будет одновременно смотровой площадкой и, судя по визуализации, местом для размещения кафе.

Хоть в документе, презентующем проект, и есть красивые слова про «сомасштабность, относительно прилегающей застройки», «воздушный лаконичный объем» и «большое внимание, которое уделяется фасадным решениям», возникает сомнение, что красивейшее здание штаба Черноморского флота, украшающее городской холм словно античный храм, теперь будет видно со стороны улицы Ленина.

Да и вообще возникает вопрос к уместности размещения большого ТРЦ в непосредственной близости от режимного флотского здания. Но есть и более веские аргументы «против» строительства огромного стеклянного новодела в исторической части Севастополя.

Земельный участок, который может уйти под застройку, расположен в водоохраной зоне, через его территорию проходят высоковольтные кабельные линии, сети газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и сети ливневой и бытовой канализации. Эта территория, вплоть до сложившегося рельефа местности, защищается Приказом Министерства культуры как историческое поселение федерального значения. А, судя по иллюстрациям, строителям нужно будет серьезно вгрызаться в этот самый рельеф, чтобы обеспечить заказчика нужным количеством этажей и площадей.

По данным нашего источника, строить и эксплуатировать ТРЦ будет общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «МОРЕ. ЦЕНТР». Причем, делать всё это хотят, в рамках свободной экономической зоны – и не случайно.

В федеральном законе №377-ФЗ, который как раз регламентирует деятельность в рамках этого спецрежима, указано: участнику СЭЗ предоставляется нужный участок, находящийся в госсобственности, в аренду без торгов, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации, на срок, необходимый для реализации договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне, если меньший срок не заявлен самим участником. Звучит как очень выгодный вариант заполучить лакомый участок в самом центре города под откровенно коммерческий проект.

Статус проекта пока не определён. В распоряжении редакции есть официальный ответ из Департамента экономического развития Севастополя, датированный 23 ноября 2021 года. В нем директор Денис Профатилов, по сути, отказывает частной компании – как раз из-за многочисленных коммуникаций, которые проходят по участку, и его охранных статусов.

Ещё один момент – сейчас участок откадастрирован так, что захватывает значительную часть общественных пространств и улицу Луначарского. Это тоже указано в качестве одной из причин отказа.

Несмотря на достаточно однозначный ответ от профильного ведомства, «МОРЕ. ЦЕНТР» уже стало участником свободной экономической зоны. На сайте Минэкономразвития указано, что компанию внесли в единый реестр 27 декабря 2021 года. По нашим сведениям, субъект уже обратился в Департамент по имущественным и земельным отношениям с вопросом о выделении земли. Если договор аренды будет заключен, отменить сделку будет практически невозможно – это показывает пример с выделением огромного участка на горе Гасфорта «Ночным волкам» за копейки.

«Независимое телевидение Севастополя» направит запрос в профильные департаменты Правительства города, чтобы выяснить, на какой стадии находится проект и что по этому поводу думает Севнаследие.

Михаил Журавский, Людмила Замятина, Елена Анисимова, Юрий Реутин, «Севинформбюро».