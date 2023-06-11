Огурцы «Быстроежки»: мы «подсели» на эту закуску. Хрустящие, сочные и очень вкусные

Огурец впервые начали выращивать в Индии. Именно в этой стране произрастал колючий предок огурца, который стали культивировать люди. В результате из растения вывели несколько подвидов, различимых между собой размером, вкусом и степенью шершавости.

Из Индии огурец попал на Ближний Восток и Северную Африку.

Оттуда арабы стали продавать огурец в Европу в VIII веке. Данный рецепт расскажет о том, как вкусно приготовить огурцы.

Ингредиенты для закусочных огурцов:

огурцы – 500 г;

чеснок – 4 зубчика;

соль – 1ч. л.;

сахар – 1 ст. л.;

укроп – по вкусу;

зернистая горчица – 1,5 ч. л.;

сок лимона – 1,5 ст. л.;

смесь перцев – 1/2 ч. л.;

соевый соус – 1 ст. л.;

растительное масло – 3 ст. л.

Приготовление закусочных огурцов:

Нарезаем огурцы на слайсы толщиной примерно в сантиметр. Отправляем огуречные кружочки в глубокую миску. Укроп мелко шинкуем, высыпаем в миску к огуречным кружочкам.

Пропускаем через пресс несколько зубчиков чеснока к огурцам, высыпаем также в миску соль, сахар, добавляем зернистую горчицу, сок лимона, смесь перцев, соевый соус и растительное масло.

Все ингредиенты тщательно перемешиваем, огуречную массу накрываем пищевой пленкой и настаиваем 1,5 часа.

В результате огуречную закуску можно употреблять в пищу сразу после приготовления.

Но лучше, если огуречные кусочки немного промаринуются, так они станут более хрустящими.