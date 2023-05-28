Огурцы для рассольника на зиму – это очень удобная консервация, которая должна быть под рукой у каждого кулинара, потому как, открыв такую баночку, вы сможете побаловать своих домочадцев сытным и наваристым супом, просто добавив бульон, приготовленный на основе птицы либо мяса. Хранится такая консервация, как при комнатной температуре, так и в прохладных помещениях, главное – соблюсти все рекомендации, приведенные в рецепте, дабы все компоненты сохранились в течение всей холодной зимы.

Заготовка переросших огурцов для рассольника

Заготовка переросших огурцов для рассольника – это простой и очень удобный способ переработки овощей, которые уже не хочется, есть в свежем виде. Для нейтрализации горечи и баланса вкуса, рекомендуем удалять кожицу и дополнять состав луком, а по желанию и зеленью.

Ингредиенты –+5 порц.

Огурец 1.5 кг

Лук репчатый 250 гр.

Масло подсолнечное ½ ст.

Сахар-песок ½ ст.

Соль ¼ ст.

Уксус столовый 9% 75 мл.

Чеснок по вкусу

Шаги 25 ч.

Приготовим огурцы для рассольника на зиму. Выкладываем продуктовый набор на рабочую поверхность. При необходимости счищаем кожицу, мякоть нарезаем мелкими кубиками. Удаляем шелуху с луковиц, нарезаем тонкими колечками. Помещаем овощи в глубокую посуду, дополняем чесноком, пропущенным через пресс, подсолнечным маслом, уксусом, солью и сахарным песком. Компоненты перемешиваем и на 24 часа отправляем в холодильник, периодически помешиваем. По истечении суток, ставим емкость на огонь и доводим до кипения и томим на протяжении пяти минут. Расфасовываем горячую массу по заранее простерилизованным баночкам, закатываем и остужаем при комнатной температуре. Остывшие заготовки храним в темном и прохладном помещении. Приятного аппетита!

Рассольник с перловкой и свежими огурцами на зиму

Рассольник с перловкой и свежими огурцами на зиму – это простая в приготовлении и очень вкусная заготовка, открыв которую, вы сможете быстро сварить аппетитный супчик и сытно накормить всю семью. Для сокращения времени, рекомендуется отварить крупу заранее.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг.

Перловка – 1 ст.

Морковка – 200 гр.

Лук – 250 гр.

Помидоры – 1 кг.

Соль – 1 ст.л.

Эссенция уксусная 70% – 1 ч.л.

Масло растительное – 150 мл.

Лист лавра – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный лук и помидоры нарезаем ломтиками среднего размера и выкладываем в кастрюлю.

Шаг 2. Добавляем натертую на мелкой терке морковку с огурцами.

Шаг 3. Сдабриваем овощи солью, молотым перцем, лавровым листом и растительным маслом.

Шаг 4. Следом отправляем предварительно отваренную перловку.

Шаг 5. Ингредиенты мешаем и помещаем на конфорку: кипятим и закрываем крышкой, засекаем полчаса.

Шаг 6. В конце тепловой обработки вводим уксусную эссенцию.

Шаг 7. Разливаем продукт по простерилизованным банкам и закатываем. Приятного аппетита!

Заправка для рассольника с огурцами и помидорами

Заправка для рассольника с огурцами и помидорами готовится просто и быстро, а в итоге получается невероятно вкусной, аппетитной и ароматной. Согласитесь, что никакие покупные овощи по своим вкусовым характеристикам не сравнятся с домашними. Обращаем ваше внимание, что вес указан в очищенном виде.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4 банки по 700 мл и 1 банка 500 мл.

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг.

Помидоры – 750 гр.

Лук – 450 гр.

Морковка – 450 гр.

Перловка – 250 гр.

Масло подсолнечное – 60 мл.

Уксус столовый 9% – 60 мл.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Вода – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тонкими ломтиками нарезаем промытые огурцы, параллельно замачиваем перловую крупу в прохладной воде.

Шаг 2. Помидоры надрезаем крест-накрест и заливаем кипятком на 10 минут. После, с легкостью снимаем кожицу, а мякоть перебиваем в пюре в чаше кухонного комбайна.

Шаг 3. При помощи бурачной терки измельчаем морковку, мелко нарезаем луковицы.

Шаг 4. Овощи высыпаем в кастрюлю подходящего размера, дополняем перловкой (воду сливаем), солью, водой, подсолнечным маслом и сахарным песком.

Шаг 5. Состав перемешиваем для равномерного распределения добавок и оставляем в покое на 15 минут.

Шаг 6. Помещаем кастрюлю на плиту, доводим компоненты до кипения и, убавив пламя, провариваем под крышкой около тридцати минут. В последнюю очередь выливаем уксус, перемешиваем и убираем с конфорки.

Шаг 7. Разливаем рассольник по простерилизованным банкам и закатываем под ключ. Приятного аппетита!

Рассольник с огурцами, перцем и помидорами

Рассольник с огурцами, перцем и помидорами непременно удивит ваши вкусовые рецепторы и изменит представление о вкусе популярного первого блюда, потому как сладкий перец делает его гораздо аппетитнее и ароматнее. И попробовав однажды, вы вернетесь к этому рецепту еще ни раз!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 2,3 л.

Ингредиенты:

Крупа перловая – 150 гр.

Огурцы – 800 гр.

Перец болгарский – 500 гр.

Помидоры – 500 гр.

Лук – 200 гр.

Морковка – 200 гр.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Уксус столовый 9% – 80 мл.

Масло растительное – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем крупу, высыпаем в кастрюльку и, залив водой, провариваем до готовности.

Шаг 2. Произвольными ломтиками нарезаем лук.

Шаг 3. На терке измельчаем очищенную морковку.

Шаг 4. Кубиками режем свежие огурчики.

Шаг 5. Аналогично поступаем с мякотью болгарского перца.

Шаг 6. В кастрюлю подливаем подсолнечное масло и загружаем морковку с луком.

Шаг 7. Добавляем перловку (без отвара), огурцы и перец.

Шаг 8. Томаты без шкурки помещаем в чашу блендера и превращаем в пюре.

Шаг 9. Переливаем кашицу из помидоров к овощам, перемешиваем и томим в течение 30-40 минут. Примерно за 10 минут до готовности, вводим соль, сахарный песок, уксус – мешаем.

Шаг 10. Разливаем заготовку по заранее простерилизованным банкам и плотно закупориваем. Ставим на крышки и укутываем в плед на сутки.

Шаг 11. Храним в темном месте без попадания прямых солнечных лучей. Приятного аппетита!

Заготовка из огурцов для рассольника без уксуса

Заготовка из огурцов для рассольника без уксуса – это смесь компонентов, необходимых для приготовления сытного и питательного супчика, который полюбят все ваши домочадцы. Главный секрет заключается в том, что для рецепта необходимо использовать соленые огурчики.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Огурцы соленые – 2,5 кг.

Перловка – 250 гр.

Морковка – 500 гр.

Паста томатная – 250 гр.

Лук – 500 гр.

Масло подсолнечное – 100 мл.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. За ночь до начала процесса, промываем крупу и заливаем ее холодной водой для набухания.

Шаг 2. Поутру вооружаемся теркой с крупными отверстиями и трем огурцы.

Шаг 3. Произвольно измельчаем лук с морковкой. Пассеруем на растительном масле до мягкости и румяности.

Шаг 4. Перекладываем овощи в кастрюльку, сдабриваем пастой из перетертых томатов, солью, сахарным песком – доводим до кипения и варим при частом помешивании полчаса.

Шаг 5. По истечении указанного времени, заготовку разливаем по банкам и закатываем под машинку. После остывания переносим в погреб. Готовьте и получайте удовольствие!

Рассольник «Ленинградский» из огурцов на зиму

Рассольник «Ленинградский» из огурцов на зиму – это настоящая палочка-выручалочка для любого кулинара, который не любит проводить у плиты все свое свободное время. Имея под рукой такую заготовку, на приготовления наваристого супа у вас уйдет не более 15 минут.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг.

Помидоры – 2 кг.

Луковица крупная – 1 шт.

Морковка – 300 гр.

Перловка – 1 ст.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – 1,5 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Уксусная эссенция 70% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Томаты ополаскиваем и разрезаем на дольки, укладываем в блендер.

Шаг 2. Перемалываем до консистенции пюре.

Шаг 3. Переливаем массу в толстостенную кастрюлю, дополняем солью, растительным маслом и сахаром.

Шаг 4. Добавляем измельченный лук с морковкой.

Шаг 5. Выкладываем к овощам предварительно замоченную крупу и перемешиваем, ставим на конфорку.

Шаг 6. Накрываем посуду крышкой и даем закипеть. Убираем крышку и тушим состав на среднем нагреве 20-25 минут.

Шаг 7. Отправляем в состав огуречные кубики.

Шаг 8. Повторно доводим до кипения и томим еще около 10-15 минут. Убираем с плиты и вмешиваем уксусную эссенцию.

Шаг 9. Расфасовываем продукт по стерильным банкам, закручиваем и, перевернув вверх дном, оборачиваем в полотенце до полного остывания. Приятного аппетита!

Заправка для рассольника из огурцов с томатной пастой

Заправка для рассольника из огурцов с томатной пастой – это не только очень вкусно, но еще и полезно, так как для приготовления супа вы будете использовать исключительно натуральные компоненты, большая часть из которых, произрастает на вашем огороде и не содержит никаких химических примесей.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 3 кг.

Лук – 1 кг.

Морковка – 1 кг.

Крупа перловая – 500 гр.

Паста томатная – 500 гр.

Сахар-песок – 250 гр.

Соль – 4 ст.л.

Масло подсолнечное – 200 мл.

Уксус столовый 9% – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, предварительно очищаем и промываем овощи.

Шаг 2. Луковицы нарезаем тонкими четверть кольцами, параллельно до мягкости отвариваем перловку.

Шаг 3. На бурачной терке измельчаем морковку.

Шаг 4. Произвольными ломтиками небольшого размера нарезаем огурцы.

Шаг 5. В кастрюле подходящего размера раскаляем подсолнечное масло и пассеруем лук около 15 минут, после добавляем морковь и томим еще столько же. Далее, добавляем огуречную нарезку, соль и сахар – мешаем.

Шаг 6. Томим компоненты на протяжении 50-60 минут.

Шаг 7. Примерно через час отправляем к овощам крупу, пасту из томатов и уксус. Хорошенько перемешиваем и томим еще 10-15 минут.

Шаг 8. Разливаем рассольник по стерилизованным банкам и закатываем. Приятного аппетита!