Огурцы кружочками (колечками) на зиму – это пикантная и хрустящая закуска, которая будет выигрышно смотреться на столе не только во время семейной и домашней трапезы, но и при встрече званых гостей. Огурчики, предварительно нарезанные тонкими слайсами, очень удобно есть, ведь при потреблении вам не придется нарезать плоды комфортными для укуса ломтиками. Для готовки потребуются только простые и доступные компоненты, которые зачастую есть под рукой у каждого кулинара.

Хрустящие огурцы кружочками с луком на зиму

Хрустящие огурцы кружочками с луком на зиму – это изысканная закуска, которая дополнит ваш ужин или обед, состоящий из основного блюда и гарнира. Хранятся заготовки при комнатной температуре, поэтому вам необязательно переносить банки в погреб или кладовку.

Ингредиенты –+2 порц.

Огурцы свежие 500 гр.

Лук репчатый 50 гр.

Вода 600 мл.

Соль 1 ст.л.

Сахар-песок 1 ст.л.

Уксус столовый 9% 3 ст.л.

Горчичное семя ½ ч.л.

Перец чёрный горошек 4 шт.

Петрушка 1 ветка

Шаги 210 мин.

Огурцы кружочками (колечками) на зиму готовятся очень просто и легко! На рабочую поверхность выкладываем овощи, включая очищенный лук и приправы. Для придания плодам хрусткости, замачиваем огурцы на несколько часов в холодной воде. Затем обрезаем хвостики и нарезаем колечками средней толщины, как в салат. На дно стерильной банки помещаем ломтики лука, зелень, перец горошком и горчицу. Заполняем ёмкость огурчиками и слегка бьём об стол, чтобы состав уплотнился. Параллельно в кастрюле кипятим воду и дополняем солью, уксусом и сахарным песком – переливаем в банку. Стерилизуем заготовку в кастрюле, дно которой устилаем полотенцем, в кипящей воде в течение 15 минут, после аккуратно достаем. Банку плотно закупориваем и ставим дном вверх, обернув в махровое полотенце на 24 часа. Приятного аппетита!

Огурцы, резанные кружочками в томатной заливке

Огурцы, резанные кружочками в томатной заливке – это оригинальная заготовка, которая приятно удивит не только ваших домочадцев, но и самых изощренных гостей. Сочетание компонентов настолько удачное, что устоять после первой пробы попросту невозможно. Попробуйте и убедитесь в этом сами!

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Огурцы – 4-5 шт.

Томаты – 4-5 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Уксус 9% – 1 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Огурцы ополаскиваем и нарезаем кольцами.

Шаг 2. Томаты измельчаем произвольно либо пробиваем при помощи блендера.

Шаг 3. Выкладываем помидоры в сотейник и провариваем до размягчения (около 7 минут).

Шаг 4. Полученную кашицу протираем через сито с мелкими отверстиями, избавляясь от кожицы и семечек.

Шаг 5. Томатный сок возвращаем в огнеупорную емкость, высыпаем огуречную нарезку.

Шаг 6. Сдабриваем солью и приправами.

Шаг 7. Провариваем состав на протяжении 10 минут после закипания и распределяем банкам.

Шаг 8. Добавляем уксус, сахарный песок и подсолнечное масло.

Шаг 9. Стерилизуем в кастрюле, дно которой устилаем полотенцем, 10 минут после закипания воды и сразу же закатываем при помощи специальной машинки.

Шаг 10. После остывания переносим баночки в место хранения. Приятного аппетита!

Салат из огурцов, лука, растительного масла и укропа

Салат из огурцов, лука, растительного масла и укропа – это вкусная и ароматная заготовка, открыв баночку которой, кулинару потребуется лишь переложить продукт в сервировочное блюдо, так как вся нарезка производится во время процесса приготовления.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Огурцы – 2 кг.

Лук – 300 гр.

Масло растительное – 12 ст.л.

Укроп – 1 пучок.

Уксус столовый 9% – 7 ст.л.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые огурцы режем на кольца либо полукольца в зависимости от размера и высыпаем в тарелку с высокими бортиками.

Шаг 2. Очищаем луковицу, нарезаем и отправляем к основному ингредиенту.

Шаг 3. Следом выкладываем мелкорубленную зелень.

Шаг 4. Высыпаем сахарный песок и соль, заправляем уксусом и растительным маслом.

Шаг 5. Составляющие хорошенько перемешиваем и даем постоять около трех часов.

Шаг 6. Далее выкладываем овощи в кастрюлю, доводим до кипения и томим на медленном пламени 7 минут.

Шаг 7. Расфасовываем компоненты по стерилизованным баночкам и закатываем.

Шаг 8. Ставим на крышки и оборачиваем в плед на 24 часа. Готовьте и получайте удовольствие!

Огурцы колечками с горчицей на зиму в банках

Огурцы колечками с горчицей на зиму в банках – это вкусное и пикантное соленье, которое разнообразит список ваших стандартных заготовок и приведет членов вашей семьи в восторг. Овощи идеально гармонируют с горчицей и макисмально пропитываются ее нотками.

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 11.

Ингредиенты:

Огурцы – 4 кг.

Масло растительное – 1 ст.

Сахар-песок – 1 ст.

Соль – 3 ст.л.

Горчица сухая – 1 ст.л.

Уксус 9% – 200 мл.

Чеснок рубленый – 3 ст.л.

Перец черный молотый – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем плоды, удаляя шипы и грязь. Обрезаем «попки».

Шаг 2. Нарезаем овощи колечками.

Шаг 3. Добавляем дополнительные компоненты, перемешиваем и настаиваем в течение 3 часов.

Шаг 4. За указанное время состав периодически помешиваем.

Шаг 5. Огуречные ломтики вместе с соком выкладываем в баночки небольшого объема.

Шаг 6. Прикрыв крышками, стерилизуем закуску в большой кастрюле, дно которой устилаем полотенцем, 10 минут с момента закипания воды.

Шаг 7. Плотно закручиваем заготовки и после остывания убираем в место хранения. Приятного аппетита!

Резаные огурцы с кетчупом «чили» на зиму

Резаные огурцы с кетчупом «чили» на зиму – это идеальное сочетание вкусов и ароматов, которое происходит благодаря добавлению не только готового соуса, но также жгучего хрена, укропа и других компонентов. Несмотря на простоту приготовления, вкус – выше всяких похвал!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Вода – 500 мл.

Огурцы – 7-8 шт.

Кетчуп «чили» – 4 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Укроп – 2 зонтика.

Листья хрена – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молодые огурцы замачиваем в холодной воде на 5-6 часов, дабы овощи напитались дополнительной влагой.

Шаг 2. Не теряя времени, стерилизуем банки и отправляем в них промытую зелень.

Шаг 3. В сотейник выдавливаем кетчуп, высыпаем сахарный песок и соль.

Шаг 4. Заливаем ингредиенты водой и, доведя до кипения, томим несколько минут. В горячий рассол забрасываем кольца огурцов, варим 4 минуты, добавляем уксус и убираем с конфорки.

Шаг 5. Раскладываем овощи по стерилизованным банкам и заливаем маринадом.

Шаг 6. Закатываем и переворачиваем вверх дном, накрываем одеялом и после остывания убираем в кладовую. Приятного аппетита!