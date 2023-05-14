Огурцы по-фински на зиму – это особый вид заготовки молодых и колючих плодов, который подразумевает предварительную нарезку и особый маринад, в состав которого входят различные пряности, соль, сахарный песок и другие добавки. Такая закуска пользуется спросом, как во время семейного обеда, так и за праздничным столом, но это и неудивительно, потому как хрустящие ломтики идеально дополняют различные гарниры и основные блюда.

Маринованные огурцы по-фински на зиму

Маринованные огурцы по-фински на зиму – это прекрасный способ переработки изобилия урожая, потому как, открыв такую баночку и сварив молодой картошки, у вас менее чем за час на столе окажется вкусный и питательный обед либо ужин, который понравится всем без исключения.

Ингредиенты –+3 л.

На 3 литровые банки:

Огурец 2.3 кг

Соль 3 ст.л.

Сахар-песок 200 гр.

Уксус яблочный 6% 250 мл.

Вода 1.5 л.

Горчица французская 2 ч.л.

Лавровый лист 3 шт.

Шаги 40 мин.

Как начать готовить огурцы по-фински на зиму? Подготавливаем продуктовый набор, при необходимости замачиваем плоды в холодной воде на несколько часов. Срезаем у огурцов хвостики и режем толстенькими колечками. Параллельно в сотейнике доводим воду до кипения, забрасываем горчицу, соль, сахарный песок и лаврушку, кипятим на умеренном пламени 4 минуты, выливаем уксус и повторно доводим до активного бурления. В ароматный раствор погружаем огуречную нарезку, под крышкой даем закипеть. Томим содержимое огнеупорной емкости на протяжении четырех минут. Распределяем огурчики по банкам и заливаем маринадом, плотно завинчиваем стерильной крышкой. Емкости переворачиваем вверх дном и оборачиваем в теплое одеяло для постепенного охлаждения. Приятного аппетита!

Резаные огурцы по-фински на зиму – самый вкусный рецепт

Резаные огурцы по-фински на зиму – это очень простая и вкусная заготовка, которая отлично хранится даже при комнатной температуре и избавит вас от необходимости, покупать свежие овощи в холодный период года, когда цена достигает небес. Обязательно попробуйте, и вы не пожалеете!

Время готовки – 3 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 1,5 кг.

Горчица в зернах – 2 ч.л.

Сахар-песок – 100 гр.

Соль – 2 ст.л.

Вода – 1 л.

Уксус столовый 9% – 100 мл.

Лист лавра – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для того чтобы закуска была хрустящей, заливаем плоды большим количеством воды и оставляем на два часа, а в это время стерилизуем банки.

Шаг 2. Срезаем хвостики с двух концов, разрезаем огурцы на шайбы, толщиной не более трех сантиметров.

Шаг 3. В ковшике кипятим воду с добавлением лавра, соли, сахара и горчицы, выливаем уксус и перемешиваем.

Шаг 4. Выкладываем огурчики в кипящую смесь и провариваем около 5 минут при умеренном нагреве.

Шаг 5. Большой ложкой распределяем овощи по банкам и заливаем рассолом.

Шаг 6. Закатываем банки и ставим на крышки под одеялом до полного остывания.

Шаг 7. Остывшие огурцы убираем в место хранения. Приятного аппетита!

Огурцы по-фински с семенами горчицы на зиму

Огурцы по-фински с семенами горчицы на зиму, дополненные ломтиками чеснока, ароматной зеленью и лавровым листом – это заготовка, которая покорит ваши вкусовые рецепторы еще во время снятия первой пробы. Разнообразьте свой привычный рацион, и вы останетесь довольны!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 3 кг.

Вода – 3 л.

Семена горчицы – 2-3 ч.л.

Лист лавровый – 3 шт.

Соль – 6 ст.л.

Сахар-песок – 350 гр.

Уксус столовый 9% – 350 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Плотные, только что с грядки огурчики, разрезаем на 4-6 частей, в зависимости от размера, предварительно удалив «попки».

Шаг 2. Для приготовления маринада в объемной кастрюле доводим до кипения необходимое количество воды, сдабриваем солью, сахаром, лаврушкой и семенами горчицы, подливаем уксус.

Шаг 3. В повторно закипевший маринад высыпаем огурчики и томим до изменения цвета (3-5 минут), параллельно кипятим крышки.

Шаг 4. Вооружаемся черпаком и распределяем содержимое огнеупорной посуды по стерильным банкам вместе с жидкостью и пряностями.

Шаг 5. Плотно закручиваем крышками и переворачиваем вверх дном, накрываем пледом и оставляем в таком положении примерно на сутки.

Шаг 6. Остывшие заготовки переносим в погреб либо подвал. Приятного аппетита!

Огурцы по-фински с яблочным укусом

Огурцы по-фински с яблочным уксусом – это в меру пикантная, хрустящая и до невозможности ароматная закуска, которая станет украшением стола, как во время семейного обеда, так и за праздничным столом. Для эстетичного вида рекомендуется использование фигурного ножа.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Огурцы – 600 гр.

Уксус яблочный – 30 мл.

Вода – 700 мл.

Приправа для засолки – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – 1 ст.л. без горки

Сахар-песок – 2 ст.л. без горки

Листья вишни – 1 шт.

Зонтик укропа – 1 шт.

Листья хрена – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. За 3-4 часа до начала готовки заливаем промытые овощи ледяной водой.

Шаг 2. Напитавшиеся жидкостью плоды, нарезаем произвольными ломтиками.

Шаг 3. Тщательно вымываем банку с содой и стерилизуем любым удобным способом, на дно забрасываем пряности и зелень.

Шаг 4. Заполняем емкость овощной нарезкой, рекомендуется пару раз встряхнуть баночку, чтобы огурцы уплотнились.

Шаг 5. Заливаем содержимое банки кипятком и, прикрыв крышкой, оставляем на 10 минут. После, жидкость сливаем обратно в кастрюлю, доводим до кипения, и повторяем процедуру.

Шаг 6. Слив воду во второй раз, высыпаем сахарный песок и соль.

Шаг 7. Томим раствор около минуты и вливаем уксус, перемешиваем и убираем с конфорки.

Шаг 8. Распределяем маринад по банкам и плотно закупориваем. Ставим на крышки и заворачиваем в махровое полотенце до полного остывания. Приятного аппетита!

Резаные огурцы с сухой горчицей на зиму

Резаные огурцы с сухой горчицей на зиму покоряют своим кисло-сладким вкусом и ярким насыщенным ароматом, который заполнит весь ваш дом еще в процессе тепловой обработки. Закуска чем-то напоминает блюда азиатской кухни, хоть и не отличается особой остротой.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

На 2 литровые банки:

Огурцы – 1,3 кг.

Луковица – 1 шт.

Горчица сухая – 2 ч.л.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Уксус 9% – 150 мл.

Лист лавра – 2 шт.

Карри – 3 ч.л.

Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем овощи под струей воды, избавляясь от пыли и шипов.

Шаг 2. На дно каждый чистой банки кладем ломтики лука и высыпаем по чайной ложке горчицы в семенах.

Шаг 3. Нарезаем огурчики колечками толщиной не более сантиметра и плотно заполняем емкости.

Шаг 4. В кастрюлю с водой отправляем соль, лавр, сахарный песок и уксус – доводим до кипения, добавляем карри и томим еще около 2-3 минут.

Шаг 5. Переливаем маринад в банки и прикрываем крышками.

Шаг 6. Стерилизуем заготовки в кастрюле, дно которой устилаем полотенцем, в кипящей воде на протяжении 10 минут.

Шаг 7. Закатки герметично закрываем стерильными крышками и переворачиваем вверх дном, накрыв пледом до полного остывания. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!