Огурцы «Пальчики оближешь» на зиму – это любимая многими универсальная заготовка для вашего стола. Такое угощение подходит к обеденным домашним блюдам, также можно подавать в качестве холодной закуски к праздничному столу. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Соленые огурцы «Пальчики оближешь» на зиму

Соленые огурцы «Пальчики оближешь» на зиму – это универсальная заготовка для вашего домашнего или праздничного стола. Готовый продукт выйдет сочным, в меру хрустящим и насыщенным по вкусу. Он дополнит многие горячие блюда и послужит интересной самостоятельной закуской.

Ингредиенты –+3 л.

Огурец 1.5 кг

Листья черной смородины по вкусу

Листья вишни по вкусу

Листья хрена 1 шт.

Зонтики укропа по вкусу

Чеснок по вкусу

Перец чёрный горошек по вкусу

Соль 2 ст.л.

Сахар-песок 1 ст.л.

Вода 1 л.

Шаги 40 мин.

Для заготовки соленых огурцов «Пальчики оближешь» на зиму предварительно вымачиваем овощ в холодной воде около четырех часов. После его промываем и срезаем кончики. Подготовим зелень по списку. Ее промываем под водой и обсушиваем. Очищаем зубчики чеснока и разделываем их на тонкие пластинки. По стерилизованным банкам раскладываем промытую зелень. Выкладываем кусочки чеснока и горошины перца. Промытые огурцы плотно выкладываем в банки. Для рассола на 1 литр воды всыпаем соль в холодную ранее кипяченую воду. Сюда же добавляем указанное количество сахара. Размешиваем до растворения сухих ингредиентов. Заливаем огурцы холодным рассолом. Закрываем капроновыми крышками. Соленые огурцы «Пальчики оближешь» на зиму готовы. Уносите на хранение в холодильник или холодный погреб!

Салат из огурцов «Пальчики оближешь» на зиму

Салат из огурцов «Пальчики оближешь» на зиму получается невероятно сочным и насыщенным. Такой продукт очень вкусно подавать с горячими гарнирами. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенный рецепт из нашей подборки с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Огурец – 1 кг.

Лук репчатый – 500 гр.

Соль – 20 гр.

Сахар – 15 гр.

Масло растительное нерафинированное – 65 мл.

Перец черный горошек – 2 ч.л.

Уксус яблочный – 30 мл.

Перец чили – 1 шт.

Гвоздика – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для салата из огурцов «Пальчики оближешь» на зиму подготовим ингредиенты и простерилизуем банки. Крышки кипятим несколько минут.

Шаг 2. Огурцы предварительно вымачиваем в холодной воде несколько часов. После промываем их и срезаем кончики.

Шаг 3. Нарезаем овощ тонкими кружочками.

Шаг 4. Репчатый лук режем перьями и отправляем к огурцам.

Шаг 5. Посыпаем овощи солью и сахаром. Перемешиваем.

Шаг 6. Устанавливаем сверху груз и оставляем заготовку на три часа до выделения сока.

Шаг 7. На дно банки вливаем растительное масло.

Шаг 8. Плотно укладываем сюда овощной салат. Добавляем сюда горошины перца, гвоздику и кусочки чили.

Шаг 9. Вливаем в банку яблочный уксус.

Шаг 10. Сок, который выделился из овощей, кипятим в кастрюле. Выливаем эту жидкость в салат.

Шаг 11. Заготовку ставим в кастрюлю, дно которой устилаем полотенцем, заливаем водой. Стерилизуем 12 минут после закипания. После банку закрываем крышкой, переворачиваем, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 12. Салат из огурцов «Пальчики оближешь» на зиму готов. Можно убирать на хранение!

Икра из огурцов «Пальчики оближешь»

Икра из огурцов «Пальчики оближешь» — это оригинальная заготовка, которую точно стоит взять на заметку. Такое сочное и ароматное угощение приятно удивит ваших домашних или гостей. Для приготовления обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Огурец – 2 кг.

Паста томатная – 4 ст.л.

Масло растительное – 100 мл.

Чеснок – 10 зубчиков.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Сельдерей черешковый – 400 гр.

Морковь – 1 кг.

Перец болгарский – 300 гр.

Лук репчатый – 1 кг.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для приготовления икры из огурцов «Пальчики оближешь». Огурцы хорошо промываем, морковь очищаем от кожуры и также промываем под водой.

Шаг 2. Огурцы режем произвольными кусочками. Складываем их в кастрюлю, заливаем 100 мл воды и тушим около 20 минут для большего выделения сока.

Шаг 3. Морковь режем пластинками и томим в сковороде с растительным маслом до мягкости.

Шаг 4. Нарезаем сельдерей, сладкий перец, чеснок и лук. Все овощи также томим на растительном масле до мягкого состояния около 15 минут.

Шаг 5. Дополняем овощи томатной пастой, перемешиваем и томим еще около трех-пяти минут.

Шаг 6. Соединяем все подготовленные компоненты и перебиваем их блендером до однородного состояния.

Шаг 7. Дополняем массу солью и специями. Вымешиваем и томим на небольшом огне около 40-50 минут. В процессе заготовку периодически помешиваем.

Шаг 8. Разливаем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками, переворачиваем, прикрываем полотенцем и оставляем до полного остывания.

Шаг 9. Икра из огурцов «Пальчики оближешь» готова. Убирайте на хранение оригинальное угощение.

Салат из огурцов с луком на зиму

Салат из огурцов с луком на зиму – это аппетитная и очень вкусная заготовка для вашего домашнего или праздничного стола. Готовый продукт выйдет сочным, в меру хрустящим и насыщенным по вкусу. Он дополнит многие горячие блюда и послужит интересной самостоятельной закуской. Попробуйте!

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Огурец – 1 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Масло растительное – 100 мл.

Уксус 9% – 70 мл.

Сахар – 1,5 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Лист лавровый – по вкусу.

Перец черный горошек – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для приготовления салата из огурцов с луком на зиму.

Шаг 2. Огурцы хорошо промываем и нарезаем кружочками.

Шаг 3. Дополняем их четвертинками репчатого лука.

Шаг 4. Выкладываем в овощи сахар, соль, горошины перца и лавровые листки.

Шаг 5. Вливаем растительное масло и столовый уксус.

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем заготовку. Оставляем настаиваться два часа.

Шаг 7. Переливаем угощение в стерилизованную банку.

Шаг 8. Ставим заготовку в кастрюлю с полотенцем на дне и водой. Стерилизуем около 20 минут после закипания, затем закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 9. Салат из огурцов с луком на зиму готов. Можно уносить на хранение в прохладное место.

Хрустящие маринованные огурцы на зиму

Хрустящие маринованные огурцы на зиму получаются невероятно сочными и интересными. Такой продукт идеально дополнит горячие гарниры и мясные блюда. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенный рецепт из нашей подборки с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Огурец – 8 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Перец черный горошек – 4 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Петрушка – 3 ветки.

Семена укропа – 1 щепотка.

Вода – 1 л.

Соль – 5 ч.л.

Сахар – 4 ч.л.

Укус 9% – 60 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы приготовить хрустящие маринованные огурцы на зиму, первым делом вымочите их в ледяной воде в течение 30 минут.

Шаг 2. Подготовим остальные ингредиенты (количество указано на одну литровую банку). В стерилизованную банку укладываем зубчики чеснока, семена укропа, петрушку, горошины перца и лавровый лист.

Шаг 3. Промываем огурцы, срезаем с них кончики. Выкладываем овощ в банку, заливаем кипятком и настаиваем 10 минут.

Шаг 4. Для маринада в кастрюлю отправляем соль, сахар и столовый 9-процентный уксус.

Шаг 5. Вливаем воду и доводим все до кипения. Размешиваем, чтобы сухие ингредиенты растворились.

Шаг 6. Сливаем воду с огурцов. Заливаем их горячим маринадом. Закрываем крышкой, переворачиваем, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 7. Хрустящие маринованные огурцы на зиму готовы. Убирайте на хранение в прохладной воде.

Переросшие огурцы на зиму «Пальчики оближешь»

Переросшие огурцы на зиму «Пальчики оближешь» выходят невероятно аппетитными и сочными. Такой продукт очень вкусно подавать с картофельным пюре и другими горячими гарнирами. Обязательно берите на заметку проверенный рецепт из нашей подборки с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 3 часа 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Огурец, переросший очищенный – 2 кг.

Петрушка – 1 пучок.

Сахар – 100 гр.

Соль – 2 ст.л. (без горки)

Масло растительное – 100 мл.

Уксус 9% – 100 мл.

Перец черный молотый – 1 ст.л.

Чеснок – 1 головка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления переросших огурцов на зиму «Пальчики оближешь» отмеряем необходимое количество крупных овощей и промываем их под водой.

Шаг 2. Снимаем с переросших огурцов кожуру. Очищенные плоды разделываем на небольшие кусочки.

Шаг 3. Складываем куски огурцов в глубокую миску. Дополняем продукт измельченной петрушкой, чесноком, сахаром и солью. Поливаем растительным маслом и столовым уксусом.

Шаг 4. Перемешиваем содержимое и оставляем на три часа для маринования.

Шаг 5. В процессе салат периодически помешиваем, чтобы все специи равномерно распределились.

Шаг 6. Разливаем угощение по стерилизованным банкам.

Шаг 7. Прикрываем заготовки крышками и ставим их в большую кастрюлю с полотенцем на дне. Вливаем воду по плечики банок, доводим до кипения и стерилизуем заготовки. На пол-литровые уйдет 10 минут, на литровые – 15 минут.

Шаг 8. Достаем заготовки из кипятка. Закручиваем крышками, переворачиваем вверх дном, прикрываем полотенцем и оставляем до полного остывания.

Шаг 9. Переросшие огурцы на зиму «Пальчики оближешь» готовы. Убирайте на хранение!

Огурцы в собственном соку

Огурцы в собственном соку – это оригинальная заготовка для вашего домашнего или праздничного стола. Готовый продукт выйдет сочным, насыщенным по вкусу и ароматным. Угощение прекрасно дополнит горячие блюда и послужит интересной самостоятельной закуской. Берите на заметку!

Время готовки – 16 дней

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Огурец – 0,8-0,9 кг.

Чеснок – 4 зубчика.

Перец чили – 1 шт.

Соль – 1 ст.л.

Листья черной смородины – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления огурцов в собственном соку первым делом вымачиваем плоды в холодной воде. Можно оставить их на 1-2 часа.

Шаг 2. Делим огурцы на две части. Красивые и аккуратные огурцы пойдут в банку целиком. С них срезаем кончики. Остальные пойдут для приготовления сока.

Шаг 3. Аккуратные огурцы выкладываем в стерилизованную банку.

Шаг 4. Остальные огурцы режем кружочками и складываем в кастрюлю.

Шаг 5. Дополняем огурцы зубчиками чеснока.

Шаг 6. Сюда же выкладываем кусочки острого перца.

Шаг 7. Дополняем содержимое солью.

Шаг 8. Измельчаем содержимое с помощью погружного блендера.

Шаг 9. Перемешиваем огуречный сок для растворения сухого продукта.

Шаг 10. Выливаем заготовку в огурцы. Сверху закрываем содержимое ошпаренными листочками черной смородины.

Шаг 11. Прикрываем банку чистой тканью и оставляем при комнатной температуре на 1-2 дня. Дальше закрываем крышкой и ставим на хранение в темное место на 2 недели.

Шаг 12. Огурцы в собственном соку готовы. Убирайте заготовку на хранение в прохладное место.

Огурцы по-корейски на зиму

Огурцы по-корейски на зиму – это очень сочная, насыщенная по вкусу и в меру пикантная заготовка для домашнего или праздничного стола. Аппетитное угощение можно просто есть с хлебом или подавать как дополнение к горячим блюдам. Обязательно попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 сутки

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Огурец – 2 кг.

Морковь – 500 гр.

Сахар – 0,5 ст.

Соль – 1 ст.л.

Масло растительное – 0,5 ст.

Уксус 9% – 4 ст.л.

Чеснок – 10 зубчиков.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для приготовления огурцов по-корейски на зиму.

Шаг 2. Предварительно вымачиваем огурцы в ледяной воде три часа.

Шаг 3. После овощи промываем, срезаем с них хвостики.

Шаг 4. Каждый плод нарезаем четвертинками. Необходимо получить аккуратные некрупные брусочки.

Шаг 5. Очищенную морковь натираем на терке для корейской моркови. Выкладываем морковь к огурцам.

Шаг 6. Любым удобным способом измельчаем чеснок.

Шаг 7. Кладем к овощам чеснок, соль и сахар.

Шаг 8. Поливаем растительным маслом и столовым уксусом.

Шаг 9. Перемешиваем содержимое для равномерного распределения всех специй.

Шаг 10. Закрываем заготовку пищевой пленкой и убираем ее на сутки в холодильник.

Шаг 11. Банки хорошо промываем и стерилизуем. Крышки кипятим.

Шаг 12. Спустя сутки салат выделит много сока и будет готов. Перемешиваем его еще раз.

Шаг 13. Раскладываем массу по стерилизованным банкам.

Шаг 14. Заливаем овощи выделившимся соком-маринадом.

Шаг 15. Прикрываем банки крышками и ставим в большую кастрюлю с поленцем на дне и водой. Доводим воду до кипения и после стерилизуем заготовки. Время стерилизации пол-литровых банок – 10 минут.

Шаг 16. Аккуратно достаем банки из кипящей воды. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.

Шаг 17. Огурцы по-корейски на зиму готовы. Убирайте на хранение.

Заготовка огурцов с горчицей в банках

Заготовка огурцов с горчицей в банках – это оригинальное и аппетитное угощение для вашего стола. Такой продукт можно подавать с картофельным пюре и другими горячими гарнирами. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенный рецепт из нашей подборки с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 3 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Огурец – 4 кг.

Сахар – 200 гр.

Уксус 9% – 200 мл.

Масло растительное – 200 мл.

Порошок горчичный – 2 ст.л.

Корень хрена тертый – 1 ст.л.

Соль – 2 ст.л.

Перец черный молотый – 2 ч.л.

Чеснок – 2 головки.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки огурцов с горчицей в банках отмеряем нужное количество огурцов, промываем их под водой и срезаем кончики.

Шаг 2. Дальше плоды разделываем на четвертинки. Складываем их в большую кастрюлю.

Шаг 3. Дополняем овощ измельченным чесноком, зеленью, горчичным порошком, солью, сахаром, тертым хреном, уксусом и растительным маслом.

Шаг 4. Перемешиваем содержимое и оставляем мариноваться на 2-3 часа. В процессе заготовку перемешиваем несколько раз.

Шаг 5. Раскладываем заготовки по стерилизованным банкам. Заливаем их выделившимся маринадом.

Шаг 6. Прикрываем банки крышками и ставим в большую кастрюлю с полотенцем на дне и водой. Доводим воду до кипения и после стерилизуем заготовки. Время стерилизации пол-литровых банок – 15 минут. Аккуратно достаем банки из кипящей воды. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Заготовка огурцов с горчицей в банках готова. Можно убирать на хранение.

Огурцы в томатной заливке на зиму

Огурцы в томатной заливке на зиму – это простая и вкусная заготовка для вашего домашнего или праздничного стола. Готовый продукт выйдет сочным, в меру хрустящим и насыщенным по вкусу. Он дополнит многие горячие блюда и послужит интересной самостоятельной закуской. Берите на заметку пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6 л.

Ингредиенты:

Огурец – 3 кг.

Помидоры – 2,5 кг.

Перец болгарский – 300 гр.

Чеснок – 10 зубчиков.

Корень хрена – 30 гр.

Листья хрена – 2 шт.

Зонтик укропа – 4 шт.

Лист лавровый – 4 шт.

Перец черный горошек – 10 шт.

Вода – 1 л.

Сахар – 3 ст.л.

Соль – 4 ст.л.

Уксус 9% – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления огурцов в томатной заливке на зиму первым делом выбираем подходящие огурцы и вымачиваем их в холодной воде около четырех часов.

Шаг 2. Делаем на помидорах крестообразные надрезы, ошпариваем их кипятком и очищаем от кожуры. Дальше плоды измельчаем до однородности.

Шаг 3. Нарезаем болгарский перец, чеснок и корень хрена.

Шаг 4. В стерилизованные банки укладываем зелень, огурцы, чеснок, хрен и кусочки перцев.

Шаг 5. Заливаем содержимое кипятком и даем полностью остыть. Повторяем процедуру еще раз.

Шаг 6. Соединяем томатную массу с водой. Кипятим ее. В каждую банку добавляем соль, сахар и уксус. Заливаем все это томатной смесью и закатываем.

Шаг 7. Переворачиваем банки вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.

Шаг 8. Огурцы в томатной заливке на зиму готовы. Убирайте на хранение в прохладное место.