Огурцы кружочками (колечками) на зиму – это пикантная и хрустящая закуска, которая будет выигрышно смотреться на столе не только во время семейной и домашней трапезы, но и при встрече званых гостей. Огурчики, предварительно нарезанные тонкими слайсами, очень удобно есть, ведь при потреблении вам не придется нарезать плоды комфортными для укуса ломтиками. Для готовки потребуются только простые и доступные компоненты, которые зачастую есть под рукой у каждого кулинара.
Хрустящие огурцы кружочками с луком на зиму
Хрустящие огурцы кружочками с луком на зиму – это изысканная закуска, которая дополнит ваш ужин или обед, состоящий из основного блюда и гарнира. Хранятся заготовки при комнатной температуре, поэтому вам необязательно переносить банки в погреб или кладовку.
Ингредиенты –+2 порц.
- Огурцы свежие 500 гр.
- Лук репчатый 50 гр.
- Вода 600 мл.
- Соль 1 ст.л.
- Сахар-песок 1 ст.л.
- Уксус столовый 9% 3 ст.л.
- Горчичное семя ½ ч.л.
- Перец чёрный горошек 4 шт.
- Петрушка 1 ветка
Шаги 210 мин.
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Огурцы кружочками (колечками) на зиму готовятся очень просто и легко! На рабочую поверхность выкладываем овощи, включая очищенный лук и приправы.
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Для придания плодам хрусткости, замачиваем огурцы на несколько часов в холодной воде.
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Затем обрезаем хвостики и нарезаем колечками средней толщины, как в салат.
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На дно стерильной банки помещаем ломтики лука, зелень, перец горошком и горчицу.
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Заполняем ёмкость огурчиками и слегка бьём об стол, чтобы состав уплотнился.
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Параллельно в кастрюле кипятим воду и дополняем солью, уксусом и сахарным песком – переливаем в банку.
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Стерилизуем заготовку в кастрюле, дно которой устилаем полотенцем, в кипящей воде в течение 15 минут, после аккуратно достаем.
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Банку плотно закупориваем и ставим дном вверх, обернув в махровое полотенце на 24 часа. Приятного аппетита!
Огурцы, резанные кружочками в томатной заливке
Огурцы, резанные кружочками в томатной заливке – это оригинальная заготовка, которая приятно удивит не только ваших домочадцев, но и самых изощренных гостей. Сочетание компонентов настолько удачное, что устоять после первой пробы попросту невозможно. Попробуйте и убедитесь в этом сами!
Время готовки – 35 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 1.
Ингредиенты:
- Огурцы – 4-5 шт.
- Томаты – 4-5 шт.
- Чеснок – 4 зуб.
- Масло подсолнечное – 1 ст.л.
- Уксус 9% – 1 ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Приправы – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Огурцы ополаскиваем и нарезаем кольцами.
Шаг 2. Томаты измельчаем произвольно либо пробиваем при помощи блендера.
Шаг 3. Выкладываем помидоры в сотейник и провариваем до размягчения (около 7 минут).
Шаг 4. Полученную кашицу протираем через сито с мелкими отверстиями, избавляясь от кожицы и семечек.
Шаг 5. Томатный сок возвращаем в огнеупорную емкость, высыпаем огуречную нарезку.
Шаг 6. Сдабриваем солью и приправами.
Шаг 7. Провариваем состав на протяжении 10 минут после закипания и распределяем банкам.
Шаг 8. Добавляем уксус, сахарный песок и подсолнечное масло.
Шаг 9. Стерилизуем в кастрюле, дно которой устилаем полотенцем, 10 минут после закипания воды и сразу же закатываем при помощи специальной машинки.
Шаг 10. После остывания переносим баночки в место хранения. Приятного аппетита!
Салат из огурцов, лука, растительного масла и укропа
Салат из огурцов, лука, растительного масла и укропа – это вкусная и ароматная заготовка, открыв баночку которой, кулинару потребуется лишь переложить продукт в сервировочное блюдо, так как вся нарезка производится во время процесса приготовления.
Время готовки – 3 ч.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Огурцы – 2 кг.
- Лук – 300 гр.
- Масло растительное – 12 ст.л.
- Укроп – 1 пучок.
- Уксус столовый 9% – 7 ст.л.
- Сахар-песок – 3 ст.л.
- Соль – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промытые огурцы режем на кольца либо полукольца в зависимости от размера и высыпаем в тарелку с высокими бортиками.
Шаг 2. Очищаем луковицу, нарезаем и отправляем к основному ингредиенту.
Шаг 3. Следом выкладываем мелкорубленную зелень.
Шаг 4. Высыпаем сахарный песок и соль, заправляем уксусом и растительным маслом.
Шаг 5. Составляющие хорошенько перемешиваем и даем постоять около трех часов.
Шаг 6. Далее выкладываем овощи в кастрюлю, доводим до кипения и томим на медленном пламени 7 минут.
Шаг 7. Расфасовываем компоненты по стерилизованным баночкам и закатываем.
Шаг 8. Ставим на крышки и оборачиваем в плед на 24 часа. Готовьте и получайте удовольствие!
Огурцы колечками с горчицей на зиму в банках
Огурцы колечками с горчицей на зиму в банках – это вкусное и пикантное соленье, которое разнообразит список ваших стандартных заготовок и приведет членов вашей семьи в восторг. Овощи идеально гармонируют с горчицей и макисмально пропитываются ее нотками.
Время готовки – 4 ч.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 11.
Ингредиенты:
- Огурцы – 4 кг.
- Масло растительное – 1 ст.
- Сахар-песок – 1 ст.
- Соль – 3 ст.л.
- Горчица сухая – 1 ст.л.
- Уксус 9% – 200 мл.
- Чеснок рубленый – 3 ст.л.
- Перец черный молотый – 2 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Тщательно промываем плоды, удаляя шипы и грязь. Обрезаем «попки».
Шаг 2. Нарезаем овощи колечками.
Шаг 3. Добавляем дополнительные компоненты, перемешиваем и настаиваем в течение 3 часов.
Шаг 4. За указанное время состав периодически помешиваем.
Шаг 5. Огуречные ломтики вместе с соком выкладываем в баночки небольшого объема.
Шаг 6. Прикрыв крышками, стерилизуем закуску в большой кастрюле, дно которой устилаем полотенцем, 10 минут с момента закипания воды.
Шаг 7. Плотно закручиваем заготовки и после остывания убираем в место хранения. Приятного аппетита!
Резаные огурцы с кетчупом «чили» на зиму
Резаные огурцы с кетчупом «чили» на зиму – это идеальное сочетание вкусов и ароматов, которое происходит благодаря добавлению не только готового соуса, но также жгучего хрена, укропа и других компонентов. Несмотря на простоту приготовления, вкус – выше всяких похвал!
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Вода – 500 мл.
- Огурцы – 7-8 шт.
- Кетчуп «чили» – 4 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 1,5 ст.л.
- Уксус 9% – 2 ст.л.
- Укроп – 2 зонтика.
- Листья хрена – 1 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Молодые огурцы замачиваем в холодной воде на 5-6 часов, дабы овощи напитались дополнительной влагой.
Шаг 2. Не теряя времени, стерилизуем банки и отправляем в них промытую зелень.
Шаг 3. В сотейник выдавливаем кетчуп, высыпаем сахарный песок и соль.
Шаг 4. Заливаем ингредиенты водой и, доведя до кипения, томим несколько минут. В горячий рассол забрасываем кольца огурцов, варим 4 минуты, добавляем уксус и убираем с конфорки.
Шаг 5. Раскладываем овощи по стерилизованным банкам и заливаем маринадом.
Шаг 6. Закатываем и переворачиваем вверх дном, накрываем одеялом и после остывания убираем в кладовую. Приятного аппетита!