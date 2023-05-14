Огурцы без уксуса на зиму

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Огурцы без уксуса на зиму – это аппетитная заготовка, которую можно употреблять в пищу даже тем людям, у которых имеются некоторые проблемы с желудочно-кишечным трактом. Убирая из состава лишь один компонент, вкус и аромат зимней заготовки ни в коем случае не ухудшается, а наоборот  становится более ярким, за счет стопроцентной пропитки всевозможными добавками: горошины перца, лавр, ароматные листья  и многое другое.

Хрустящие маринованные огурцы без уксуса на зиму

Хрустящие маринованные огурцы без уксуса на зиму – это закатка, которая прекрасно хранится на протяжении долгих месяцев, учитывая, что в ее состав не входит один из самых «сильных» консервантов. Для мягкости вкуса мы будем использовать лимонную кислоту и ароматные специи.

Ингредиенты на 1 литровую банку.

Огурцы без уксуса на зиму

Ингредиенты –+3 порц.

  • Вода 500 мл.
  • Огурец 8 шт.
  • Лимонная кислота ½ ч.л.
  • Лимон 1 долька
  • Соль 20 гр.
  • Сахар-песок 40 гр.
  • Лавровый лист 1 шт.
  • Чеснок 1 зуб.
  • Листья хрена 1 шт.
  • Зонтики укропа 2 шт.
  • Листья черной смородины 2 шт.
  • Перец душистый горошком 3 шт.
  • Перец чёрный горошек 3 шт.

Шаги 5 ч.

  1. Огурцы без уксуса на зиму

    Огурцы без уксуса на зиму готовятся очень просто! Если ваши огурцы не прямиком с грядки, то промываем их и заливаем холодной водой на несколько часов. Эта манипуляцию придаст плодам более плотную текстуру.

  2. Огурцы без уксуса на зиму

    На дно вымытой с содой и простерилизованной банки помещаем горошины перца, листья хрена и смородины, укроп и лаврушку. Также обязательно выкладываем очищенный и разрезанный на две части чеснок.

  3. Огурцы без уксуса на зиму

    Выкладываем огурцы и вместе с ними в банку отправляем слайс лимона без косточек.

  4. Огурцы без уксуса на зиму

    Заливаем содержимое емкости кипятком, прикрываем крышкой и даем прогреться около 15-20 минут.

  5. Огурцы без уксуса на зиму

    После, переливаем воду в кастрюлю, высыпаем лимонку, соль и сахар. Кипятим 2-3 минуты.

  6. Огурцы без уксуса на зиму

    Выливаем горячий раствор к овощам и плотно закупориваем.

  7. Огурцы без уксуса на зиму

    Баночки переворачиваем вверх дном и оборачиваем в покрывало для плавного охлаждения.

  8. Огурцы без уксуса на зиму

    Заготовки убираем в место хранения. Приятного аппетита!

Соленые огурцы без уксуса на зиму в банках

Соленые огурцы без уксуса на зиму в банках – это популярная и очень вкусная заготовка, с приготовлением которой справится даже ребенок, ибо самое сложное в процессе – это стерилизация банок. Огурцы покорят вас своей хрусткостью и тонким пряным ароматом.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 1 кг.
  • Зелень – 20 гр.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Перец черный горошком – 5-7 шт.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Соль – 50 гр.
  • Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Банки вместе с крышками стерилизуем в духовом шкафу, параллельно ополаскиваем огурцы и даем им время обсохнуть.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 2. В стеклянные емкости кладем чеснок (без шелухи), перец горошком, лавровый лист и зелень.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 3. Заполняем банки огурцами (хвостики можно, как срезать, так и оставить) и выливаем воду, смешанную с солью.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 4. Для насыщенного вкуса, оставляем огурцы на 2-3 дня в темном месте и при комнатной температуре.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 5. Плотно закупориваем заготовки при помощи специальной машинки и убираем в погреб. Приятного аппетита!

Огурцы без уксуса на зиму

Салат из огурцов на зиму без уксуса

Салат из огурцов на зиму без уксуса готовится просто и легко, потому как в качестве консерванта здесь выступает лимонная кислота, которая выполняет те же функции, что и столовый уксус. Казалось бы, но благодаря такой «замене», вкус становится гораздо мягче и приятнее.

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 1,3 кг.
  • Лук – 300 гр.
  • Кислота лимонная – 18 гр.
  • Соль – 30 гр.
  • Сахар-песок – 30 гр.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Перец душистый горошком – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты, согласно списку выше.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 2. При необходимости удаляем кожу с плодов, мякоть нарезаем по своему усмотрению.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 3. Слой за слоем удаляем шелуху, четверть кольцами режем лук, чеснок мелко измельчаем.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 4. Овощи вместе с лимонной кислотой, горошинами перца, сахаром и солью высыпаем в кастрюльку подходящего размера.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 5. Смесь перемешиваем и настаиваем 60 минут при комнатной температуре, после доводим до кипения и провариваем в течение 15 минут. Снимаем пробу и при необходимости вводим еще немного сахарного песка.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 6. Пока салат на плите – стерилизуем банки и крышки.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 7. Распределяем салат по банкам и герметично закрываем. Переворачиваем вверх дном и накрываем одеялом на сутки.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 8. Остывшие заготовки переносим в погреб либо на балкон. Приятного аппетита!

Огурцы без уксуса на зиму

Засолка огурцов холодным способом без уксуса

Засолка огурцов холодным способом без уксуса – это простая и вкусная заготовка, в процессе которой вам не придется ничего стерилизовать, ошпаривать или кипятить, а это не может не радовать, согласитесь. Такая закуска обладает непревзойденными вкусовыми характеристиками и очень плотной текстурой.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

На 3-х литровую банку:

  • Огурцы – 1,5 кг.
  • Вода – 1,5 л.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Листья смородины – 7 шт.
  • Листья вишни – 7 шт.
  • Зонтики укропа – 3 шт.
  • Листья хрена – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вымытые огурцы помещаем в широкий таз и заливаем холодной водой на 4-5 часов, делать это лучше заранее.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 2. Далее выливаем воду и срезаем «попки».

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 3. Параллельно очищаем чеснок и тщательно промываем зелень.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 4. В чистые банки выкладываем специи.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 5. Чередуя овощи с укропом, заполняем банки.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 6. Сверху помещаем оставшиеся листочки.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 7. В отдельной тарелке перемешиваем соль и воду, настаиваем 5 минут и выливаем в банку.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 8. Окунаем крышки в кипяток и моментально закупориваем заготовки. На 30 дней уносим в место хранения, а после наслаждаемся неповторимым вкусом. Приятного аппетита!

Огурцы без уксуса на зиму

Бочковые огурцы на зиму без уксуса

Бочковые огурцы на зиму без уксуса, которые напомнят те заготовки, которые все мы пробовали у бабушек в деревнях, можно запросто приготовить и в домашних условиях. Для этого мы будем использовать лишь стеклянные банки и необходимые продукты, которые, наверняка, произрастают на грядках у каждого садовода.

Время готовки – 48 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На 1 литровую банку:

  • Огурцы – 600 гр.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Перец чили – по вкусу.
  • Зонтики укропа – 1 шт.
  • Листья хрена – ½ шт.
  • Листья вишни – 2 шт.
  • Листья смородины – 3 шт.
  • Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Дабы плоды не потеряли свою хрустящую текстуру, замачиваем их в холодной воде за 3-4 часа до начала процесса.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 2. На дно стерильных банок помещаем дольки чеснока и перца, также кладем листья и укроп (свежий либо сухой).

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 3. Заполняем банку огурчиками и сверху посыпаем необходимым количеством соли.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 4. Потихоньку вливаем воду и закрываем банки капроновыми крышками, слегка встряхиваем и ставим под стол на 2-4 суток.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 5. Затем переливаем рассол в кастрюлю и добавляем еще 50 миллилитров воды – доводим до кипения.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 6. Удаляем шумовкой пену и кипятим около 3 минут.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 7. Кипящим маринадом заливаем овощи, сразу же закатываем под ключ.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 8. Горячие закатки ставим на крышки и накрываем пледом до полного остывания. Готовьте и получайте удовольствие!

Огурцы без уксуса на зиму

Сладкие маринованные огурцы с лимонной кислотой

Сладкие маринованные огурцы с лимонной кислотой – это вкусная и простая в приготовлении закуска, которая приятно удивит вас своим кисло-сладким послевкусием и ярким ароматом, перед которым невозможно устоять. Такая заготовка прекрасно хранится и ее рассол не мутнеет даже спустя долгие месяцы.

Время готовки – 4 ч. 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2 банки по 1 л.

Ингредиенты:

На 1 литр маринада:

  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Кислота лимонная – 1 ч.л.

На 2 литровые банки:

  • Огурцы – 2 кг.
  • Укроп – 3 зонтика.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Перец душистый горошком – 14 шт.
  • Семена горчицы – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для того чтобы восстановить хрусткость и упругость плодов, заливаем их холодной чистой водой и оставляем на 4 часа при комнатной температуре.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 2. Баночки промываем с солью, стерилизуем и обсушиваем. После, забрасываем на дно по одному зонтику укропа и зубку чеснока, высыпаем по 7 горошин душистого перца и горчицу.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 3. Отрезаем хвостики у огурцов и выкладываем овощи в банки, сверху кладем еще немного укропа.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 4. Параллельно в кастрюле кипятим крышки на протяжении 5 минут.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 5. Заливаем содержимое емкостей кипятком и, прикрыв крышкой, оставляем на 10 минут. Затем жидкость сливаем и заливаем рассолом, состоящим из воды, соли, сахарного песка и лимонки. Герметично закатываем и ставим крышками вниз под одеялом до остывания. Приятного аппетита!

Огурцы без уксуса на зиму

Огурцы без уксуса с аспирином на зиму

Огурцы без уксуса с аспирином на зиму – это заготовка, которую мы вам заранее рекомендуем готовить в больших объемах, потому как, попробовав, ваши домочадцы не перестанут просить добавки! Но пусть вас это не удивляет, потому что огурчики действительно получаются безумно вкусными.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

На одну 2-х литровую банку:

  • Огурцы – 1 кг.
  • Вода – 1 л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Кислота лимонная – ½ ч.л.
  • Аспирин – ½ таблетки.
  • Зонтики укропа – 2 шт.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Перец душистый горошком – 5 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, подготавливаем необходимые компоненты.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 2. Банки стерилизуем над паром и ставим на чистое и сухое полотенце либо деревянную доску для охлаждения.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 3. В течение нескольких часов вымачиваем огурцы в воде, а после тщательно промываем.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 4. В подготовленные емкости отправляем очищенный чеснок, перец и лавровый лист.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 5. Дополняем пряности укропом, свежим или сухим – неважно.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 6. Поверх специй укладываем огурчики.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 7. Выливаем в банки кипяток и прикрываем крышками, ждем около 15 минут.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 8. Тем временем готовим маринад: в кипяток насыпаем лимонку, сахарный песок и соль – перемешиваем до растворения.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 9. Дополняем раствор половиной таблетки аспирина и повторно доводим до кипения.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 10. Сливаем с огурцов воду через крышку с дырочками.

Шаг 11. Огурцы в банке заполняем горячим маринадом.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 12. Плотно закручиваем заготовку и переворачиваем вверх дном, укутываем в плед и через сутки переносим в погреб. Приятного аппетита!

Огурцы без уксуса на зиму

Салат из огурцов с луком без добавления уксуса

Салат из огурцов с луком без добавления уксуса – это пикантная закуска, которая будет выигрышно смотреться, как во время семейных посиделок, так и за праздничным столом. Открыв такую баночку, вам больше не придется тратиться и покупать свежие овощи в магазине.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 3 кг.
  • Лук – 400 гр.
  • Чеснок – 100 гр.
  • Зонтики укропа – 5 шт.
  • Масло растительное – 120 мл.
  • Кислота лимонная – ½ ч.л.
  • Соль – 80 гр.
  • Сахар-песок – 80 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды тщательно промываем овощи.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 2. Очищаем лук с чесноком, нарезаем произвольными ломтиками. Аналогично поступаем с основным компонентом. Подготовленные продукты перемешиваем.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 3. Высыпаем сахарный песок, соль и лимонку – еще раз мешаем и настаиваем под крышкой от 90 до 120 минут.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 4. В чистые и сухие банки кладем укроп и овощи, отдавшие сок, подливаем жидкость, которая образовалась, и прикрываем стерильными крышками.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 5. Стерилизуем салат в большой кастрюле, дно которой устилаем полотенцем, в большом количестве кипящей воды в течение 15 минут. Закатываем банки под ключ, и после полного остывания убираем в кладовую. Приятного аппетита!

Огурцы без уксуса на зиму

Огурцы без уксуса с горчицей на зиму

Огурцы без уксуса с горчицей на зиму – это пикантная закуска, которая поможет вам разнообразить привычный рацион и привнести в ваше меню нечто совершенно новое. Плоды прекрасно пропитываются и насыщаются добавками, благодаря чему вкус получается просто отменным!

Время готовки – 5 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На 1 литровую банку:

  • Огурцы – 500-600 гр.
  • Горчица порошковая – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – ½ ч.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Перец черный горошком – 4-5 шт.
  • Вода – 1 л.
  • Чеснок – 1 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промыв банки с содой, стерилизуем и даем время им обсохнуть. Забрасываем на дно листочки лавра и горошины черного перца.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 2. Следом отправляем горчичный порошок, очищенный зубец чеснока, сахарный песок и соль.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 3. Огурцы хорошенько промываем и кладем к специям.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 4. Выливаем к овощам холодную воду и оставляем в таком виде на 48 часов, прямо на рабочей поверхности.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 5. По истечении времени, рассол изменил свой оттенок.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 6. Переливаем раствор в кастрюлю и доводим до кипения.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 7. Переливаем маринад к огурчикам и закатываем банки. Ставим дном вверх и накрываем теплым полотенцем.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 8. Заготовку храним в прохладном помещении без попадания прямых солнечных лучей. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Огурцы без уксуса на зиму

Огурцы в томатном соке без уксуса на зиму

Огурцы в томатном соке без уксуса на зиму – это заготовка, в состав которой входят исключительно натуральные ингредиенты. В качестве консервантов будут использоваться лишь такие компоненты, как аспирин и сахарный песок, а смягчит вкус овощной сок, который также можно приготовить самостоятельно.

Время готовки – 5 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На 1 литровую банку:

  • Сок томатный – 500 мл.
  • Огурцы – 500 гр.
  • Перец душистый горошком – 6 шт.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 3 ст.л.
  • Аспирин – 1 таблетка.
  • Укроп – по вкусу.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Листья хрена – по вкусу.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Листья вишни – 4 шт.
  • Листья смородины – 4 шт.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Семена укропа – 2 ст.л.
  • Гвоздика – 2-3 бутона.

Процесс приготовления:

Шаг 1. У промытых плодов отрезаем хвостики, замачиваем овощи в прохладной воде на несколько часов для насыщения жидкостью.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 2. В чистые и сухие банки закладываем листья хрена, вишни и смородины, зелень, острый перец, лавр и очищенный чеснок. От общего количества специй, в одну банку кладем треть.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 3. Плотно заполняем огурчиками и до самого горлышка заливаем кипятком, даем полностью остыть.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 4. В томатный сок высыпаем сахарный песок и соль – провариваем 10 минут с момента закипания.

Огурцы без уксуса на зиму

Шаг 5. Воду с огурцов сливаем и повторно заливаем кипятком, настаиваем еще 10 минут и опять выливаем. Теперь в банку забрасываем аспирин, добавляем томатный сок и сразу же закатываем. Приятного аппетита!

Огурцы без уксуса на зиму

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