Огромный торговый комплекс может вырасти в историческом центре Севастополя

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Новый торгово-развлекательный комплекс с подземной парковкой хотят построить прямо в историческом центре города, на улице Ленина. Концепция и визуализация проекта оказалась в распоряжении «Независимого телевидения Севастополя». Как будет выглядеть очередной новодел, смотрите в нашем материале.

Построить огромный торговый центр попытаются на участке между Штабом Черноморского флота и Екатерининским сквером. Сейчас там расположена одна из немногих бесплатных парковок, где могут оставить машины люди, приезжающие по делам в центр города.

Судя по информации, изложенной в концепции, под создание ТЦ уйдет участок в 5 434 квадратных метров.

Огромный торговый комплекс может вырасти в историческом центре Севастополя

Новое здание хотят сделать от трёх до четырех этажей, а у паркинга – аж пять этажей, но часть из них будет под землей. В общей сложности там можно будет разместить 173 автомобиля. В самом же ТЦ одновременно смогут находиться 983 человека. И пока не понятно, будет ли ограничиваться доступ к парковке только для посетителей, и будет ли она бесплатной.

Огромный торговый комплекс может вырасти в историческом центре Севастополя

Огромный торговый комплекс может вырасти в историческом центре Севастополя

Огромный торговый комплекс может вырасти в историческом центре Севастополя

Крыша ТЦ будет одновременно смотровой площадкой и, судя по визуализации, местом для размещения кафе.

Хоть в документе, презентующем проект, и есть красивые слова про «сомасштабность, относительно прилегающей застройки», «воздушный лаконичный объем» и «большое внимание, которое уделяется фасадным решениям», возникает сомнение, что красивейшее здание штаба Черноморского флота, украшающее городской холм словно античный храм, теперь будет видно со стороны улицы Ленина. 

Огромный торговый комплекс может вырасти в историческом центре Севастополя

Да и вообще возникает вопрос к уместности размещения большого ТРЦ в непосредственной близости от режимного флотского здания. Но есть и более веские аргументы «против» строительства огромного стеклянного новодела в исторической части Севастополя.

Огромный торговый комплекс может вырасти в историческом центре Севастополя

Земельный участок, который может уйти под застройку, расположен в водоохраной зоне, через его территорию проходят высоковольтные кабельные линии, сети газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и сети ливневой и бытовой канализации. Эта территория, вплоть до сложившегося рельефа местности, защищается Приказом Министерства культуры как историческое поселение федерального значения. А, судя по иллюстрациям, строителям нужно будет серьезно вгрызаться в этот самый рельеф, чтобы обеспечить заказчика нужным количеством этажей и площадей.

Огромный торговый комплекс может вырасти в историческом центре Севастополя

По данным нашего источника, строить и эксплуатировать ТРЦ будет общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «МОРЕ. ЦЕНТР». Причем, делать всё это хотят, в рамках свободной экономической зоны – и не случайно.

Огромный торговый комплекс может вырасти в историческом центре Севастополя

В федеральном законе №377-ФЗ, который как раз регламентирует деятельность в рамках этого спецрежима, указано: участнику СЭЗ предоставляется нужный участок, находящийся в госсобственности, в аренду без торгов, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации, на срок, необходимый для реализации договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне, если меньший срок не заявлен самим участником. Звучит как очень выгодный вариант заполучить лакомый участок в самом центре города под откровенно коммерческий проект.

Статус проекта пока не определён. В распоряжении редакции есть официальный ответ из Департамента экономического развития Севастополя, датированный 23 ноября 2021 года. В нем директор Денис Профатилов, по сути, отказывает частной компании – как раз из-за многочисленных коммуникаций, которые проходят по участку, и его охранных статусов.

Огромный торговый комплекс может вырасти в историческом центре Севастополя

Ещё один момент – сейчас участок откадастрирован так, что захватывает значительную часть общественных пространств и улицу Луначарского. Это тоже указано в качестве одной из причин отказа.

Огромный торговый комплекс может вырасти в историческом центре Севастополя

Несмотря на достаточно однозначный ответ от профильного ведомства, «МОРЕ. ЦЕНТР» уже стало участником свободной экономической зоны. На сайте Минэкономразвития указано, что компанию внесли в единый реестр 27 декабря 2021 года. По нашим сведениям, субъект уже обратился в Департамент по имущественным и земельным отношениям с вопросом о выделении земли. Если договор аренды будет заключен, отменить сделку будет практически невозможно – это показывает пример с выделением огромного участка на горе Гасфорта «Ночным волкам» за копейки.

«Независимое телевидение Севастополя» направит запрос в профильные департаменты Правительства города, чтобы выяснить, на какой стадии находится проект и что по этому поводу думает Севнаследие.

Михаил Журавский, Людмила Замятина, Елена Анисимова, Юрий Реутин, «Севинформбюро».

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