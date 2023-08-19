Огурцы по-грузински на зиму – это вариант популярной заготовки-салата кавказской кухни на основе нарезки свежих огурцов, тушенных в томатной заливке, вкус которой дополняется большим количеством пряной зелени, чеснока и перца. Помидоры выбираются зрелые, с насыщенным цветом и ароматом. Все ингредиенты берутся свежие и качественные. Для консервации используется уксус. Огурцы по-грузински идеально дополнят любое мясное блюдо.

Огурцы по-грузински на зиму в банках

Огурцы по-грузински на зиму в банках готовятся просто и быстро. Эта заготовка огурцов будет у вас яркой и шикарной закуской на зимнем столе. В этом рецепте томатную заливку делаем из свежих помидор. Из пряностей берем чеснок, хмели-сунели и острый перец. Готовим без стерилизации. Огурцы заранее замачиваем на пару часов в очень холодной воде.

Ингредиенты –+1 л.

Огурец 1 кг

Помидоры 600 гр.

Чеснок 6 зуб.

Соль 25 гр.

Приправа «Хмели-Сунели» 5 гр.

Перец красный молотый по вкусу

Уксус столовый 9% 60 мл.

Шаги 60 мин.

Огурцы по-грузински на зиму заготовить очень просто. Заранее замоченные огурцы, а выбрать лучше небольшие, хорошо промойте под проточной водой, обсушите салфеткой и нарежьте тонкими кружками. Помидоры крестообразно надрежьте, ошпарьте крутым кипятком, удалите кожуру и мякоть нарежьте кубиками. Затем помидоры пюрируйте с помощью блендера или мясорубки. Томатное пюре перелейте в специальную для тушения кастрюлю, растворите в нем указанное в рецепте количество соли, насыпьте хмели-сунели с острым перцем, перемешайте и потушите на небольшом огне 10 минут. Затем в томатную заливку переложите нарезку огурцов, перемешайте и потушите ровно 5 минут от начала закипания. К огурцам добавьте мелко измельченные зубки чеснока и вылейте столовый уксус. Все еще раз перемешайте и огонь выключите. Заранее любым способом простерилизуйте небольшие банки и прокипятите крышки. Огурцы разложите по банкам, полностью залейте томатной заливкой и банки сразу герметично закройте. Приготовленные на зиму в банках огурцы по-грузински поставьте на крышки, накройте «шубой» и после полного остывания перенесите в место хранения домашних консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Огурцы по-грузински с томатной пастой на зиму

В классическом варианте огурцы по-грузински готовятся в соусе из свежих помидоров, но его можно заменить томатной пастой или томатным соусом, что получится проще. Огурцы по-грузински, отличаются от маринованных с томатной пастой, более острым пряным вкусом. В этом рецепте берем два вида кетчупа (простой и острый, а простой можно заменить томатной пастой) и добавляем много чеснока. Готовим закуску без стерилизации.

Время готовки: 1 час 15 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 3,2 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 3 кг.

Масло растительное – 250 мл.

Томатная паста/кетчуп – 250 гр.

Кетчуп острый – 250 гр.

Чеснок – 2 головки.

Соль – 1.5 ст.л.

Сахар – 180 гр.

Уксус 9% – 100 мл.

Вода – 125 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В специальную для тушения емкость налейте, согласно пропорции рецепта, чистую воду с растительным маслом, насыпьте соль с сахаром и хорошо перемешайте.

Шаг 2. В эту смесь положите острый и обычный кетчуп или томатную пасту.

Шаг 3. Ложкой эти ингредиенты перемешайте в однородную массу.

Шаг 4. Огурцы хорошо промойте и разрежьте каждый на 4 продольных брусочка, хотя форма нарезки может быть другой.

Шаг 5. Нарезку огурцов переложите в кастрюлю с томатной заливкой и поставьте на средний огонь.

Шаг 6. При постоянном помешивании эту массу доведите до кипения.

Шаг 7. Затем кастрюлю прикройте крышкой и потушите огурцы на небольшом огне в продолжение 25 минут.

Шаг 8. За это время огурцы, чтобы не подгорели, периодически перемешивайте.

Шаг 9. Очистите чесночные зубки и измельчите через чесночницу.

Шаг 10. К концу тушения к огурцам в томате переложите измельченный чеснок, еще раз массу перемешайте и через7-10 минут огонь выключите.

Шаг 11. За время тушения огурцы дадут достаточно своего сока и маринад их покроет полностью.

Шаг 12. Любым способом простерилизуйте небольшие банки с крышками и объем их берите по своему усмотрению.

Шаг 13. Горячие огурцы разложите по банкам и полностью залейте оставшимся маринадом.

Шаг 14. Затем стандартная схема: банки герметично закупорить, поставить на крышки и остудить под «шубой».

Шаг 15. Приготовленные в банках на зиму огурцы по-грузински с томатной пастой перенесите в место хранения ваших домашних консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Огурцы по-грузински с приправой хмели-сунели на зиму

Огурцы по-грузински готовятся так же, как и все салаты из огурцов в томатной заливке, но их отличает настоящий пряный грузинский вкус за счет добавления хмели-сунели с чесноком и острым перцем. Закуска получается острой, ароматной и хрустящей.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 0,5 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 500 гр.

Помидоры – 300 гр.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Перец красный молотый – ½ ч.л.

Чеснок – 4 зубка.

Соль – 1/2 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Уксус 9% – 25 мл.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта и нужному вам объему заготовки, овощи и набор специй.

Шаг 2. Помидоры промыть и нарезать кусочками. Очистить чеснок. Эти овощи измельчить с помощью блендера или мясорубки в однородную массу. К ней налить нужное количество растительного масла с уксусом и насыпать соль с сахаром, хмели-сунели и острым перцем. Эту массу хорошо перемешать.

Шаг 3. Огурцы промыть, обсушить салфеткой и нарезать брусочками.

Шаг 4. Приготовленную томатную заливку перелить в кастрюлю для тушения, довести до кипения и поварить на небольшом огне в продолжение 10 минут, чтобы она стала более густой.

Шаг 5. В кипящую заливку переложить нарезку огурцов и потушить на небольшом огне при помешивании в течение 7 минут.

Шаг 6. Сухим способом простерилизовать пол-литровую банку с крышкой, так как из указанного количества ингредиентов у вас получится 0,5 л заготовки. Огурцы переложить в банку, залить заливкой, герметично закупорить и остудить в перевернутом виде, прикрыв полотенцем. Приготовленные на зиму огурцы по-грузински с приправой хмели-сунели можете хранить и в квартирных условиях. Удачных и вкусных заготовок!

Огурцы по-грузински на зиму с помидорами и чесноком

Огурцы по-грузински на зиму с помидорами и чесноком признается классическим и самым вкусным вариантом этой заготовки. Для нее выбираются небольшие огурцы и мясистые зрелые помидоры. В этом рецепте приведена пропорция овощей, специй, масла и уксуса для большого объема заготовки, а набор пряностей берется по личному вкусу. Для таких огурцов чаще всего добавляют смесь из кориандра, хмели-сунели и молотых перцев.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 5 л.

Ингредиенты:

Огурцы – 5 кг.

Помидоры – 2 кг.

Чеснок – 300 гр.

Соль – 3 ст.л.

Сахар – 1 ст.

Масло растительное – 1 ст.

Уксус 9% – 250 мл.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить овощи для этой заготовки и их количество можно уменьшить, сохраняя пропорцию рецепта. Огурцы и помидоры промыть под проточной водой и салфеткой удалить лишнюю влагу.

Шаг 2. Помидоры нарезать небольшими кусочками.

Шаг 3. Затем перекрутить их через мясорубку со средней решеткой. Можно измельчить их в пюре блендером, но масса получится более жидкой.

Шаг 4. Томатную массу перелить в кастрюлю для тушения. Налить к ней растительное масло, насыпать рассчитанное количество соли с сахаром и хорошо перемешать.

Шаг 5. На большом огне довести томат до кипения, затем огонь сделать минимальным, кастрюлю прикрыть крышкой и томить массу в течение 20 минут, чтобы стала более густой.

Шаг 6. За это время огурцы нарезать кружками толщиной 0,5 см не менее, чтобы в заготовке сохранили хрустящий вкус.

Шаг 7. В проваренную томатную массу добавить измельченный через чесночницу чеснок, налить уксус и перемешать.

Шаг 8. В эту массу переложить нарезку огурцов.

Шаг 9. Затем насыпать выбранные приправы, набор которых и количество определить по личному усмотрению.

Шаг 10. Огурцы в томатной заливке хорошо перемешать, довести до кипения на большом огне и тушить на маленьком, при периодическом помешивании в продолжение 10-15 минут.

Шаг 11. Заранее простерилизовать банки с крышками. Горячие огурцы разложить по банкам, залить полностью томатной заливкой и сразу герметично закупорить.

Шаг 12. Банки поставить на крышки и накрыть до полного остывания теплым покрывалом.

Шаг 13. Приготовленные на зиму огурцы по-грузински с помидорами и чесноком могут храниться и в домашних условиях, только в темном месте. Удачных и вкусных заготовок!