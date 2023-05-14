Огурцы без уксуса на зиму – это аппетитная заготовка, которую можно употреблять в пищу даже тем людям, у которых имеются некоторые проблемы с желудочно-кишечным трактом. Убирая из состава лишь один компонент, вкус и аромат зимней заготовки ни в коем случае не ухудшается, а наоборот становится более ярким, за счет стопроцентной пропитки всевозможными добавками: горошины перца, лавр, ароматные листья и многое другое.

Хрустящие маринованные огурцы без уксуса на зиму

Хрустящие маринованные огурцы без уксуса на зиму – это закатка, которая прекрасно хранится на протяжении долгих месяцев, учитывая, что в ее состав не входит один из самых «сильных» консервантов. Для мягкости вкуса мы будем использовать лимонную кислоту и ароматные специи.

Ингредиенты на 1 литровую банку.

Ингредиенты –+3 порц.

Вода 500 мл.

Огурец 8 шт.

Лимонная кислота ½ ч.л.

Лимон 1 долька

Соль 20 гр.

Сахар-песок 40 гр.

Лавровый лист 1 шт.

Чеснок 1 зуб.

Листья хрена 1 шт.

Зонтики укропа 2 шт.

Листья черной смородины 2 шт.

Перец душистый горошком 3 шт.

Перец чёрный горошек 3 шт.

Шаги 5 ч.

Огурцы без уксуса на зиму готовятся очень просто! Если ваши огурцы не прямиком с грядки, то промываем их и заливаем холодной водой на несколько часов. Эта манипуляцию придаст плодам более плотную текстуру. На дно вымытой с содой и простерилизованной банки помещаем горошины перца, листья хрена и смородины, укроп и лаврушку. Также обязательно выкладываем очищенный и разрезанный на две части чеснок. Выкладываем огурцы и вместе с ними в банку отправляем слайс лимона без косточек. Заливаем содержимое емкости кипятком, прикрываем крышкой и даем прогреться около 15-20 минут. После, переливаем воду в кастрюлю, высыпаем лимонку, соль и сахар. Кипятим 2-3 минуты. Выливаем горячий раствор к овощам и плотно закупориваем. Баночки переворачиваем вверх дном и оборачиваем в покрывало для плавного охлаждения. Заготовки убираем в место хранения. Приятного аппетита!

Соленые огурцы без уксуса на зиму в банках

Соленые огурцы без уксуса на зиму в банках – это популярная и очень вкусная заготовка, с приготовлением которой справится даже ребенок, ибо самое сложное в процессе – это стерилизация банок. Огурцы покорят вас своей хрусткостью и тонким пряным ароматом.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг.

Зелень – 20 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Перец черный горошком – 5-7 шт.

Лист лавра – 2 шт.

Соль – 50 гр.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Банки вместе с крышками стерилизуем в духовом шкафу, параллельно ополаскиваем огурцы и даем им время обсохнуть.

Шаг 2. В стеклянные емкости кладем чеснок (без шелухи), перец горошком, лавровый лист и зелень.

Шаг 3. Заполняем банки огурцами (хвостики можно, как срезать, так и оставить) и выливаем воду, смешанную с солью.

Шаг 4. Для насыщенного вкуса, оставляем огурцы на 2-3 дня в темном месте и при комнатной температуре.

Шаг 5. Плотно закупориваем заготовки при помощи специальной машинки и убираем в погреб. Приятного аппетита!

Салат из огурцов на зиму без уксуса

Салат из огурцов на зиму без уксуса готовится просто и легко, потому как в качестве консерванта здесь выступает лимонная кислота, которая выполняет те же функции, что и столовый уксус. Казалось бы, но благодаря такой «замене», вкус становится гораздо мягче и приятнее.

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Огурцы – 1,3 кг.

Лук – 300 гр.

Кислота лимонная – 18 гр.

Соль – 30 гр.

Сахар-песок – 30 гр.

Чеснок – 1 головка.

Перец душистый горошком – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты, согласно списку выше.

Шаг 2. При необходимости удаляем кожу с плодов, мякоть нарезаем по своему усмотрению.

Шаг 3. Слой за слоем удаляем шелуху, четверть кольцами режем лук, чеснок мелко измельчаем.

Шаг 4. Овощи вместе с лимонной кислотой, горошинами перца, сахаром и солью высыпаем в кастрюльку подходящего размера.

Шаг 5. Смесь перемешиваем и настаиваем 60 минут при комнатной температуре, после доводим до кипения и провариваем в течение 15 минут. Снимаем пробу и при необходимости вводим еще немного сахарного песка.

Шаг 6. Пока салат на плите – стерилизуем банки и крышки.

Шаг 7. Распределяем салат по банкам и герметично закрываем. Переворачиваем вверх дном и накрываем одеялом на сутки.

Шаг 8. Остывшие заготовки переносим в погреб либо на балкон. Приятного аппетита!

Засолка огурцов холодным способом без уксуса

Засолка огурцов холодным способом без уксуса – это простая и вкусная заготовка, в процессе которой вам не придется ничего стерилизовать, ошпаривать или кипятить, а это не может не радовать, согласитесь. Такая закуска обладает непревзойденными вкусовыми характеристиками и очень плотной текстурой.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

На 3-х литровую банку:

Огурцы – 1,5 кг.

Вода – 1,5 л.

Соль – 3 ст.л.

Чеснок – 3 зуб.

Листья смородины – 7 шт.

Листья вишни – 7 шт.

Зонтики укропа – 3 шт.

Листья хрена – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вымытые огурцы помещаем в широкий таз и заливаем холодной водой на 4-5 часов, делать это лучше заранее.

Шаг 2. Далее выливаем воду и срезаем «попки».

Шаг 3. Параллельно очищаем чеснок и тщательно промываем зелень.

Шаг 4. В чистые банки выкладываем специи.

Шаг 5. Чередуя овощи с укропом, заполняем банки.

Шаг 6. Сверху помещаем оставшиеся листочки.

Шаг 7. В отдельной тарелке перемешиваем соль и воду, настаиваем 5 минут и выливаем в банку.

Шаг 8. Окунаем крышки в кипяток и моментально закупориваем заготовки. На 30 дней уносим в место хранения, а после наслаждаемся неповторимым вкусом. Приятного аппетита!

Бочковые огурцы на зиму без уксуса

Бочковые огурцы на зиму без уксуса, которые напомнят те заготовки, которые все мы пробовали у бабушек в деревнях, можно запросто приготовить и в домашних условиях. Для этого мы будем использовать лишь стеклянные банки и необходимые продукты, которые, наверняка, произрастают на грядках у каждого садовода.

Время готовки – 48 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На 1 литровую банку:

Огурцы – 600 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Перец чили – по вкусу.

Зонтики укропа – 1 шт.

Листья хрена – ½ шт.

Листья вишни – 2 шт.

Листья смородины – 3 шт.

Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Дабы плоды не потеряли свою хрустящую текстуру, замачиваем их в холодной воде за 3-4 часа до начала процесса.

Шаг 2. На дно стерильных банок помещаем дольки чеснока и перца, также кладем листья и укроп (свежий либо сухой).

Шаг 3. Заполняем банку огурчиками и сверху посыпаем необходимым количеством соли.

Шаг 4. Потихоньку вливаем воду и закрываем банки капроновыми крышками, слегка встряхиваем и ставим под стол на 2-4 суток.

Шаг 5. Затем переливаем рассол в кастрюлю и добавляем еще 50 миллилитров воды – доводим до кипения.

Шаг 6. Удаляем шумовкой пену и кипятим около 3 минут.

Шаг 7. Кипящим маринадом заливаем овощи, сразу же закатываем под ключ.

Шаг 8. Горячие закатки ставим на крышки и накрываем пледом до полного остывания. Готовьте и получайте удовольствие!

Сладкие маринованные огурцы с лимонной кислотой

Сладкие маринованные огурцы с лимонной кислотой – это вкусная и простая в приготовлении закуска, которая приятно удивит вас своим кисло-сладким послевкусием и ярким ароматом, перед которым невозможно устоять. Такая заготовка прекрасно хранится и ее рассол не мутнеет даже спустя долгие месяцы.

Время готовки – 4 ч. 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2 банки по 1 л.

Ингредиенты:

На 1 литр маринада:

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Кислота лимонная – 1 ч.л.

На 2 литровые банки:

Огурцы – 2 кг.

Укроп – 3 зонтика.

Чеснок – 2 зуб.

Перец душистый горошком – 14 шт.

Семена горчицы – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для того чтобы восстановить хрусткость и упругость плодов, заливаем их холодной чистой водой и оставляем на 4 часа при комнатной температуре.

Шаг 2. Баночки промываем с солью, стерилизуем и обсушиваем. После, забрасываем на дно по одному зонтику укропа и зубку чеснока, высыпаем по 7 горошин душистого перца и горчицу.

Шаг 3. Отрезаем хвостики у огурцов и выкладываем овощи в банки, сверху кладем еще немного укропа.

Шаг 4. Параллельно в кастрюле кипятим крышки на протяжении 5 минут.

Шаг 5. Заливаем содержимое емкостей кипятком и, прикрыв крышкой, оставляем на 10 минут. Затем жидкость сливаем и заливаем рассолом, состоящим из воды, соли, сахарного песка и лимонки. Герметично закатываем и ставим крышками вниз под одеялом до остывания. Приятного аппетита!

Огурцы без уксуса с аспирином на зиму

Огурцы без уксуса с аспирином на зиму – это заготовка, которую мы вам заранее рекомендуем готовить в больших объемах, потому как, попробовав, ваши домочадцы не перестанут просить добавки! Но пусть вас это не удивляет, потому что огурчики действительно получаются безумно вкусными.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

На одну 2-х литровую банку:

Огурцы – 1 кг.

Вода – 1 л.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Кислота лимонная – ½ ч.л.

Аспирин – ½ таблетки.

Зонтики укропа – 2 шт.

Лист лавра – 2 шт.

Перец душистый горошком – 5 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, подготавливаем необходимые компоненты.

Шаг 2. Банки стерилизуем над паром и ставим на чистое и сухое полотенце либо деревянную доску для охлаждения.

Шаг 3. В течение нескольких часов вымачиваем огурцы в воде, а после тщательно промываем.

Шаг 4. В подготовленные емкости отправляем очищенный чеснок, перец и лавровый лист.

Шаг 5. Дополняем пряности укропом, свежим или сухим – неважно.

Шаг 6. Поверх специй укладываем огурчики.

Шаг 7. Выливаем в банки кипяток и прикрываем крышками, ждем около 15 минут.

Шаг 8. Тем временем готовим маринад: в кипяток насыпаем лимонку, сахарный песок и соль – перемешиваем до растворения.

Шаг 9. Дополняем раствор половиной таблетки аспирина и повторно доводим до кипения.

Шаг 10. Сливаем с огурцов воду через крышку с дырочками.

Шаг 11. Огурцы в банке заполняем горячим маринадом.

Шаг 12. Плотно закручиваем заготовку и переворачиваем вверх дном, укутываем в плед и через сутки переносим в погреб. Приятного аппетита!

Салат из огурцов с луком без добавления уксуса

Салат из огурцов с луком без добавления уксуса – это пикантная закуска, которая будет выигрышно смотреться, как во время семейных посиделок, так и за праздничным столом. Открыв такую баночку, вам больше не придется тратиться и покупать свежие овощи в магазине.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Огурцы – 3 кг.

Лук – 400 гр.

Чеснок – 100 гр.

Зонтики укропа – 5 шт.

Масло растительное – 120 мл.

Кислота лимонная – ½ ч.л.

Соль – 80 гр.

Сахар-песок – 80 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды тщательно промываем овощи.

Шаг 2. Очищаем лук с чесноком, нарезаем произвольными ломтиками. Аналогично поступаем с основным компонентом. Подготовленные продукты перемешиваем.

Шаг 3. Высыпаем сахарный песок, соль и лимонку – еще раз мешаем и настаиваем под крышкой от 90 до 120 минут.

Шаг 4. В чистые и сухие банки кладем укроп и овощи, отдавшие сок, подливаем жидкость, которая образовалась, и прикрываем стерильными крышками.

Шаг 5. Стерилизуем салат в большой кастрюле, дно которой устилаем полотенцем, в большом количестве кипящей воды в течение 15 минут. Закатываем банки под ключ, и после полного остывания убираем в кладовую. Приятного аппетита!

Огурцы без уксуса с горчицей на зиму

Огурцы без уксуса с горчицей на зиму – это пикантная закуска, которая поможет вам разнообразить привычный рацион и привнести в ваше меню нечто совершенно новое. Плоды прекрасно пропитываются и насыщаются добавками, благодаря чему вкус получается просто отменным!

Время готовки – 5 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На 1 литровую банку:

Огурцы – 500-600 гр.

Горчица порошковая – 1 ст.л.

Сахар-песок – ½ ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Лист лавра – 2 шт.

Перец черный горошком – 4-5 шт.

Вода – 1 л.

Чеснок – 1 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промыв банки с содой, стерилизуем и даем время им обсохнуть. Забрасываем на дно листочки лавра и горошины черного перца.

Шаг 2. Следом отправляем горчичный порошок, очищенный зубец чеснока, сахарный песок и соль.

Шаг 3. Огурцы хорошенько промываем и кладем к специям.

Шаг 4. Выливаем к овощам холодную воду и оставляем в таком виде на 48 часов, прямо на рабочей поверхности.

Шаг 5. По истечении времени, рассол изменил свой оттенок.

Шаг 6. Переливаем раствор в кастрюлю и доводим до кипения.

Шаг 7. Переливаем маринад к огурчикам и закатываем банки. Ставим дном вверх и накрываем теплым полотенцем.

Шаг 8. Заготовку храним в прохладном помещении без попадания прямых солнечных лучей. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Огурцы в томатном соке без уксуса на зиму

Огурцы в томатном соке без уксуса на зиму – это заготовка, в состав которой входят исключительно натуральные ингредиенты. В качестве консервантов будут использоваться лишь такие компоненты, как аспирин и сахарный песок, а смягчит вкус овощной сок, который также можно приготовить самостоятельно.

Время готовки – 5 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На 1 литровую банку:

Сок томатный – 500 мл.

Огурцы – 500 гр.

Перец душистый горошком – 6 шт.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Аспирин – 1 таблетка.

Укроп – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Листья хрена – по вкусу.

Перец чили – 1 шт.

Листья вишни – 4 шт.

Листья смородины – 4 шт.

Лист лавра – 2 шт.

Семена укропа – 2 ст.л.

Гвоздика – 2-3 бутона.

Процесс приготовления:

Шаг 1. У промытых плодов отрезаем хвостики, замачиваем овощи в прохладной воде на несколько часов для насыщения жидкостью.

Шаг 2. В чистые и сухие банки закладываем листья хрена, вишни и смородины, зелень, острый перец, лавр и очищенный чеснок. От общего количества специй, в одну банку кладем треть.

Шаг 3. Плотно заполняем огурчиками и до самого горлышка заливаем кипятком, даем полностью остыть.

Шаг 4. В томатный сок высыпаем сахарный песок и соль – провариваем 10 минут с момента закипания.

Шаг 5. Воду с огурцов сливаем и повторно заливаем кипятком, настаиваем еще 10 минут и опять выливаем. Теперь в банку забрасываем аспирин, добавляем томатный сок и сразу же закатываем. Приятного аппетита!