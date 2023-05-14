Огурцы по-фински на зиму

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Огурцы по-фински на зиму – это особый вид заготовки молодых и колючих плодов, который подразумевает предварительную нарезку и особый маринад, в состав которого входят различные пряности, соль, сахарный песок и другие добавки. Такая закуска пользуется спросом, как во время семейного обеда, так и за праздничным столом, но это и неудивительно, потому как хрустящие ломтики идеально дополняют различные гарниры и основные блюда.

Маринованные огурцы по-фински на зиму

Маринованные огурцы по-фински на зиму – это прекрасный способ переработки изобилия урожая, потому как, открыв такую баночку и сварив молодой картошки, у вас менее чем за час на столе окажется вкусный и питательный обед либо ужин, который понравится всем без исключения.

Огурцы по-фински на зиму

Ингредиенты –+3 л.

  • На 3 литровые банки:
  • Огурец 2.3 кг
  • Соль 3 ст.л.
  • Сахар-песок 200 гр.
  • Уксус яблочный 6% 250 мл.
  • Вода 1.5 л.
  • Горчица французская 2 ч.л.
  • Лавровый лист 3 шт.

Шаги 40 мин.

  1. Огурцы по-фински на зиму

    Как начать готовить огурцы по-фински на зиму? Подготавливаем продуктовый набор, при необходимости замачиваем плоды в холодной воде на несколько часов.

  2. Огурцы по-фински на зиму

    Срезаем у огурцов хвостики и режем толстенькими колечками.

  3. Огурцы по-фински на зиму

    Параллельно в сотейнике доводим воду до кипения, забрасываем горчицу, соль, сахарный песок и лаврушку, кипятим на умеренном пламени 4 минуты, выливаем уксус и повторно доводим до активного бурления.

  4. Огурцы по-фински на зиму

    В ароматный раствор погружаем огуречную нарезку, под крышкой даем закипеть.

  5. Огурцы по-фински на зиму

    Томим содержимое огнеупорной емкости на протяжении четырех минут.

  6. Огурцы по-фински на зиму

    Распределяем огурчики по банкам и заливаем маринадом, плотно завинчиваем стерильной крышкой.

  7. Огурцы по-фински на зиму

    Емкости переворачиваем вверх дном и оборачиваем в теплое одеяло для постепенного охлаждения.

  8. Огурцы по-фински на зиму

    Приятного аппетита!

Резаные огурцы по-фински на зиму – самый вкусный рецепт

Резаные огурцы по-фински на зиму – это очень простая и вкусная заготовка, которая отлично хранится даже при комнатной температуре и избавит вас от необходимости, покупать свежие овощи в холодный период года, когда цена достигает небес. Обязательно попробуйте, и вы не пожалеете!

Время готовки – 3 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 1,5 кг.
  • Горчица в зернах – 2 ч.л.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Вода – 1 л.
  • Уксус столовый 9% – 100 мл.
  • Лист лавра – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для того чтобы закуска была хрустящей, заливаем плоды большим количеством воды и оставляем на два часа, а в это время стерилизуем банки.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 2. Срезаем хвостики с двух концов, разрезаем огурцы на шайбы, толщиной не более трех сантиметров.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 3. В ковшике кипятим воду с добавлением лавра, соли, сахара и горчицы, выливаем уксус и перемешиваем.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 4. Выкладываем огурчики в кипящую смесь и провариваем около 5 минут при умеренном нагреве.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 5. Большой ложкой распределяем овощи по банкам и заливаем рассолом.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 6. Закатываем банки и ставим на крышки под одеялом до полного остывания.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 7. Остывшие огурцы убираем в место хранения. Приятного аппетита!

Огурцы по-фински на зиму

Огурцы по-фински с семенами горчицы на зиму

Огурцы по-фински с семенами горчицы на зиму, дополненные ломтиками чеснока, ароматной зеленью и лавровым листом – это заготовка, которая покорит ваши вкусовые рецепторы еще во время снятия первой пробы. Разнообразьте свой привычный рацион, и вы останетесь довольны!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 3 кг.
  • Вода – 3 л.
  • Семена горчицы – 2-3 ч.л.
  • Лист лавровый – 3 шт.
  • Соль – 6 ст.л.
  • Сахар-песок – 350 гр.
  • Уксус столовый 9% – 350 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Плотные, только что с грядки огурчики, разрезаем на 4-6 частей, в зависимости от размера, предварительно удалив «попки».

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 2. Для приготовления маринада в объемной кастрюле доводим до кипения необходимое количество воды, сдабриваем солью, сахаром, лаврушкой и семенами горчицы, подливаем уксус.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 3. В повторно закипевший маринад высыпаем огурчики и томим до изменения цвета (3-5 минут), параллельно кипятим крышки.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 4. Вооружаемся черпаком и распределяем содержимое огнеупорной посуды по стерильным банкам вместе с жидкостью и пряностями.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 5. Плотно закручиваем крышками и переворачиваем вверх дном, накрываем пледом и оставляем в таком положении примерно на сутки.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 6. Остывшие заготовки переносим в погреб либо подвал. Приятного аппетита!

Огурцы по-фински на зиму

Огурцы по-фински с яблочным укусом

Огурцы по-фински с яблочным уксусом – это в меру пикантная, хрустящая и до невозможности ароматная закуска, которая станет украшением стола, как во время семейного обеда, так и за праздничным столом. Для эстетичного вида рекомендуется использование фигурного ножа.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 600 гр.
  • Уксус яблочный – 30 мл.
  • Вода – 700 мл.
  • Приправа для засолки – 1 ч.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соль – 1 ст.л. без горки
  • Сахар-песок – 2 ст.л. без горки
  • Листья вишни – 1 шт.
  • Зонтик укропа – 1 шт.
  • Листья хрена – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. За 3-4 часа до начала готовки заливаем промытые овощи ледяной водой.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 2. Напитавшиеся жидкостью плоды, нарезаем произвольными ломтиками.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 3. Тщательно вымываем банку с содой и стерилизуем любым удобным способом, на дно забрасываем пряности и зелень.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 4. Заполняем емкость овощной нарезкой, рекомендуется пару раз встряхнуть баночку, чтобы огурцы уплотнились.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 5. Заливаем содержимое банки кипятком и, прикрыв крышкой, оставляем на 10 минут. После, жидкость сливаем обратно в кастрюлю, доводим до кипения, и повторяем процедуру.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 6. Слив воду во второй раз, высыпаем сахарный песок и соль.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 7. Томим раствор около минуты и вливаем уксус, перемешиваем и убираем с конфорки.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 8. Распределяем маринад по банкам и плотно закупориваем. Ставим на крышки и заворачиваем в махровое полотенце до полного остывания. Приятного аппетита!

Огурцы по-фински на зиму

Резаные огурцы с сухой горчицей на зиму

Резаные огурцы с сухой горчицей на зиму покоряют своим кисло-сладким вкусом и ярким насыщенным ароматом, который заполнит весь ваш дом еще в процессе тепловой обработки. Закуска чем-то напоминает блюда азиатской кухни, хоть и не отличается особой остротой.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

На 2 литровые банки:

  • Огурцы – 1,3 кг.
  • Луковица – 1 шт.
  • Горчица сухая – 2 ч.л.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 3 ст.л.
  • Уксус 9% – 150 мл.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Карри – 3 ч.л.
  • Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем овощи под струей воды, избавляясь от пыли и шипов.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 2. На дно каждый чистой банки кладем ломтики лука и высыпаем по чайной ложке горчицы в семенах.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 3. Нарезаем огурчики колечками толщиной не более сантиметра и плотно заполняем емкости.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 4. В кастрюлю с водой отправляем соль, лавр, сахарный песок и уксус – доводим до кипения, добавляем карри и томим еще около 2-3 минут.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 5. Переливаем маринад в банки и прикрываем крышками.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 6. Стерилизуем заготовки в кастрюле, дно которой устилаем полотенцем, в кипящей воде на протяжении 10 минут.

Огурцы по-фински на зиму

Шаг 7. Закатки герметично закрываем стерильными крышками и переворачиваем вверх дном, накрыв пледом до полного остывания. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Огурцы по-фински на зиму

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