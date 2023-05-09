Огурцы «Пальчики оближешь» на зиму – это любимая многими универсальная заготовка для вашего стола. Такое угощение подходит к обеденным домашним блюдам, также можно подавать в качестве холодной закуски к праздничному столу. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Соленые огурцы «Пальчики оближешь» на зиму
Соленые огурцы «Пальчики оближешь» на зиму – это универсальная заготовка для вашего домашнего или праздничного стола. Готовый продукт выйдет сочным, в меру хрустящим и насыщенным по вкусу. Он дополнит многие горячие блюда и послужит интересной самостоятельной закуской.
Ингредиенты –+3 л.
- Огурец 1.5 кг
- Листья черной смородины по вкусу
- Листья вишни по вкусу
- Листья хрена 1 шт.
- Зонтики укропа по вкусу
- Чеснок по вкусу
- Перец чёрный горошек по вкусу
- Соль 2 ст.л.
- Сахар-песок 1 ст.л.
- Вода 1 л.
Шаги 40 мин.
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Для заготовки соленых огурцов «Пальчики оближешь» на зиму предварительно вымачиваем овощ в холодной воде около четырех часов. После его промываем и срезаем кончики.
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Подготовим зелень по списку. Ее промываем под водой и обсушиваем.
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Очищаем зубчики чеснока и разделываем их на тонкие пластинки.
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По стерилизованным банкам раскладываем промытую зелень.
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Выкладываем кусочки чеснока и горошины перца.
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Промытые огурцы плотно выкладываем в банки.
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Для рассола на 1 литр воды всыпаем соль в холодную ранее кипяченую воду.
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Сюда же добавляем указанное количество сахара. Размешиваем до растворения сухих ингредиентов.
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Заливаем огурцы холодным рассолом. Закрываем капроновыми крышками.
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Соленые огурцы «Пальчики оближешь» на зиму готовы. Уносите на хранение в холодильник или холодный погреб!
Салат из огурцов «Пальчики оближешь» на зиму
Салат из огурцов «Пальчики оближешь» на зиму получается невероятно сочным и насыщенным. Такой продукт очень вкусно подавать с горячими гарнирами. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенный рецепт из нашей подборки с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 4 часа
Время приготовления – 30 минут
Порции – 1,5 л.
Ингредиенты:
- Огурец – 1 кг.
- Лук репчатый – 500 гр.
- Соль – 20 гр.
- Сахар – 15 гр.
- Масло растительное нерафинированное – 65 мл.
- Перец черный горошек – 2 ч.л.
- Уксус яблочный – 30 мл.
- Перец чили – 1 шт.
- Гвоздика – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для салата из огурцов «Пальчики оближешь» на зиму подготовим ингредиенты и простерилизуем банки. Крышки кипятим несколько минут.
Шаг 2. Огурцы предварительно вымачиваем в холодной воде несколько часов. После промываем их и срезаем кончики.
Шаг 3. Нарезаем овощ тонкими кружочками.
Шаг 4. Репчатый лук режем перьями и отправляем к огурцам.
Шаг 5. Посыпаем овощи солью и сахаром. Перемешиваем.
Шаг 6. Устанавливаем сверху груз и оставляем заготовку на три часа до выделения сока.
Шаг 7. На дно банки вливаем растительное масло.
Шаг 8. Плотно укладываем сюда овощной салат. Добавляем сюда горошины перца, гвоздику и кусочки чили.
Шаг 9. Вливаем в банку яблочный уксус.
Шаг 10. Сок, который выделился из овощей, кипятим в кастрюле. Выливаем эту жидкость в салат.
Шаг 11. Заготовку ставим в кастрюлю, дно которой устилаем полотенцем, заливаем водой. Стерилизуем 12 минут после закипания. После банку закрываем крышкой, переворачиваем, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.
Шаг 12. Салат из огурцов «Пальчики оближешь» на зиму готов. Можно убирать на хранение!
Икра из огурцов «Пальчики оближешь»
Икра из огурцов «Пальчики оближешь» — это оригинальная заготовка, которую точно стоит взять на заметку. Такое сочное и ароматное угощение приятно удивит ваших домашних или гостей. Для приготовления обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 2 часа
Время приготовления – 30 минут
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
- Огурец – 2 кг.
- Паста томатная – 4 ст.л.
- Масло растительное – 100 мл.
- Чеснок – 10 зубчиков.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Сельдерей черешковый – 400 гр.
- Морковь – 1 кг.
- Перец болгарский – 300 гр.
- Лук репчатый – 1 кг.
- Вода – 100 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим ингредиенты для приготовления икры из огурцов «Пальчики оближешь». Огурцы хорошо промываем, морковь очищаем от кожуры и также промываем под водой.
Шаг 2. Огурцы режем произвольными кусочками. Складываем их в кастрюлю, заливаем 100 мл воды и тушим около 20 минут для большего выделения сока.
Шаг 3. Морковь режем пластинками и томим в сковороде с растительным маслом до мягкости.
Шаг 4. Нарезаем сельдерей, сладкий перец, чеснок и лук. Все овощи также томим на растительном масле до мягкого состояния около 15 минут.
Шаг 5. Дополняем овощи томатной пастой, перемешиваем и томим еще около трех-пяти минут.
Шаг 6. Соединяем все подготовленные компоненты и перебиваем их блендером до однородного состояния.
Шаг 7. Дополняем массу солью и специями. Вымешиваем и томим на небольшом огне около 40-50 минут. В процессе заготовку периодически помешиваем.
Шаг 8. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем, прикрываем полотенцем и оставляем до полного остывания.
Шаг 9. Икра из огурцов «Пальчики оближешь» готова. Убирайте на хранение оригинальное угощение.
Салат из огурцов с луком на зиму
Салат из огурцов с луком на зиму – это аппетитная и очень вкусная заготовка для вашего домашнего или праздничного стола. Готовый продукт выйдет сочным, в меру хрустящим и насыщенным по вкусу. Он дополнит многие горячие блюда и послужит интересной самостоятельной закуской. Попробуйте!
Время готовки – 2 часа 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 0,5 л.
Ингредиенты:
- Огурец – 1 кг.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Масло растительное – 100 мл.
- Уксус 9% – 70 мл.
- Сахар – 1,5 ст.л.
- Соль – 1 ст.л.
- Лист лавровый – по вкусу.
- Перец черный горошек – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим ингредиенты для приготовления салата из огурцов с луком на зиму.
Шаг 2. Огурцы хорошо промываем и нарезаем кружочками.
Шаг 3. Дополняем их четвертинками репчатого лука.
Шаг 4. Выкладываем в овощи сахар, соль, горошины перца и лавровые листки.
Шаг 5. Вливаем растительное масло и столовый уксус.
Шаг 6. Хорошенько перемешиваем заготовку. Оставляем настаиваться два часа.
Шаг 7. Переливаем угощение в стерилизованную банку.
Шаг 8. Ставим заготовку в кастрюлю с полотенцем на дне и водой. Стерилизуем около 20 минут после закипания, затем закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.
Шаг 9. Салат из огурцов с луком на зиму готов. Можно уносить на хранение в прохладное место.
Хрустящие маринованные огурцы на зиму
Хрустящие маринованные огурцы на зиму получаются невероятно сочными и интересными. Такой продукт идеально дополнит горячие гарниры и мясные блюда. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенный рецепт из нашей подборки с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 10 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
- Огурец – 8 шт.
- Лист лавровый – 1 шт.
- Перец черный горошек – 4 шт.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Петрушка – 3 ветки.
- Семена укропа – 1 щепотка.
- Вода – 1 л.
- Соль – 5 ч.л.
- Сахар – 4 ч.л.
- Укус 9% – 60 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Чтобы приготовить хрустящие маринованные огурцы на зиму, первым делом вымочите их в ледяной воде в течение 30 минут.
Шаг 2. Подготовим остальные ингредиенты (количество указано на одну литровую банку). В стерилизованную банку укладываем зубчики чеснока, семена укропа, петрушку, горошины перца и лавровый лист.
Шаг 3. Промываем огурцы, срезаем с них кончики. Выкладываем овощ в банку, заливаем кипятком и настаиваем 10 минут.
Шаг 4. Для маринада в кастрюлю отправляем соль, сахар и столовый 9-процентный уксус.
Шаг 5. Вливаем воду и доводим все до кипения. Размешиваем, чтобы сухие ингредиенты растворились.
Шаг 6. Сливаем воду с огурцов. Заливаем их горячим маринадом. Закрываем крышкой, переворачиваем, укутываем и даем полностью остыть.
Шаг 7. Хрустящие маринованные огурцы на зиму готовы. Убирайте на хранение в прохладной воде.
Переросшие огурцы на зиму «Пальчики оближешь»
Переросшие огурцы на зиму «Пальчики оближешь» выходят невероятно аппетитными и сочными. Такой продукт очень вкусно подавать с картофельным пюре и другими горячими гарнирами. Обязательно берите на заметку проверенный рецепт из нашей подборки с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 3 часа 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 1,5 л.
Ингредиенты:
- Огурец, переросший очищенный – 2 кг.
- Петрушка – 1 пучок.
- Сахар – 100 гр.
- Соль – 2 ст.л. (без горки)
- Масло растительное – 100 мл.
- Уксус 9% – 100 мл.
- Перец черный молотый – 1 ст.л.
- Чеснок – 1 головка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для приготовления переросших огурцов на зиму «Пальчики оближешь» отмеряем необходимое количество крупных овощей и промываем их под водой.
Шаг 2. Снимаем с переросших огурцов кожуру. Очищенные плоды разделываем на небольшие кусочки.
Шаг 3. Складываем куски огурцов в глубокую миску. Дополняем продукт измельченной петрушкой, чесноком, сахаром и солью. Поливаем растительным маслом и столовым уксусом.
Шаг 4. Перемешиваем содержимое и оставляем на три часа для маринования.
Шаг 5. В процессе салат периодически помешиваем, чтобы все специи равномерно распределились.
Шаг 6. Разливаем угощение по стерилизованным банкам.
Шаг 7. Прикрываем заготовки крышками и ставим их в большую кастрюлю с полотенцем на дне. Вливаем воду по плечики банок, доводим до кипения и стерилизуем заготовки. На пол-литровые уйдет 10 минут, на литровые – 15 минут.
Шаг 8. Достаем заготовки из кипятка. Закручиваем крышками, переворачиваем вверх дном, прикрываем полотенцем и оставляем до полного остывания.
Шаг 9. Переросшие огурцы на зиму «Пальчики оближешь» готовы. Убирайте на хранение!
Огурцы в собственном соку
Огурцы в собственном соку – это оригинальная заготовка для вашего домашнего или праздничного стола. Готовый продукт выйдет сочным, насыщенным по вкусу и ароматным. Угощение прекрасно дополнит горячие блюда и послужит интересной самостоятельной закуской. Берите на заметку!
Время готовки – 16 дней
Время приготовления – 30 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
- Огурец – 0,8-0,9 кг.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Перец чили – 1 шт.
- Соль – 1 ст.л.
- Листья черной смородины – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для приготовления огурцов в собственном соку первым делом вымачиваем плоды в холодной воде. Можно оставить их на 1-2 часа.
Шаг 2. Делим огурцы на две части. Красивые и аккуратные огурцы пойдут в банку целиком. С них срезаем кончики. Остальные пойдут для приготовления сока.
Шаг 3. Аккуратные огурцы выкладываем в стерилизованную банку.
Шаг 4. Остальные огурцы режем кружочками и складываем в кастрюлю.
Шаг 5. Дополняем огурцы зубчиками чеснока.
Шаг 6. Сюда же выкладываем кусочки острого перца.
Шаг 7. Дополняем содержимое солью.
Шаг 8. Измельчаем содержимое с помощью погружного блендера.
Шаг 9. Перемешиваем огуречный сок для растворения сухого продукта.
Шаг 10. Выливаем заготовку в огурцы. Сверху закрываем содержимое ошпаренными листочками черной смородины.
Шаг 11. Прикрываем банку чистой тканью и оставляем при комнатной температуре на 1-2 дня. Дальше закрываем крышкой и ставим на хранение в темное место на 2 недели.
Шаг 12. Огурцы в собственном соку готовы. Убирайте заготовку на хранение в прохладное место.
Огурцы по-корейски на зиму
Огурцы по-корейски на зиму – это очень сочная, насыщенная по вкусу и в меру пикантная заготовка для домашнего или праздничного стола. Аппетитное угощение можно просто есть с хлебом или подавать как дополнение к горячим блюдам. Обязательно попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту.
Время готовки – 1 сутки
Время приготовления – 30 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
- Огурец – 2 кг.
- Морковь – 500 гр.
- Сахар – 0,5 ст.
- Соль – 1 ст.л.
- Масло растительное – 0,5 ст.
- Уксус 9% – 4 ст.л.
- Чеснок – 10 зубчиков.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим ингредиенты для приготовления огурцов по-корейски на зиму.
Шаг 2. Предварительно вымачиваем огурцы в ледяной воде три часа.
Шаг 3. После овощи промываем, срезаем с них хвостики.
Шаг 4. Каждый плод нарезаем четвертинками. Необходимо получить аккуратные некрупные брусочки.
Шаг 5. Очищенную морковь натираем на терке для корейской моркови. Выкладываем морковь к огурцам.
Шаг 6. Любым удобным способом измельчаем чеснок.
Шаг 7. Кладем к овощам чеснок, соль и сахар.
Шаг 8. Поливаем растительным маслом и столовым уксусом.
Шаг 9. Перемешиваем содержимое для равномерного распределения всех специй.
Шаг 10. Закрываем заготовку пищевой пленкой и убираем ее на сутки в холодильник.
Шаг 11. Банки хорошо промываем и стерилизуем. Крышки кипятим.
Шаг 12. Спустя сутки салат выделит много сока и будет готов. Перемешиваем его еще раз.
Шаг 13. Раскладываем массу по стерилизованным банкам.
Шаг 14. Заливаем овощи выделившимся соком-маринадом.
Шаг 15. Прикрываем банки крышками и ставим в большую кастрюлю с поленцем на дне и водой. Доводим воду до кипения и после стерилизуем заготовки. Время стерилизации пол-литровых банок – 10 минут.
Шаг 16. Аккуратно достаем банки из кипящей воды. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.
Шаг 17. Огурцы по-корейски на зиму готовы. Убирайте на хранение.
Заготовка огурцов с горчицей в банках
Заготовка огурцов с горчицей в банках – это оригинальное и аппетитное угощение для вашего стола. Такой продукт можно подавать с картофельным пюре и другими горячими гарнирами. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенный рецепт из нашей подборки с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 3 часа 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
- Огурец – 4 кг.
- Сахар – 200 гр.
- Уксус 9% – 200 мл.
- Масло растительное – 200 мл.
- Порошок горчичный – 2 ст.л.
- Корень хрена тертый – 1 ст.л.
- Соль – 2 ст.л.
- Перец черный молотый – 2 ч.л.
- Чеснок – 2 головки.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для заготовки огурцов с горчицей в банках отмеряем нужное количество огурцов, промываем их под водой и срезаем кончики.
Шаг 2. Дальше плоды разделываем на четвертинки. Складываем их в большую кастрюлю.
Шаг 3. Дополняем овощ измельченным чесноком, зеленью, горчичным порошком, солью, сахаром, тертым хреном, уксусом и растительным маслом.
Шаг 4. Перемешиваем содержимое и оставляем мариноваться на 2-3 часа. В процессе заготовку перемешиваем несколько раз.
Шаг 5. Раскладываем заготовки по стерилизованным банкам. Заливаем их выделившимся маринадом.
Шаг 6. Прикрываем банки крышками и ставим в большую кастрюлю с полотенцем на дне и водой. Доводим воду до кипения и после стерилизуем заготовки. Время стерилизации пол-литровых банок – 15 минут. Аккуратно достаем банки из кипящей воды. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.
Шаг 7. Заготовка огурцов с горчицей в банках готова. Можно убирать на хранение.
Огурцы в томатной заливке на зиму
Огурцы в томатной заливке на зиму – это простая и вкусная заготовка для вашего домашнего или праздничного стола. Готовый продукт выйдет сочным, в меру хрустящим и насыщенным по вкусу. Он дополнит многие горячие блюда и послужит интересной самостоятельной закуской. Берите на заметку пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6 л.
Ингредиенты:
- Огурец – 3 кг.
- Помидоры – 2,5 кг.
- Перец болгарский – 300 гр.
- Чеснок – 10 зубчиков.
- Корень хрена – 30 гр.
- Листья хрена – 2 шт.
- Зонтик укропа – 4 шт.
- Лист лавровый – 4 шт.
- Перец черный горошек – 10 шт.
- Вода – 1 л.
- Сахар – 3 ст.л.
- Соль – 4 ст.л.
- Уксус 9% – 4 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для приготовления огурцов в томатной заливке на зиму первым делом выбираем подходящие огурцы и вымачиваем их в холодной воде около четырех часов.
Шаг 2. Делаем на помидорах крестообразные надрезы, ошпариваем их кипятком и очищаем от кожуры. Дальше плоды измельчаем до однородности.
Шаг 3. Нарезаем болгарский перец, чеснок и корень хрена.
Шаг 4. В стерилизованные банки укладываем зелень, огурцы, чеснок, хрен и кусочки перцев.
Шаг 5. Заливаем содержимое кипятком и даем полностью остыть. Повторяем процедуру еще раз.
Шаг 6. Соединяем томатную массу с водой. Кипятим ее. В каждую банку добавляем соль, сахар и уксус. Заливаем все это томатной смесью и закатываем.
Шаг 7. Переворачиваем банки вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.
Шаг 8. Огурцы в томатной заливке на зиму готовы. Убирайте на хранение в прохладное место.